रतलाम: मध्य प्रदेश में डॉग बाइटिंग को लेकर किए गए एक सर्वे में रतलाम जिले में आबादी के अनुपात में सर्वाधिक डॉग बाइटिंग के मामले सामने आए थे. बीते 6 महीने में रतलाम में डॉग बाइट के करीब 6783 मामले सामने आ चुके हैं. इसमें से एक व्यक्ति की गुरुवार को रेबीज से संक्रमण होने के कारण मौत हो चुकी है. स्थानीय लोगों के अनुसार, मृतक युवक को काटने वाले कुत्ते ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को निशाना बनाया था. जिसके बाद डॉग बाइट के शिकार सभी लोगों में भय है.

रेबीज से बचने के उपाय

रेबीज जैसी भयानक बीमारी का खतरा डॉग बाइटिंग का शिकार हुए हर व्यक्ति को रहता है. इससे बचने का एकमात्र समाधान रेबीज का वैक्सीन ही है. रतलाम में सीएमएचओ संध्या बेलसेरे ने रेबीज की बीमारी को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि रेबीज से बचाव का केवल वैक्सीन ही उपाय है.

क्या कुत्ते के काटने से फौल सकता है रेबीज (ETV Bharat)

क्या कुत्ते के काटने से फैल सकता है रेबीज

गर्मियों के मौसम में और कुत्तों के ब्रीडिंग के सीजन में डॉग बाइटिंग की संख्या बढ़ जाती है. जिससे डॉग बाइटिंग का शिकार हुए लोगों में रेबीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है. रतलाम में डॉग बाइट के जनवरी से जून 2025 तक 6783 मामले सामने आ चुके हैं. इसमें से एक व्यक्ति गुरुवार को रेबीज के शिकार हो गए थे, जिसकी मौत हो गई.

रेबीज होने के बाद जान बचाना लगभग मुश्किल

ईटीवी भारत से चर्चा करते हुए रतलाम की सीएमएचओ संध्या बेलसेरे ने बताया कि "स्वास्थ्य विभाग की ओर से रतलाम में सभी स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन, टिटनेस और अन्य एंटीबायोटिक की व्यवस्था की गई है. कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार से जुड़े प्रोटोकॉल की जानकारी लोगों को समय-समय पर प्रचार-प्रसार के माध्यम से भी दी जाती है.

कैसे होता है रेबीज का संक्रमण

रेबीज एक न्यूरोट्रोपिक वायरस होता है, जो शरीर के न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करता है. इस बीमारी को हाइड्रोफोबीया या रेबीज की बीमारी भी कहते हैं. रेबीज स्तनपायी जानवर जैसे कुत्ता, सियार, भेड़िया और चमगादड़ जैसे जानवरों के काटने से फैलता है. अगर किसी के शरीर में एक बार रेबीज का लक्षण दिखाई देने लगता है तो यह दोवारा ठीक नहीं होता है. कई बार इससे लोगों की जान भी चली जाती है. क्योंकि एक बार रेबीज होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है. इसकी रोकथाम केवल वैक्सीन के माध्यम से ही की जा सकती है.

रेबीज के लक्षण

रेबीज होने पर मरीज को तेज बुखार के साथ शरीर के अंगों में झुनझुनाहट, पानी से डर लगना, लार या आंसू टपकना, भ्रम की स्थिति होना, कोमा में चले जाना और मरीज द्वारा आक्रामक व्यवहार करना शामिल है.

कुत्ते के काटने पर सेबसे पहले ये करें

यदि आपको कुत्ता या जंगली जानवर काट ले तो सबसे पहले काटने वाली जगह को साफ पानी से अच्छी तरह धो ले. जख्म पर कोई भी देशी दवाई नहीं लगाए.

यदि हल्की खरोंच या छोटा घाव है तो टिंचर आयोडीन या घर में उपलब्ध डेटॉल अथवा साबुन लगाकर घाव को अच्छी तरह धोएं. नल की तेज धार में घाव को करीब 5 मिनट तक रख कर धोए.

अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो लेट न करे, सबसे पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचकर वैक्सीन लगवाएं, डॉक्टर के परामर्श अनुसार घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और पट्टी ना बांधे.

डॉक्टर द्वारा बताए गए वैक्सीन के पूरे शेड्यूल को पूर्ण करें. निर्धारित दिन पर टिका आवश्यक रूप से लगवाए.

यदि संभव हो तो जिस कुत्ते ने काटा है उस पर कुछ दिनों तक नजर रखे कि वह पागल तो नहीं हुआ है, या उसकी मौत तो नहीं हुई है.

ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल में संपर्क करें.

आवारा कुत्तों के आतंक से थर्राया शिवपुरी, 7 दिनों में 250 डॉग बाइट के मामले

सिवनी के कोर्ट रूम में पहुंचा कुत्ता, एसडीएम से लगाई न्याय की गुहार!

डॉ. संध्या बेलसेरे ने बताया कि यदि रेबीज का वैक्सीन लगवाया गया है और सभी प्रकार की सावधानी बरती गई है तो डॉग बाइटिंग के शिकार व्यक्ति को यह बीमारी नहीं होती है. लेकिन कुछ मामलों में कमजोर इम्यूनिटी होना या वैक्सीन के डोज पूरे नहीं लेने जैसी स्थिति में रेबीज का संक्रमण हो सकता है. लेकिन इसको लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है. लोगों में रेबीज की बीमारी को लेकर जानकारी और वैक्सीन लगवाने की जगरूकता यदि होगी तो वर्ष 2030 तक रेबीज़ फ्री इंडिया के मिशन को जरूर पूरा किया जा सकेगा.