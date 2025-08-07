रतलाम: शहर के अलकापुरी क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां कार चला रहे एक नाबालिग ने एक डेढ़ साल के मासूम को कार से कुचल दिया. मासूम की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. दादी कार चालक को रोकती रही लेकिन फिर भी नाबालिग कार चालक ने बच्चे के ऊपर कार चढ़ा दी और फिर फरार हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

नाबालिग ने डेढ़ साल के मासूम को कुचला

डेढ़ साल के मासूम को कार से कुचलने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. कार एक नाबालिग चला रहा था. मृतक मासूम दिवंगत पुलिसकर्मी रमेश तिवारी का पोता है, जो खेलते खेलते दादी से हाथ छुड़ाकर सड़क पर आ गया था. तभी वहां से गुजर रही कार से वह टकरा गया और आगे के पहिए की चपेट में आ गया. दादी कार चालक को रोकने के लिए बोनट के पास पहुंची लेकिन कार चालक युवक घबराकर कार भगा ले गया. जिसमें मासूम की दर्दनाक मौत हो गई.

नाबालिग कार चालक ने डेढ़ साल के मासूम को कुचला (ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज आया सामने

यह घटना बीते शनिवार की है. जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है. दिल दिमाग को झकझोर देने वाले इस वीडियो में दिख रहा है कि डेढ़ साल का मासूम ऋतिक तिवारी अपने घर के बाहर दादी के साथ खेल रहा था. इसी दौरान रोड़ पर एक कार आकर रुकती है‌. मासूम कार के पास पहुंच जाता है. कार से टकराकर वह नीचे गिर जाता है तभी उसकी दादी कार चालक को रोकते हुए गाड़ी के बोनट पर हाथ लगाती है लेकिन तभी वाहन चालक नाबालिग कार को आगे बढ़ाकर निकल जाता है और बच्चे की मौत हो जाती है. यह घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई जिसका वीडियो अब सामने आया है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना के बाद पुलिस ने कार चला रहे नाबालिग और कार चालक के पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया है. औद्योगिक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसपी अमित कुमार ने बताया कि "नाबालिग और उसके पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान भी शुरू किया है."

इस पूरी घटना में सबसे दुखद पहलू यह है कि तिवारी परिवार में डेढ़ साल पहले जुड़वा बच्चों की दोहरी खुशी आई थी लेकिन मासूम ऋतिक की हादसे में मौत होने के बाद पूरा परिवार सदमे में है. बताया जा रहा है कि कार चला रहा नाबालिग लड़का अपने पिता से गाड़ी चलाने की जिद करके कार लेकर आया था.

'बच्चों में रहती है वाहन चलाने की उत्सुकता'

यह लगातार देखा जा रहा है कि टीनएजर बच्चे टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहन चला रहे हैं. इस एज के बच्चों में वाहन चलाने की उत्सुकता रहती है. रिटायर्ड मनोचिकित्सक डॉ निर्मल जैन ने बताया कि "इस एज ग्रुप के बच्चों में नया करने और नया सीखने की उत्सुकता होती है. कई बार यह सोच नकारात्मक भी हो सकती है. 12 से 16 वर्ष के बच्चे समान उम्र या बड़े बच्चों को बाइक या कार चलाते देखकर ऐसा करने के लिए प्रेरित होते हैं. ऐसी स्थिति में अभिभावकों का रोल महत्वपूर्ण होता है. बच्चों को नियमों के खिलाफ वाहन नहीं सौंपना चाहिए. बच्चे को समझाइश देकर ऐसा करने से रोका जा सकता है."