रतलाम जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ आएगा अविश्वास प्रस्ताव, भाजपा विधायक की मौजूदगी में हो गया खेल

रतलाम में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग, कांग्रेस और जयस समर्थित सदस्यों ने उज्जैन संभाग आयुक्त को सौंपा पत्र.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 7:48 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष लाला बाई के खिलाफ अन्य पंचायत सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है. करीब एक तिहाई जिला पंचायत सदस्यों ने संभाग आयुक्त को अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव दिया है. खास बात यह है कि भाजपा समर्थित अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा साधारण सभा में भाजपा के ही रतलाम ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर की मौजूदगी में हुई. लेकिन मथुरालाल डामर अविश्वास प्रस्ताव के इस मामले को समझ नहीं पाए.
कांग्रेस और जयस समर्थित सदस्यों ने दिया पत्र
इसके बाद अब अन्य 7 सदस्यों ने संभाग आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर विधिवत अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर दी है. दरअसल, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद से ही अध्यक्ष का पद विवादों में ही रहा है. जिला पंचायत के कार्यों में अध्यक्ष लाला बाई की जगह उनके पति के हस्तक्षेप और विकास कार्यों की राशि के वितरण को लेकर अन्य सदस्यों में नाराजगी है. जिला पंचायत सदस्य राजेश भरावा ने बताया कि "जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाली सुदूर सड़कों के निर्माण के लिए आई 12 करोड़ रुपए की राशि जिला पंचायत अध्यक्ष की निष्क्रियता की वजह से लेप्स हो गई."
जिला अध्यक्ष से 15 सदस्य नाराज
आरोप है कि विकास कार्यों की चार करोड़ रुपए की राशि का वितरण भी समान रूप से सदस्यों को नहीं किया गया. इसके अलावा साधारण सभा में कम सदस्यों की उपस्थिति के बावजूद वित्तीय अधिकार पर निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष और सीईओ ने ले लिया. इसको लेकर जिला पंचायत के 16 में से 15 सदस्य नाराज हैं. विगत साधारण सभा में अध्यक्ष को छोड़ कर सभी 15 सदस्यों ने लिखित में अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर असहमति जताई थी. जिला पंचायत सदस्य एवं उपाध्यक्ष केशु निनामा ने बताया कि "हमने उज्जैन संभाग आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का पत्र सौंप दिया है. इसके बाद अब संभाग आयुक्त कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही के लिए निर्देशित करेंगे."
रतलाम जिला पंचायत के कुल 16 सदस्यों में से 8 सदस्य भाजपा समर्थित हैं. वहीं, 4 सदस्य जयस समर्थित हैं. जबकि 2 सदस्य कांग्रेस समर्थित और 2 निर्दलीय हैं. ऐसे में यदि अविश्वास प्रस्ताव आता है और वोटिंग होती है तो मामला एक बार फिर रोचक हो सकता है. बहरहाल बड़ी मुश्किल से भाजपा के हाथ आई जिला पंचायत की कुर्सी एक बार फिर खतरे में पड़ गई है. अविश्वास प्रस्ताव पत्र सौंपने वाले सदस्यों का दावा है कि 16 में से 15 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हैं.