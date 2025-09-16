रतलाम में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली में जमकर हंगामा, पुलिस से हुई धक्का-मुक्की
रतलाम में किसान कांग्रेस ने फसल मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, ट्रैक्टर रैली के दौरान कांग्रेसी और पुलिस के बीच झड़प.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 16, 2025 at 7:57 PM IST
रतलाम: अतिवृष्टि से बर्बाद हुईं फसलों के मुआवजे और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस ने रतलाम में ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया. सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता मंगलवार को रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचे. परिसर के अंदर ट्रैक्टर-ट्रॉली नहीं ले जाने देने को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई.
कलेक्ट्रेट के गेट को बंद रखने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी. ट्रैक्टर रैली में किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया भी शामिल हुए. कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया कि "स्थानीय पुलिस प्रशासन ने किसानों को ट्रैक्टर रैली में शामिल नहीं होने दिया और शहर के बाहर ही ट्रैक्टर ट्रॉलियां रोक दीं."
पुलिस और कांग्रेस में धक्का-मुक्की
दरअसल किसान कांग्रेस ने रतलाम में किसानों की समस्याओं को लेकर ट्रैक्टर रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा है. रतलाम कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचने तक ट्रैक्टर पर सवार कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच जगह-जगह तनातनी होती रही. लेकिन कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रैक्टर ट्राली अंदर ले जाने की बात को लेकर गेट पर जमकर जोर आजमाइश हुई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुए इस घमासान का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
- सिंहस्थ से पहले उज्जैन के किसानो को क्यों आया गुस्सा? 2000 ट्रैक्टर लिए सड़कों पर उतरे हजारों किसान
- मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का दर्द, सरकार तो बन गई हमें क्यों भूल गए सिंधिया जी
'ट्रैक्टर रैली में पहुंचने से किसानों को रोका'
किसान कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि "मुख्यमंत्री मोहन यादव कह रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ है, तो मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं? सर्वे के नाम पर किसानों से छल किया जा रहा है." उन्होंने सरकार से फसल के मुआवजे के साथ फसल बीमा योजना का लाभ भी दिलवाए जाने की मांग की. पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया ने कहा, "किसानों की फसलों का तुरंत सर्वे कर मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है." कांतिलाल भूरिया ने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि "किसानों को ट्रैक्टर रैली में आने से रोका गया है. वहीं कलेक्टर भी किसानों की समस्या सुनने नहीं पहुंचे हैं."