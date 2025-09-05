ETV Bharat / state

रतलाम जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आएगा अविश्वास प्रस्ताव, भाजपा विधायक की मौजूदगी में हो गया खेल

रतलाम में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग, कांग्रेस और जयस समर्थित सदस्यों ने उज्जैन संभाग आयुक्त को सौंपा पत्र.

RATLAM ZILA PANCHAYAT ADHYAKSH
भाजपा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 7:48 PM IST

3 Min Read

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष लाला बाई के खिलाफ अन्य पंचायत सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है. करीब एक तिहाई जिला पंचायत सदस्यों ने संभाग आयुक्त को अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव दिया है. खास बात यह है कि भाजपा समर्थित अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा साधारण सभा में भाजपा के ही रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर की मौजूदगी में हुई. लेकिन मथुरालाल डामर अविश्वास प्रस्ताव के इस मामले को समझ नहीं पाए.

कांग्रेस और जयस समर्थित सदस्यों ने दिया पत्र

इसके बाद अब अन्य 7 सदस्यों ने संभाग आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर विधिवत अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर दी है. दरअसल, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद से ही अध्यक्ष का पद विवादों में ही रहा है. जिला पंचायत के कार्यों में अध्यक्ष लाला बाई की जगह उनके पति के हस्तक्षेप और विकास कार्यों की राशि के वितरण को लेकर अन्य सदस्यों में नाराजगी है. जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावा ने बताया कि "जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाली सुदूर सड़कों के निर्माण के लिए आई 12 करोड़ रुपए की राशि जिला पंचायत अध्यक्ष की निष्क्रियता की वजह से लेप्स हो गई."

बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग (ETV Bharat)

जिला अध्यक्ष से 15 सदस्य नाराज

आरोप है कि विकास कार्यों की चार करोड़ रुपए की राशि का वितरण भी समान रूप से सदस्यों को नहीं किया गया. इसके अलावा साधारण सभा में कम सदस्यों की उपस्थिति के बावजूद वित्तीय अधिकार पर निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष और सीईओ ने ले लिया. इसको लेकर जिला पंचायत के 16 में से 15 सदस्य नाराज हैं. विगत साधारण सभा में अध्यक्ष को छोड़ कर सभी 15 सदस्यों ने लिखित में अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर असहमति जताई थी. जिला पंचायत सदस्य एवं उपाध्यक्ष केशु निनामा ने बताया कि "हमने उज्जैन संभाग आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का पत्र सौंप दिया है. इसके बाद अब संभाग आयुक्त कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही के लिए निर्देशित करेंगे."

Ratlam zila Panchayat adhyaksh
उज्जैन संभाग आयुक्त को सौंपा पत्र (ETV Bharat)

रतलाम जिला पंचायत के कुल 16 सदस्यों में से 8 सदस्य भाजपा समर्थित हैं. वहीं, 4 सदस्य जयस समर्थित हैं. जबकि 2 सदस्य कांग्रेस समर्थित और 2 निर्दलीय हैं. ऐसे में यदि अविश्वास प्रस्ताव आता है और वोटिंग होती है तो मामला एक बार फिर रोचक हो सकता है. बहरहाल बड़ी मुश्किल से भाजपा के हाथ आई जिला पंचायत की कुर्सी एक बार फिर खतरे में पड़ गई है. अविश्वास प्रस्ताव पत्र सौंपने वाले सदस्यों का दावा है कि 16 में से 15 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

DEMAND NO CONFIDENCE MOTIONRATLAM ZILA PANCHAYAT ADHYAKSHDISTRICT PANCHAYAT PRESIDENTBJP ZILA PANCHAYAT PRESIDENTRATLAM DEMAND NO CONFIDENCE MOTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

घर बना विनायक धाम, छोटे से कमरे में गणेश भगवान के 8000 रूपों के दर्शन

आंखों से देख नहीं सकते शिक्षक रामलाल भिलावेकर, फिर भी हजारों बच्चों का भविष्य किया रोशन

नन्हीं उम्र बड़ी जिम्मेदारी! चौथी कक्षा की छात्रा का एमपी पुलिस में चयन, मिला नियुक्ति पत्र

जिगरी दोस्त की बांह में अपनी बीवी का टैटू देख युवक के होश उड़े, मोबाइल में मिले सबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.