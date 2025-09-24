ETV Bharat / state

गरबा पंडाल में जाएं या नहीं? रतलाम शहर काजी ने लिखा पत्र, समाज के युवाओं से गुजारिश

गरबा पंडाल संचालकों की गाइडलाइन को देखते हुए धर्मगुरु अपने समाज के लोगों को समझाइश दे रहे हैं, जिससे सद्भाव पर आंच न आए.

Ratlam City Qazi letter
रतलाम शहर काजी ने समाज के युवाओं को दिया संदेश (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 5:11 PM IST

2 Min Read
रतलाम : नवरात्रि के दौरान हर शहर में गरबे की धूम मची है. गरबा संचालकों ने यहां एंट्री करने वालों के लिए नियम-कायदे तय किए हैं. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वॉलेंटियर भी तैनात किए गए हैं. इधर, धर्म विशेष के युवाओं को गरबा पंडाल में एंट्री बैन की गई है. इसी मामले में बयानबाजी को देखते हुए धर्मगुरु अपने समाज के युवाओं को समझाइश दे रहे हैं. जिससे किसी प्रकार की शांति भंग न हो. साथ ही त्यौहार पर कोई फसाद न हो, सद्भाव बना रहे.

गंगा-जमुनी तहजीब बनाकर रखें

अब रतलाम शहर काजी अहमद अली ने पत्र लिखकर अपील की है "समाज के युवा और महिलाएं गरबा पंडालों और नवरात्रि आयोजनों में नहीं जाएं." शहर काजी ने पत्र में समाजजनों से गुजारिश की है "लड़के-लड़कियों के गरबे में जाने से आयोजको को आपत्ति होती है. इससे गंगा-जमुनी तहजीब पर विपरीत असर पड़ रहा है और दीनी लिहाज़ से भी यह ठीक नहीं है." गरबा पंडालों में गैर हिंदू के प्रवेश पर रोक लगाने वाले पोस्टर लगने के बाद शहर काजी यह पत्र अब सोशल मीडिया पर भी वायरल है.

Ratlam City Qazi letter
पत्र में गरबा स्थल पर नहीं जाने की गुजारिश (ETV BHARAT)

माहौल बिगाड़ने की कोशिश, शांति बनाकर रखें

बीते वर्ष भी नवरात्रि में शहर काजी ने अपने समाज के युवाओं से गरबा आयोजनों से दूर रहने की अपील की थी. वहीं, होली और रंगपंचमी के मौके पर भी समाजजनों से रंग पड़ने पर बुरा ना मानने की अपील शहर काजी अहमद अली ने की थी. इसके बाद अब शहर काजी ने गरबा आयोजनों से समाज की युवक-युवतियों को दूर रखने की अपील की है. इसके पीछे शहर काजी की दलील है "इन दिनों जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे माहौल ठीक नहीं चल रहा है."

समाज के लोगों ने किया अपील का स्वागत

शहर काजी का कहना है "इससे आपसी सौहार्द बिगड़ता है. यदि समाज के युवा गरबा पंडालों और नवरात्रि मेले में जाएंगे ही नहीं तो विवाद होने का सवाल ही नहीं उठता. इसकी जिम्मेदारी समाज के युवाओं के माता-पिता की भी है. उनकी अपील का स्वागत समाज का हर व्यक्ति कर रहा है."

