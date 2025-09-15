ETV Bharat / state

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग बनी जानलेवा, रेलिंग तोड़ कर नीचे गिरा ट्रक, 2 की मौत

रतलाम में चुकंदर से भरा ट्रक रेलिंग तोड़कर गिरा नीचे, ट्रक ड्राइवर सहित 2 की मौत, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के 8 लेन पर हुआ हादसा.

RATLAM TRUCK ACCIDENT 2 person died
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे में 2 की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
रतलाम: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग जानलेवा साबित हो रही है. रतलाम में जावरा के पास तेज रफ्तार ट्रक 8 लेन की रेलिंग तोड़ कर पुल से नीचे गिर गया. गनीमत रही हादसे के वक्त सड़क पर ट्रैफिक नहीं था अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. इस हादसे में ड्राइवर सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है.

सूचना मिलने पर औद्योगिक थाना जावरा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक के केबिन में फंसे 3 लोगों को बाहर निकाला. जिसमें ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य शख्स की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई.

रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा ट्रक

दरअसल, यह हादसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज सुबह हुआ है. जावरा टीआई विक्रम सिंह चौहान ने बताया, "चुकंदर से भरा ट्रक हरियाणा से गुजरात की तरफ जा रहा था. संभावना है कि ड्राइवर को झपकी लग जाने से ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे आ गिरा. हालांकि, ट्रक के काफी रफ्तार में होने की बात भी सामने आई है. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को क्रेन की मदद से हटाकर यातायात सुचारू कराया है. वहीं इस हादसे में ड्राइवर आशिक और इरफान की मौत हो गई. घायल आबिद को जिला अस्पताल रतलाम में भर्ती करवाया गया है. तीनों ही हरियाणा के रहने वाले हैं."

ratlam loaded truck broke railing fell down
रेलिंग तोड़ कर नीचे गिरा चुकंदर से भरा ट्रक (ETV Bharat)

ओवर स्पीड के चलते गई जान

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का मध्य प्रदेश और राजस्थान में करीब 269 किलोमीटर हिस्सा वर्तमान में यात्रा के लिए खुला है. इस हिस्से में अब तक स्पीड मॉनिटरिंग और चालान कार्रवाई की व्यवस्था नहीं है. इस वजह से कई वाहन चालक अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर से भी अधिक पर 4 पहिया वाहन दौड़ा रहे हैं. इसके चलते कई हादसे सामने आए हैं. रतलाम में सोमवार की सुबह तेज रफ्तार ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

TAGGED:

DELHI MUMBAI EXPRESSWAYRATLAM ROAD ACCIDENTRATLAM EXPRESSWAY TRUCK CRASHRATLAM ACCIDENT 2 PERSON DIEDRATLAM TRUCK ACCIDENT

