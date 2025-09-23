ETV Bharat / state

रतलाम में ईंट भट्टों की जमीन आवंटन का विरोध, लोगों को प्रदूषण का सता रहा डर

रतलाम में ग्रामीणों के साथ जनसुनवाई में पहुंचे पूर्व और वर्तमान विधायक, ईंट भट्टों के लिए किए गए जमीन आवंटन की शिकायत कलेक्टर से की.

RATLAM BRICK KILNS LAND ALLOTMENT
ईंट भट्टों के लिए किए गए जमीन आवंटन का विरोध (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 6:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों के साथ पूर्व और वर्तमान विधायक लोगों की समस्या लेकर पहुंचे. रतलाम के घोड़ाखेड़ा, कल्मोड़ा, कनेरी और खीमाखेड़ी गांव के ग्रामीण और किसान मंगलवार को इस क्षेत्र में ईंट भट्टे की जमीन आवंटित किए जाने से नाराज होकर जनसुनवाई में पहुंचे. खास बात यह है कि शासन ने शहरी क्षेत्र के समीप बिबड़ौद में स्थित ईंट भट्टो को हटाकर ग्रामीण क्षेत्र में जगह आवंटित की थी. जिसके बाद ग्रामीणों के आक्रोशित होने पर भाजपा के रतलाम ग्रामीण से पूर्व और वर्तमान विधायक दोनों ही ग्रामीणों के साथ जनसुनवाई में पहुंचे थे.

ग्रामीणों को सता रहा प्रदूषण का डर

जनसुनवाई में पहुंचे गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्र में ईंट भट्टों के लिए जमीन आवंटित किए जाने का विरोध दर्ज करवाया है. विधायक के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि "जहां जमीन आवंटित की गई है, उसके पास में हमारे चारों गांव हैं और हमारे खेत भी है. ईंट भट्ठों के प्रदूषण की वजह से हमारी फसलें, जल के स्रोत प्रदूषित होंगे. शहर के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए ईंट भट्टों को ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट किया जा रहा है. इससे हमारे गांव के लोग बीमार होंगे."

जनसुनवाई में पहुंचे पूर्व और वर्तमान विधायक (ETV Bharat)

दूसरी जगह प्रोजेक्ट शिफ्ट करने का मिला आश्वासन

जिस जगह ईंट भट्टों के लिए जमीन आवंटित की गई है. उससे कुछ ही दूरी पर कनेरी डैम स्थित है. ग्रामीणों के साथ विधायक मथुरालाल डामर और पूर्व विधायक दिलीप मकवाना भी पहुंचे थे. विधायक मथुरालाल डामर ने बताया कि "कलेक्टर साहब को समस्या बताई है. उन्होंने ईंट भट्टों के लिए किसी अन्य जगह जमीन आवंटन करने का आश्वासन दिया है."

Ratlam Farmers Complaint
ईंट भट्टों के लिए किए गए जमीन आवंटन का विरोध (ETV Bharat)

2 घंटे तक ग्रामीणों ने किया विधायक का इंतजार

जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर पहुंचे ग्रामीणों को विधायक मथुरालाल डामर का लंबा इंतजार करना पड़ा. इस दौरान पूर्व विधायक दिलीप मकवाना भी पहुंचे थे. करीब 2 घंटे तक इंतजार के बाद विधायक मथुरालाल डामर कलेक्ट्रेट पहुंचे. जहां कलेक्टर से मुलाकात कर ग्रामीणों की समस्या बताई है.

बहरहाल, बड़ा सवाल यह है क्या रतलाम ग्रामीण विधायक की जानकारी के बिना ही जिला प्रशासन ने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ईंट भट्टों के लिए जमीन आवंटित कर दी. जबकि आवंटित किए गए स्थान से कुछ ही दूरी पर कनेरी डेम भी स्थित है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RATLAM PUBLIC HEARINGRATLAM FARMERS PROTESTRATLAM FARMERS COMPLAINTRATLAM NEWSRATLAM BRICK KILNS LAND ALLOTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अमावस्या पर निर्वस्त्र होकर कब्र की खुदाई, महिला-पुरुष के अवशेषों से तंत्रमंत्र की आशंका

रतलाम में ईंट भट्टों की जमीन आवंटन का विरोध, लोगों को प्रदूषण का सता रहा डर

शिवपुरी में खाद वितरण केंद्रों पर गदर, लाइनों में लगे किसान झगड़े, कपड़े तक फाड़ डाले

मिनी ब्राजील पहुंचा भोपाल से आया खास मेहमान, खिलाड़ियों का बढ़ा हौसला, ग्राउंड को लेकर बढ़ी उम्मीद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.