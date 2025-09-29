ETV Bharat / state

भावांतर योजना पर भड़के रतलाम के किसान, नीमच कलेक्टर के FB पोस्ट पर किया जमकर ट्रोल

नीमच कलेक्टर के सोशल मीडिया पर भावांतर योजना का प्रचार देख भड़के रतलाम के किसान, सोयाबीन की फसल चौपट होने से परेशान हैं किसान.

RATLAM FARMERS Angry BHAVANTAR
भावांतर योजना के प्रचार से नाराज हुए किसान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 5:41 PM IST

4 Min Read
रतलाम: मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसान इन दिनों बारिश से खराब हुई फसलों, फसल बीमा और मुआवजे को लेकर पीड़ा में हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना का मरहम लगाने का प्रयास किया है, लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है. सवाल कर रहे हैं कि जब सोयाबीन की पैदावार हुई ही नहीं तो बेचेंगे क्या और सरकार किसका भावांतर देगी. नीमच कलेक्टर के सोशल मीडिया पेज पर भावांतर योजना की तारीफ करने वाले किसान के बयान पर किसान भड़क गए हैं. किसान पोस्ट पर कमेंट करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

भावांतर योजना के प्रचार से नाराज हुए किसान

सोया स्टेट के नाम से पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसानों हालात ठीक नहीं चल रहा है. बुआई के साथ से ही सोयाबीन की फसल पर मौसम की मार ऐसी पड़ी की किसान बारिश की वजह से हार्वेस्टिंग तक नहीं कर पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में किसानों को फसल बीमा, राजस्व सर्वे और मुआवजे के लिए भी सरकार और प्रशासन के अधिकारियों का मुंह ताकना पड़ रहा है. इसी सब के बीच अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों के कलेक्टर के बयान और सोशल मीडिया पेज पर भावांतर योजना के प्रचार ने किसानों को नाराज कर दिया है.

किसानों ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी (ETV Bharat)

जिले के अधिकांश किसानों की फसल बर्बाद

नीमच कलेक्टर के फेसबुक पेज पर नीमच के धनेरिया कला गांव के किसान मनोहर सुथार का बयान शेयर किया गया था. जिसमें वह भावांतर योजना की तारीफ करते हुए उसे किसानों के हित में बता रहे थे, लेकिन इस गांव के किसान बंशीलाल और संजय शर्मा ने बताया कि गांव के अधिकांश किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है.

MP Soybean crop destroyed
किसानों ने नष्ट हुई सोयाबीन की फसल पर चलाई ट्रैक्टर (ETV Bharat)

जिन किसानों ने कटाई करके सोयाबीन निकाला है, उनका उत्पादन भी 70 किलो प्रति बीघा प्राप्त हो रहा है. ऐसे में उनके लिए भावांतर योजना लाभप्रद कैसे हो सकती है. इन किसानों ने मांग की है कि सरकार को चाहिए कि उन्हें मुआवजा दिया जाए और फसल का बीमा भी मिलना चाहिए.

कमेंट बॉक्स में किसानों ने जताया विरोध

एक किसान ने पोस्ट के कमेंट बॉक्स में लिखा है कि "प्रशासन किसानों पर दबाव बनाकर भावांतर योजना का समर्थन वाले बयान दिलवा रहा है और योजना का प्रचार कर रहा है. जबकि वास्तविकता में किसान की सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है." दांतोडिया गांव के किसान सुरेश पाटीदार ने बताया कि "किसान अपनी सोयाबीन की फसल पर रोटावेटर चल रहे हैं और सरकार भावांतर योजना की घोषणा कर रही है. जब खेतों में कुछ उत्पादन ही नहीं हुआ तो किसान मंडी में क्या बेचेंगे."

बीते दिनों मंदसौर कलेक्टर ने सोयाबीन की फसल पूरी तरह खराब नहीं होने का बयान जारी किया था जिसका किसानों ने जमकर विरोध किया था.

क्या है भावांतर योजना?

मध्य प्रदेश में वर्ष 2025-26 सीजन के लिए सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5328 रुपए निर्धारित किया गया है. मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल खराब होने की स्थिति में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन उत्पादक किसान को समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल बिकने की स्थिति में डिफरेंस राशि दिए जाने की घोषणा की थी. उदाहरण के तौर पर यदि किसी किसान का एक क्विंटल सोयाबीन 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिका है तो उसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 328 रुपए प्रति क्विंटल की राशि का भावांतर दिया जाएगा.

