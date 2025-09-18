रतलाम में कटोरा लेकर किसानों-कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, पीएम से बर्बाद फसल का मुआवजा देने की मांगी भीख
मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अतिवृष्टि, बीमारियों से खराब हुई फसल के सर्वे और मुआवजे को लेकर अलग-अलग तरीकों से किसान कर रहे प्रदर्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 1:32 PM IST
रतलाम: रतलाम के नामली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने हाथ में कटोरा थाम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों की समस्याएं दूर करने के लिए भीख मांगी. कटोरा हाथ में लेकर बैठे कांग्रेसियों ने ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पीएम मोदी की फोटो भी लगाई और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी.
किसान नेता बंटी ढाबी ने कहा "आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था. मोदी जी कहते थे कि दुश्मन देश पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने जैसा हाल कर देंगे. लेकिन आज हमारे ही किसान भीख मांगने की हालत में आ गए हैं. प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के मौके पर हम हाथ में कटोरा लेकर उनसे किसानों की समस्याओं का समाधान करने की भीख मांगते हैं."
उन्होंने प्रदर्शन के दौरान अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के उचित मुआवजे और गेहूं की एमएसपी तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल एवं सोयाबीन की एमएसपी छह हजार रुपये प्रति क्विंटल की मांग की है.
मालवा क्षेत्र के जिलों में सोयाबीन की फसल खराब होने के बाद किसान संगठन कर रहे प्रदर्शन
गौरतलब है कि मालवा क्षेत्र के जिलों में सोयाबीन की फसल खराब होने के बाद किसान संगठनों द्वारा प्रदर्शन और ज्ञापन का सिलसिला शुरू हो चुका है. इस दौरान कई किसान अलग-अलग तरीके अपनी बात शासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. कभी रैली और प्रदर्शन तो कभी हाथों में फसल लेकर तो कभी ट्रैक्टर रैली के जरिए किसान आक्रोश जाहिर कर रहे हैं. इसी कड़ी में नामली में बुधवार को किसान नेता बंटी ढाबी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कटोरा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भीख मांगते हुए किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की.
मुआवजे और फसल बीमा योजना को लेकर किसानों में नाराजगी
फसल खराब होने के बाद मुआवजे और फसल बीमा योजना को लेकर किसानों में नाराजगी है. वहीं, किसान अलग-अलग तरीकों से अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं. इस दौरान सोशल मीडिया पर भी कई मीम और रील्स वायरल हो रहे हैं. जिसमें किसानों की और सोयाबीन की फसल की बदहाली का मुद्दा उठाया गया है.