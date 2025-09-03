रतलाम: मूसलाधार बारिश से दिल्ली मुंबई रेलमार्ग की हालत खराब हो गई है. बीती रात कोटा रेल मंडल में भारी बारिश की वजह से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की दरा घाटी पर भूस्खलन होने से पटरियों पर पत्थर गिर पड़े, जिसकी वजह से रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली कई यात्री गाड़ियां प्रभावित हुई हैं. दरा घाटी में पहाड़ियों के बीच में से रेलवे लाइन गुजरती है. ऐसे में कोटा-नागदा रेलखंड के दरा स्टेशन के पास ट्रैक पर पत्थर गिरे हैं, जिससे यह रूट कई घंटे तक बाधित रहा.

अप ट्रैक से हटाए जा रहे पत्थर

वर्तमान में डाउन ट्रैक को शुरू किया गया है लेकिन अप ट्रैक अभी भी बाधित है. जिसके चलते एक दर्जन से ज्यादा बड़ी ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोका गया है. रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा से मिली जानकारी के अनुसार, "3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली की ओर जाने वाली डाउन ट्रैक को शुरू किया गया है, फिलहाल इससे सभी ट्रेनों को निकाला जा रहा है. जबकि मुंबई की ओर जाने वाले अप ट्रैक पर अभी काम जारी है."

कई ट्रेनें हुई प्रभावित (ETV Bharat)

यह ट्रेन हुई प्रभावित

12909-गरीब रथ, 12979-बांद्रा जयपुर सुपरफास्ट, 04126-बांद्रा सूबेदारगंज स्पेशल, 22674-मन्नारगुडी भगत कोठी सुपरफास्ट, 19020-देहरादून एक्सप्रेस, 12416-नई दिल्ली इंदौर इंटरसिटी सुपरफास्ट, 22210-मुंबई दुरंतो सुपरफास्ट, 15636-गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस, 20156- नई दिल्ली डॉ अंबेडकरनगर सुपरफास्ट, 12903-स्वर्ण मंदिर मेल, 12955-मुंबई जयपुर सुपरफास्ट सहित कई ट्रेन लैंडस्लाइड से प्रभावित हुईं. यह ट्रेनें कई घंटो लेट हो चुकी हैं.

जल्द बहाल होगा यातायात

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने कहा, "बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से दरा घाटी में अबली महल के पास लैंडस्लाइड हो गया था, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर बड़े-बड़े पत्थर आ गए थे. जिसकी वजह से दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली जाने वाले दोनों ट्रैक को बंद कर दिया गया था. यह फैसला यात्रियों के जानमाल की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा लिया गया है. यह हादसा सुबह करीब 4 बजे के आसपास हुआ था. जल्द ही दोनों ट्रैकों से पत्थरों को हटाकर यातायात को सुचारू कर दिया जाएगा. इसके लिए पूरा रेलवे प्रशासन काम कर रहा है."