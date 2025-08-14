रतलाम: भारतीय रेलवे के मिशन रफ्तार के अंतर्गत ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अलग-अलग अपग्रेडेशन का कार्य जारी है. चाहे वह रेलवे ट्रैक का अपग्रेडेशन हो या एक्सीडेंट प्रूफ कवच 4.0 का इंस्टॉलेशन. भारतीय रेलवे द्वारा तेजी से लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्य किया जा रहा है.

देश में पहली बार ओएचई लाइन (ओवरहेड इक्विपमेंट) को अत्याधुनिक 2x25 केवी प्रणाली में अपग्रेड किया गया है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर रतलाम मंडल के खाचरोद नागदा रेलखंड पर इस इंस्टॉलेशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है. जिससे अब रेलवे ट्रैक के साथ इंजन को पावर उपलब्ध करवाने वाली ओएचई लाइन भी 160 की सुपर रफ्तार के लिए तैयार हो चुकी है.

रेल हादसे को बचाता है कवच सिस्टम (ETV Bharat)

देश में पहली बार अत्याधुनिक ओएचई लाइन अपग्रेड

पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में खाचरोद और नागदा रेलवे स्टेशन के मध्य परंपरागत ओएचई लाइन को अत्याधुनिक 2x25 केवी प्रणाली में अपग्रेड कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पश्चिम रेलवे के प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर रंजन श्रीवास्तव द्वारा इस नवीन प्रणाली की शुरूआत की गई.

खाचरोद नागदा रेलखंद पर कवच को किया गया इंस्टॉल (ETV Bharat)

ट्रेन की गति बढ़ाने में मिलेगी मदद

रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने बताया कि "यह भारतीय रेलवे में पहली बार है जब किसी मौजूदा ओएचई प्रणाली को अपग्रेड कर 2x25 केवी प्रणाली में परिवर्तित किया गया है. इस इंस्टॉलेशन से ट्रेन की गति बढ़ाने, परिचालन विश्वसनीयता और दक्षता में मदद मिल सकेगी. अपग्रेडेशन परियोजना के तहत नागदा में ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाया गया है.

बिजली वितरण की दक्षता, प्रणाली की सुरक्षा और स्थायित्व बढ़ाने के लिए एरियल अर्थ कंडक्टर और फीडर वायर की भी व्यवस्था की गई है." जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि "मौजूदा ओएचई सिस्टम के अपग्रेडेशन होने से दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग के इस सेक्शन में ट्रेनों की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकेगी."

देश में पहली बार अत्याधुनिक ओएचई लाइन अपग्रेड (ETV Bharat)

मिशन रफ्तार के लिए कवच 4.0 भी हो रहा इंस्टॉल

दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग के महत्वपूर्ण रेल मंडल रतलाम में गोधरा से नागदा के बीच कवच इंस्टॉलेशन का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा. जिसमें टावर निर्माण लगभग पूर्ण कर लिया गया है. वडोदरा-रतलाम-नागदा (नॉन-ऑटोमैटिक सिग्नलिंग) सेक्शन पर 303 किलोमीटर में से 108 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है. वहीं, पश्चिम रेलवे के अन्य रेल मंडलों में भी तेजी से इस पर कार्य किया जा रहा है.

क्या है कवच रक्षा प्रणाली?

कवच प्रणाली पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक है जो हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है. इसे आरडीएसओ द्वारा विकसित किया गया है. कवच एक तरह की डिवाइस है जो ट्रेन के इंजन के अलावा रेलवे के ट्रैक पर भी लगाई जाती है. जिससे दो ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर आमने-सामने या आगे पीछे से करीब आने पर सिग्नल, इंडिकेटर और अलार्म के जरिए ट्रेन के पायलट को इसकी सूचना मिल जाती है.

यदि लोको पायलट ट्रेन के ब्रेक लगाने में असमर्थ होता है तो संभावित टक्कर को रोकने के लिए यह सिस्टम स्वतः ही ब्रेक लगा देता है. इसे एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनों की टक्कर होने से बचाने, खराब मौसम में भी लोको पायलट को ट्रेन परिचालन में मदद करने और ट्रेनों की गति को 200 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए आरडीएसओ द्वारा डिजाइन किया गया है.