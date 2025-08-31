रतलाम: मध्य प्रदेश में बारिश के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. एक तरफ जहां प्रदेश के कई जिले तरबतर है तो वहीं, रतलाम जिले के आलोट तहसील के डाबड़िया गांव में बारिश नहीं होने से परेशान ग्रामीण इंद्रदेव को मनाने के लिए तरह-तरह के टोटके अपना रहे हैं. गांव के पटेल को गधे पर उल्टा बैठाकर घूमाने से लेकर गधों को गुलाब जामुन तक खिलाए जा रहे हैं.

गधे पर उल्टा बैठकर निकाला जुलूस

गांव में बकायदा बैंडबाजे के साथ जुलूस निकाल कर गांव के पटेल (वरिष्ठ या प्रमुख व्यक्ति) को गधे पर उल्टा बैठ कर जुलूस निकाला. जिसके बाद गधे को श्मशान में गुलाब जामुन खिलाने के बाद पूजा अर्चना कर इंद्रदेव से पानी बरसाने की कामना की गई है. जबकि रतलाम जिले के दूसरे हिस्से में इतनी बारिश हो रही है कि लोग अब पानी रोकने की कामना भगवान इंद्र से कर रहे हैं.

गांव वालों ने गधे को दी गुलाब जामुन पार्टी (ETV Bharat)

बारिश न होने से परेशान डाबड़िया गांव के किसान

दरअसल, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों सहित रतलाम जिले में भी वर्षा का दौर जारी है. जहां कुछ हिस्सों में खूब बारिश हो रही है तो कुछ हिस्सों में बारिश की कमी देखी जा रही है. ऐसा ही कुछ देखने को मिला है रतलाम जिले के आलोट तहसील के गांव डाबड़िया में. जहां लोग बैंड बाजे और हर्ष उल्लास के साथ गांव के पटेल को गधे पर बैठा कर घुमा रहे हैं. यहां तक की इस गांव के लोगों ने मालवा क्षेत्र के उस मुहावरे को भी सच कर दिया जिसमें गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं का जिक्र किया गया है.

गधे पर उल्टा बैठ कर जुलूस निकाला (ETV Bharat)

बारिश के लिए गधे को खिलाई गुलाब जामुन

ग्रामीणों ने जुलूस निकालने के बाद श्मशान में पहुंचकर पुराने टोटके का उपयोग किया है. इसके बाद गधे को गुलाब जामुन की दावत भी दी गई. गांव के नंदकिशोर डांगी और सुमित सिंह ने बताया कि, ''इस वर्ष बारिश बहुत कम हुई है. सोयाबीन की फसल तो खराब हो ही गई है आगे की फसल की भी कोई उम्मीद नहीं है. ऐसे में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पुराने तौर तरीके और टोटके को गांव के लोगों ने अपनाया है. लोगों की आस्था है कि ऐसा करने से भगवान इंद्र प्रसन्न होंगे और उनके यहां बरसात होगी.''

गांव वालों ने गधे को दी गुलाब जामुन पार्टी (ETV Bharat)

बहरहाल यह स्थिति कई जगह बन रही है जहां पर कुछ क्षेत्रों में अतिवृष्टि हो रही है तो कुछ क्षेत्रों में अल्प वर्षा. ऐसे में अल्प वर्षा और अति दृष्टि से परेशान ग्रामीण पुराने टोटके पर भरोसा जता रहे हैं. जहां कुछ लोग बारिश करवाने के लिए तो कुछ लोग रुकवाने के लिए इंद्रदेव के समक्ष अर्जी लगा रहे हैं.