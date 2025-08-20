ETV Bharat / state

रतलाम में बेहोश पड़े युवक को कुत्तों ने नोंचा, सुबह बस स्टैंड पर मिली लाश - RATLAM MAN KILLED BY DOGS

रतलाम में सामने आया डॉग बाइट का मामला, बेहोश युवक को कुत्तों ने नोंचा, हुई मौत.

RATLAM MAN KILLED BY DOGS
रतलाम में बेहोश पड़े युवक को कुत्तों ने नोंचा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 4:30 PM IST

रतलाम: देश भर में जहां स्ट्रीट डॉग की समस्या को लेकर बहस छिड़ी हुई है. वहीं, रतलाम के जावरा में सड़क पर बेहोश होकर गिरे युवक को कुत्तों ने नोंच दिया. कुत्तों ने युवक के चेहरे, आंख और गले के हिस्से को खा लिया. युवक की लाश सुबह जावरा सिटी थाना पुलिस को मिली है. युवक की मौत का कारण अभी सामने नहीं आ सका है. आशंका जताई जा रही है कि वह शराब पिए हुए था और अचेत होकर सड़क पर गिर गया.

जावरा सीएसपी युवराज सिंह ने बताया कि "पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही युवक की मौत का कारण पता चल सकेगा, लेकिन यह भी सच है कि रतलाम जिले में कुत्तों के हिंसक होने और डॉग बाइट की घटना लगातार बढ़ती जा रही है."

युवक का क्षत विक्षत मिला शव

दरअसल, यह घटना मंगलवार सुबह की है. सुबह 5 बजे जावरा बस स्टैंड के पास सड़क पर युवक के शव पड़े होने की सूचना सिटी थाना पुलिस को मिली थी. युवक का क्षत विक्षत शव देखकर सभी सन्न रह गए. युवक का चेहरा, उसकी आंख और गले को कुत्तों ने बुरी तरह से नोंच कर खा लिया था. मृतक की पहचान पप्पू लाल चंद्रवंशी निवासी बड़ायला माताजी के रूप में हुई. जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज रतलाम भिजवाया.

आसपास के सीसीटीवी फुटेज से इस बात की पुष्टि हुई कि कुत्तों ने बेहोश होकर गिरे युवक के चेहरे को नोंच दिया. हालांकि युवक की मौत कुत्तों के काटने की वजह से हुई या सड़क पर गिरने की वजह से इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही हो सकेगा.

रतलाम में युवक पर कुत्तों का अटैक (ETV Bharat)

रात में पुलिस जवानों ने खींचा था मृतक का फोटो

मृतक पप्पू लाल मजदूरी करने गांव से जावरा आता था. सोमवार-मंगलवार की रात वह बस स्टैंड पर शराब के नशे में बैठा हुआ था. गश्त पर निकले दो पुलिस आरक्षकों ने उससे पूछताछ की तो, उसने बताया कि बस नहीं मिलने की वजह से घर नहीं जा सका है. इसके बाद अगले दिन सुबह उसकी लाश सड़क पर मिली. पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टि नशे की हालत में सड़क पर गिरने की वजह से उसकी मौत हुई है. जिसके बाद कुत्तों ने उसे नोंच दिया.

नशे की हालत में बस स्टैंड पर बैठा था युवक (ETV Bharat)

हालांकि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच करने में जुटी हुई है. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा की युवक की मौत किस वजह से हुई है. बहरहाल और रतलाम जिला सर्वाधिक डॉग बाइट वाले जिलों में शामिल हैं. जहां बीते दिनों छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों पर भी कुत्तों द्वारा किए गए हिंसक हमलों की घटनाएं सामने आई हैं.

रतलाम में सबसे ज्यादा डॉग बाइट केस

बता दें नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रतलाम में सबसे ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं. रतलाम जिले में बीते डेढ़ साल में 20 हजार से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने निशाना बनाया है. रतलाम के बाद दूसरे नंबर पर उज्जैन, तीसरे पर इंदौर और चौथे नंबर पर ग्वालियर व पांचवे पर जबलपुर है. जबकि राजधानी भोपाल छठवें नंबर पर है.

