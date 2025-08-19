रतलाम: आदिवासी अंचल बाजना में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात 35 से अधिक छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. जिन्हें तत्काल शासकीय अस्पताल बाजना ले जाया गया, जहां उनकी जांच की गई. इसमें से 20 बालिकाओं की हालत गंभीर होने पर भर्ती कर उपचार किया जा रहा है. सभी छात्राएं बाजना स्थित एकलव्य बालिका छात्रावास की हैं. उन्हें उल्टी, बुखार और घबराहट की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था. बालिकाओं के परिजनों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है. वहीं ट्राइबल विभाग के अनुसार वायरल फीवर होने से छात्राओं के बीमार पड़ने की बात कही गई है.

35 छात्राओं के बीमार होने से मचा हड़कंप

एक साथ 30 से अधिक छात्राओं के बीमार होने से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. जानकारी मिलने के बाद एसडीएम सैलाना, ट्राइबल विभाग के अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. छात्रावास की शेष बची छात्रों का भी स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है. इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारी ने छात्रावास के पानी की जांच भी करवाने के निर्देश दिए हैं.

रतलाम के हॉस्टल में छात्राओं की तबीयत बिगड़ी (ETV Bharat)

आदिवासी छात्र-छात्राओं ने किया था प्रदर्शन

गौरतलब है कि आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले स्कूल और छात्रावासों में अव्यवस्था की शिकायतें आये दिन आती रहती हैं. हाल ही में आदिवासी छात्र और छात्राओं ने पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया था. उन्होंने हॉस्टलों में मिलने वाले घटिया खाने और अन्य समस्याओं की शिकायत कलेक्टर राजेश बाथम से की थी. अब बजाना स्थित एकलव्य बालिका छात्रावास की 30 से अधिक छात्राएं रात में अचानक से बीमार हो गई हैं.

35 छात्राओं को एक साथ शुरू हुई उल्टी दस्त (ETV Bharat)

20 छात्राओं का अस्पताल में उपचार जारी

जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि शरद डोडियार ने बताया, "एकलव्य बालिका छात्रावास बाजना में सोमवार की देर रात में अचानक से एक साथ 35 बालिकाओं की तबीयत खराब हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. वहीं स्टाफ द्वारा विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर 35 बालिकाओं को शासकीय अस्पताल ले जाया गया. इसमें से 20 छात्राओं को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है. सभी को उल्टी, दस्त, बुखार और घबराहट की शिकायत है."

'बीमार छात्राओं में वायरल फीवर के लक्षण'

जनजातीय कल्याण विभाग की अधिकारी रंजना सिंह ने बताया कि "छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की जानकारी रात में मिली थी. वायरल फीवर के लक्षण दिखाई देने पर बाजना स्थित शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया है. कुछ छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. वहीं एक साथ छात्राओं की तबीयत खराब होने के मामले की जांच भी करवाई जाएगी." वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने वायरल इंफेक्शन और दूषित पानी की वजह से छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की संभावना जताई है. जिसके लिए छात्रावास के पानी के नमूने लेकर जांच की जाएगी.