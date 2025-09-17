ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में बर्बाद हुए सोयाबीन किसान, खड़ी फसल पर रोटावेटर चलाने को विवश

रतलाम के करमदी गांव के किसानों ने सोयाबीन के खेत पर हार्वेस्टिंग कर उत्पादन का डेमोंसट्रेशन दिया है. उन्होंने प्रति बीघा में मिल रहे उत्पादन और प्रति बीघा में खर्च हुई राशि का इकोनॉमिक्स भी बताया है. किसान के इस प्रयोग में सोयाबीन से मिलने वाली आय माइनस में आई है.

रतलाम: अतिवृष्टि और प्रतिकूल मौसम की वजह से सोयाबीन का गढ़ कहे जाने वाले मालवा में इस बार सोयाबीन का हाल बेहाल है. सोयाबीन की हार्वेस्टिंग का समय आ चुका है. ऐसे में कुछ किसान तो हार्वेस्टिंग के बजाय सीधा फसल पर रोटावेटर ही चला रहे हैं. वहीं, जो किसान फसल की उम्मीद में हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं. उन्हें प्रति बीघा 70 किलो से लेकर अधिकतम डेढ़ क्विंटल तक ही उत्पादन मिल रहा है.

आमतौर पर किसान अपनी अच्छे उत्पादन वाली फसल या किसी उन्नतशील प्रयोग का डेमोंसट्रेशन देते हैं. लेकिन रतलाम के करमदी गांव के किसानों ने सोयाबीन की खेती की बदहाली का डेमोंसट्रेशन दिया है. ज्ञापन, धरना और प्रदर्शन करने के बजाय किसानों ने अपने खुद के खेतों में मीडिया को आमंत्रित कर खेत से हुए उत्पादन की जानकारी दी है. साथ ही सोयाबीन की खेती का इकोनॉमिक्स भी बताया है.

सोयाबीन की फसल से नहीं निकल रही लागत (ETV Bharat)

फसल से नहीं निकल रही लागत

करमदी गांव के विनोद पाटीदार ने बताया कि "1 बीघा खेत में उन्होंने 12 हजार रुपए खर्च किया था, जिसमें सोयाबीन का बीज, जुताई, दवाई स्प्रे, निराई गुड़ाई और हार्वेस्टिंग सहित ट्रांसपोर्टेशन का खर्च शामिल है. उन्हें 10 बीघा खेत में 15 क्विंटल सोयाबीन का उत्पादन मिला है. मतलब एक बीघा में कुल डेढ़ क्विंटल सोयाबीन प्राप्त हुई."

सोयाबीन की फसल से हुआ नुकसान

विनोद पाटीदार का कहना है कि "यदि सोयाबीन के दाम समर्थन मूल्य के बराबर भी मिल जाएं तो भी उन्हें 4500 रुपए का घाटा हुआ है. किसान राजेश पुरोहित ने भी बताया कि "12 से 14000 रुपए तक का खर्च सोयाबीन की प्रति बीघा खेती में हो जाता है, लेकिन उत्पादन 75 किलो से डेढ़ क्विंटल प्रति बीघा तक ही मिल पा रहा है. ऐसे में किसान की आय तो माइनस में चली गई है."

भीषण बारिश से सोयाबीन की फसल खराब (ETV Bharat)

किसान खड़ी फसल पर चला रहे रोटावेटर

इसी गांव के विजय पाटीदार का कहना है कि "हमारे खेत में सोयाबीन की हालत तो हार्वेस्ट करने जैसी भी नहीं है. फसल से इतना भी उत्पादन नहीं मिलेगा कि कटाई और हार्वेस्टिंग का पैसा दिया जा सके. इसलिए खेत में रोटावेटर चलाकर अगली फसल की तैयारी शुरू कर दी है." यही हाल गांव के अन्य किसानों का भी है. गांव के गोपाल पाटीदार का कहना है कि "मजदूरों से कटाई कराने का पैसा भी इस फसल से नहीं निकल पाएगा. इसलिए अब बिना हार्वेस्टिंग किए खेत की जुताई करनी पड़ेगी."

मध्य प्रदेश में बर्बाद हुए सोयाबीन किसान (ETV Bharat)

अतिवृष्टि से फसल का उत्पादन प्रभावित

इस मामले में कृषि विभाग की उपसंचालक नीलम सिंह का कहना है कि "इस वर्ष सोयाबीन का उत्पादन अतिवृष्टि और अन्य बीमारियों की वजह से प्रभावित हुआ है. राजस्व विभाग के साथ मिलकर सर्वे का कार्य जारी है. वर्तमान में सोयाबीन के औसत उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं."