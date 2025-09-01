रतलाम: मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की गाड़ी पर रविवार को रतलाम में हमला हो गया. प्रदर्शनकारियों ने पहले उनको काले झंडे दिखाए गए फिर पत्थरों से पटवारी की गाड़ी का कांच फोड़ दिया. बताया जा रहा है कि धाकड़ समाज पर पटवारी की टिप्पणी से नाराज लोगों ने ये हमला किया. कांग्रेस नेता किशन सिंगाड़ की शिकायत पर स्टेशन रोड पुलिस ने 2 बीजेपी नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. जीतू पटवारी रविवार रतलाम में आयोजित 'वोट चोर गद्दी छोड़' कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे.

हमलावरों ने गाड़ी का कांच फोड़ा (ETV Bharat)

कांग्रेस नेता बोले- जीतू पटवारी को जान से मारने का प्रयास

दरअसल, रतलाम पहुंचे जीतू पटवारी की कार को मांगरोल फंटे पर धाकड़ समाज के लोगों ने घेर लिया और विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाने लगे. इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार के शीशे तोड़ दिए. स्थिति खराब होती देख ड्राइवर तेजी से कार दौड़ाकर आग निकल गया. कांग्रेस नेता किशन सिंगाड़ ने बताया कि "यह हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला है. हमला करने वालों ने गाड़ी के कांच तोड़कर प्रदेश अध्यक्ष को मारने का प्रयास किया. उनकी जान को खतरा था.'

रतलाम में जीतू पटवारी की गाड़ी पर पत्थरबाजी (ETV Bharat)

'मुझपर 4 बार हो चुका है जानलेवा हमला'

जीतू पटवारी ने कहा, "हमारी गाड़ी चल रही थी और काले झंडे दिखाते हुए कुछ लोग आए फिर पत्थर से गाड़ी पर हमला कर दिया. वहां मौजूद पुलिसकर्मी इसके गवाह हैं." पटवारी ने कहा, "उन पर अब तक 4 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं. सरकार भी यही चाहती है कि मुझपर हमला हो. यदि मेरी हत्या करवा कर भी दी और यदि प्रदेश नशे से मुक्त होता है तो मैं कहता हूं प्रदेश को नशा मुक्त करवा दीजिए."

जीतू पटवारी को दिखाए गए काले झंडे (ETV Bharat)

जीतू पटवारी की टिप्पणी से आक्रोशित धाकड़ समाज

स्टेशन रोड थाना प्रभारी स्वराज डाबी ने बताया, "इस मामले में दो आरोपियों के विरुद्ध नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच चल रही है. इसके बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी." दरअसल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंदसौर में बीते दिनों हुए घटनाक्रम को लेकर धाकड़ समाज से जुड़ी टिप्पणी की थी, जिसे लेकर धाकड़ समाज के लोग आक्रोशित हैं.