ETV Bharat / state

खेल मैदान की सुविधा नहीं फिर भी खिलाड़ी तैयार, नेशनल और स्टेट में जलवा - RATLAM CM RISE SCHOOL ATHLETES

Ratlam CM Rise School athletes ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 9, 2025 at 1:06 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 1:15 PM IST 3 Min Read

रतलाम : (दिव्यराज राठौर) कहा जाता है कि प्रतिभाओं को निखारने के लिए सुविधाओं और संसाधनों की जरूरत नहीं होती है. जरूरत होती है प्रतिभाओं को पहचानने और आगे बढ़ाने वालों की. रतलाम का सीएम राइज स्कूल इन दिनों गरीब वर्ग की खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहा है. केवल 50 फीट बाय 50 फीट के छोटे से खेल मैदान से एथलेटिक्स का 1 नेशनल खिलाड़ी और 6 स्टेट लेवल के खिलाड़ी तैयार हो गए हैं. स्कूल के खेल शिक्षक प्रहलाद दास बैरागी ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले इन बच्चों के साथ कड़ी मेहनत की और महज 2 सालों में ही एथलेटिक्स के कई खिलाड़ी तैयार कर दिए. स्पोर्ट्स टीचर ने तैयार किए एथलीट

रतलाम : (दिव्यराज राठौर) कहा जाता है कि प्रतिभाओं को निखारने के लिए सुविधाओं और संसाधनों की जरूरत नहीं होती है. जरूरत होती है प्रतिभाओं को पहचानने और आगे बढ़ाने वालों की. रतलाम का सीएम राइज स्कूल इन दिनों गरीब वर्ग की खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहा है. केवल 50 फीट बाय 50 फीट के छोटे से खेल मैदान से एथलेटिक्स का 1 नेशनल खिलाड़ी और 6 स्टेट लेवल के खिलाड़ी तैयार हो गए हैं. स्कूल के खेल शिक्षक प्रहलाद दास बैरागी ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले इन बच्चों के साथ कड़ी मेहनत की और महज 2 सालों में ही एथलेटिक्स के कई खिलाड़ी तैयार कर दिए. स्पोर्ट्स टीचर ने तैयार किए एथलीट रतलाम के विनोबा स्कूल को 2 साल पहले सीएम राइज स्कूल के रूप में चयनित किया गया था. वर्तमान में पुराने स्कूल परिसर में ही कक्षाओं का संचालन चल रहा है. जहां पर खेल मैदान की सुविधा नहीं है लेकिन स्कूल के बाहर थोड़ी सी जगह में खेल शिक्षक प्रहलाद दास बैरागी ने बच्चों के खेलने के लिए हाई जंप और लॉन्ग जंप का ट्रैक तैयार किया. इसके बाद धीरे-धीरे बच्चों ने खेल में रुचि लेना शुरू कर दिया. इसके बाद बच्चों को रनिंग के लिए पास ही स्थित आईटीआई ग्राउंड पर ले जाया जाता था. पहले साल 4 बच्चों का चयन राज्य स्तरीय एथलेटिक्स स्पर्धा के लिए हुआ. इसके बाद दूसरे साल 6 बच्चों का चयन राज्य स्तरीय स्पर्धा के लिए हुआ है. इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप ,100 मी रेस और बाधा दौड़ के खिलाड़ी भी शामिल हैं. 1 (ETV Bharat) सुविधा नहीं होने के बावजूद खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी करते छात्र (ETV Bharat) एक नेशनल और 6 स्टेट लेवल के खिलाड़ी स्कूल के खेल शिक्षक प्रहलाद दास बैरागी बताते हैं कि "शुरूआत में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए स्कूल में खेलकूद गतिविधियां शुरू की थीं. लेकिन धीरे-धीरे इनकी खेल प्रतिभा निखरती चली गई और लॉन्ग जंप और हाई जंप के खिलाड़ी प्रिंस वर्मा अब मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. प्रिंस अब खेल विभाग की भोपाल स्थित एथलीट अकादमी में प्रशिक्षण ले रहा है. वहीं, 100 मी धावक लक्ष्मी राज्य स्तरीय स्पर्धा में लगातार दूसरे साल खेल रही है. खुशी चौहान लॉन्ग जंप ,दिव्या गरवाल 3000 मीटर रेस , रिंकू देवड़ा 5000 मीटर पैदल चाल और नितिन प्रजापति 3000 मीटर रेस में राज्य स्तरीय स्पर्धा में भाग ले चुके हैं. इसके अलावा संभाग स्तरीय स्पर्धा में भी स्कूल के कई एथलीट भाग ले चुके हैं." रतलाम के सीएम राइज स्कूल में खेल सुविधा नहीं (ETV Bharat) लॉन्ग और हाई जंप के नेशनल खिलाड़ी प्रिंस वर्मा (ETV Bharat) लाठी तलवार हंटर ले 400 खिलाड़ी पहुंचे रानीताल स्टेडियम, चाइनीज खेल को बना रहे हथियार

पथरीले खेल मैदान में खिलाड़ी बनने का चैलेंज, युवाओं के पैर में पड़े छाले छोटे शहरों में कमी नहीं है खेल प्रतिभाओं की महज ढाई से 3 हजार स्क्वायर फीट में बने छोटे से खेल मैदान से नेशनल का 1 और स्टेट लेवल के 6 एथलीट निकले हैं. जो इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि छोटे शहर और कस्बों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. बस जरूरत है तो इन प्रतिभाओं को पहचानने और इन्हें उचित प्लेटफार्म दिलवाने की. स्पोर्ट्स टीचर ने तैयार किए एथलीट (ETV Bharat)

Last Updated : May 9, 2025 at 1:15 PM IST