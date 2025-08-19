ETV Bharat / state

सोयाबीन की ताबाही से कैसे उबरें किसान, वैज्ञानिक ने बताया नया विकल्प - FARMERS CAROM SEEDS CULTIVATE

मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खड़ी फसल पर किसानों ने चलाया ट्रैक्टर, ऐसे में किसानों के लिए अजवाइन की खेती हो सकती है बेहद फायदेमंद.

FARMER DRIVE TRACTOR ON CROPS
किसानों ने सोयाबीन की बर्बाद फसलों पर चलाया ट्रैक्टर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 8:39 PM IST

रतलाम: मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसान सोयाबीन की खेती करते हैं, इससे किसानों को अच्छा खासा मुनाफा होता है, लेकिन इस साल बारिश की असमानता, येलो मोजेक वायरस और अफलन जैसी समस्याओं के चलते कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई है. जिससे आहत होकर मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में किसानों ने अपने खेत में खड़ी सोयाबीन की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया है.

इन फसलों से किसान कर सकते हैं बंपर कमाई

ऐसे समय में किसानों के सामने यह सवाल खड़ा हो गाय है कि आखिर वह ऐसी कौन सी फसल लगाएं, जिससे सोयाबीन की खेती में हुआ घाटा पूरा हो जाए. खरीफ का आधा सीजन बीत जाने के बाद किसानों के सामने दलहन या तिलहन का विकल्प नहीं बचता है. लेकिन कुछ औषधीय और नकदी फसल है, जो किसानों के लिए इस समय अच्छा विकल्प साबित हो सकती हैं.

CAROM SEEDS FARMING
कई जिलों में सोयाबीन की फसल बर्बाद (ETV Bharat)

कृषि अधिकारी ने बताया आसान ट्रिक

कृषि विभाग के अधिकारी बिका वास्के ने बताया कि "किसानों को ऐसी स्थिति में अन्य फसल के विकल्पों को अपनाना चाहिए, जिससे उनका खेत खाली भी न रहे और कुछ आमदनी भी हासिल हो. आईए जानते हैं कि कौन से विकल्प किसान अपना सकते हैं.

RATLAM SOYBEAN CULTIVATION
इन फसलों से किसान कर सकते हैं बंपर कमाई (ETV Bharat)

अजवाइन की खेती किसानों के लिए अच्छा विकल्प

कृषि विभाग के अधिकारी बिका वास्के ने कहा, "अगस्त के महीने में किसान खरीफ की फसल के तौर पर अजवाइन की बुवाई कर सकते हैं. यह फसल 160 से 170 दिनों में तैयार हो जाती है. इसे ब्रॉडकास्टिंग और सीडड्रिल दोनों माध्यम से अच्छी नमी में बोया जा सकता है. यह जनवरी माह तक पक कर तैयार हो जाती है. इसके लिए किसान अजवाइन की उन्नत किस्म गुजरात अजवाइन 1, अजमेर अजवाइन 1, अजमेर अजवाइन 2 और प्रताप अजवाइन 1 का चयन कर सकते हैं."

अश्वगंधा भी है फायदेमंद विकल्प

औषधीय फसलों की खेती करने वाले किसान सत्यनारायण धाकड़ के अनुसार, जुलाई और अगस्त के महीने में अश्वगंधा की बुआई भी की जा सकती है. यह फसल भी करीब 150 से 165 दिनों में पक कर तैयार होती है. इसके बाद रबी के सीजन की फसल जैसे गेहूं, चना और प्याज की फसल भी लगाई जा सकती है.

उद्यानिकी विभाग के डॉ. रोशन गिलानी ने बताया कि "इस समय उद्यानिक सब्जियों और गेंदा फूल की भी बुआई किसान भाई कर सकते हैं. सोयाबीन की फसल बर्बाद हो जाने से परेशान किसान अगर औषधीय या उद्यानिकी फसल को अपनाते हैं तो वह सोयाबीन की फसल में हुए घाटे की रिकवरी इन फसलों के माध्यम से कर सकते हैं."

