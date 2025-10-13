ETV Bharat / state

रतलाम में मिला दुर्लभ वन्यजीव, पैंगोलिन ने किसान को दिलवाया 5000 रुपए

किसान के घर निकला पैंगोलिन, वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया. पैंगोलिन परिवार के अन्य सदस्यों को खोजकर सभी को जंगल में छोड़ा जायेगा.

Ratlam pangolin rescues
रतलाम में किसान के घर दिखा पैंगोलिन (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 4:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: सिमलावदा में रविवार रात एक दुर्लभ वन्यजीव पैंगोलिन मिला है. पहले तो इस अजीब जानवर को देखकर ग्रामीण डर गए और इलाके में हड़कंप मच गया. लेकिन बाद में ग्रामीणों ने ही उसका रेस्क्यू कर रात भर देखरेख की और सुबह वन विभाग को सुपुर्द किया. यह इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है. यह खासकर दीमक और चीटियां खाने वाला जीव है. इसके शरीर पर अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत शल्क होते हैं.

वन विभाग ने पैंगोलिन को अपनी सुरक्षा में लिया

रविवार रात खेत के पास बने किसान दुले सिंह के मकान में पैंगोलिन दिखाई दिया. किसान ने इसकी सुरक्षा की और सुबह जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विशाल जायसवाल को इसकी सूचना दी. गांव के लोगों को भी जब अजीबोगरीब जानवर मिलने की सूचना मिली तो दुले सिंह के घर पर भीड़ लग गई. इसके बाद वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर पैंगोलिन को अपनी सुरक्षा में लिया है.

मालवा क्षेत्र में पहली बार दिखा पैंगोलिन (ETV Bharat)

मालवा क्षेत्र में पहली बार दिखा पैंगोलिन

दुर्लभ प्रजाति का यह भारतीय पैंगोलिन मालवा क्षेत्र में पहली बार देखा गया है. दीमक और चीटियां खाने वाला यह जानवर इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है. यह शल्क वाला स्तनपाई जानवर है, जो बेहद शर्मिला और भोजन की तलाश में रात में निकलता है. इसकी खासियत इसके शरीर पर सुरक्षा के लिए बने हुए शल्क हैं. यह शल्क केराटिन से बने होते हैं जो बेहद सख्त और मजबूत होते हैं.

Ratlam Farmer rescues pangolin
रतलाम में मिला दुर्लभ पैंगोलिन (ETV Bharat)

रतलाम वन क्षेत्र के डीएफओ नरेश कुमार ने बताया कि "ग्रामीणों से मिली सूचना पर वन विभाग की टीम सिमलावदा गांव पहुंची थी, जहां से उन्हें पैंगोलिन मिला है. इस क्षेत्र में और भी पैंगोलिन होने की जांच की जाएगी. वहीं, इस पैंगोलिन को जंगल में सुरक्षित छोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी."

Ratlam pangolin rescues reward
वन विभाग ने पैंगोलिन को अपनी सुरक्षा में लिया (ETV Bharat)

पैंगोलिन की सुरक्षा करने वाले ग्रामीण को मिला इनाम

दुर्लभ प्रजाति के पैंगोलिन को इंसानों से ही सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि कई लोग इसका शिकार करते हैं. इसके नाखून और मांस की तस्करी भी लोग करते हैं. ऐसे में सिमलावदा के किसान दुले सिंह ने पैंगोलिन की रक्षा की और वन विभाग को सूचना दी. अन्य ग्रामीणों को भी इससे प्रेरणा मिले इसके लिए जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विशाल जायसवाल ने 5000 के नगद पुरस्कार से किसान को सम्मानित किया है.

पैंगोलिन परिवार के अन्य सदस्यों की खोज

स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों ने भी डीएफओ से मुलाकात कर पैंगोलिन परिवार के अन्य सदस्यों की खोज करने और सुरक्षित पुनर्विस्थापन की मांग की है. वहीं, दुर्लभ वन्यजीव पैंगोलिन अब वन विभाग की सुरक्षा में है. इसके परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है. इसके बाद इसे जंगल में छोड़े जाने का निर्णय लिया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

RATLAM FARMER RESCUES PANGOLINRATLAM PANGOLIN RESCUES REWARDRATLAM NEWSINDIAN PANGOLIN SENN IN RATLAMRATLAM PANGOLIN RESCUES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास बुलडोजर एक्शन, अवैध ढाबों को किया जमींदोज

धान की फसल में नहीं लगेंगे रोग, इन दवाइयों का करें छिड़काव, किसानों को बंपर मुनाफा

'कफ सिरप कांड के लिए सरकार जिम्मेदार', पीड़ितों को मिले 1 करोड़ का मुआवजा: कमलनाथ

शहडोल में SECL अमलाई माइंस में बड़ा हादसा, दलदल में समाई डोजर मशीन, चालक लापता

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.