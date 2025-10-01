ETV Bharat / state

झालावाड़ व आलोट में मिले पाकिस्तान के रहस्मयी बिस्किट व गुब्बारे, दो राज्यों की पुलिस जांच में जुटी

मध्यप्रदेश व राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी झंडे वाली बिस्किट और गुब्बारे मिलने से सनसनी. दोनों राज्यों की पुलिस अलर्ट.

Biscuits balloons Pakistani flag
झालावाड़ व आलोट में मिले पाकिस्तान के बिस्किट व गुब्बारे (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 4:09 PM IST

रतलाम : मध्यप्रदेश और राजस्थान से सटे झालावाड़ के उन्हेल में बिस्किट के ऐसे पैकेट और गुब्बारे पर मिले हैं, जिन पर पाकिस्तान का झंडा और 14 अगस्त जश्ने आजादी लिखा हुआ है. झालाावाड़ इलाके के उन्हेल की एक किराना दुकान पर बिक रहे बिस्किट के पैकेट के साथ पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे मिलने से लोगों में रोष है. शिकायत मिलने पर राजस्थान की उन्हेल थाना पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है.

राजस्थान पुलिस ने किराना स्टोर पर दी दबिश

राजस्थान पुलिस ने झालाावाड़ के उन्हेल में एक किराना स्टोर पर छापा मारा. दुकानदार के गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. मामले के अनुसार इसका खुलासा तब हुआ जब कस्बे की एक बच्चे ने इस दुकान से बिस्किट लिया और इसे लेकर वह घर पहुंचा. लोगों ने जब पैकेट से निकले गुब्बारे को फुलाया तो उसमें पाकिस्तान का झंडा और उर्दू में लिखा हुआ देखकर परिजन घबरा गए. परिजनों ने दुकानदार से मामले की शिकायत की. इसके बाद इसकी शिकायत उन्हेल थाना राजस्थान पर की गई.

Biscuits balloons Pakistani flag
पाकिस्तानी झंडे वाली बिस्किट और गुब्बारे मिलने से सनसनी (ETV BHARAT)

आलोट की दुकान से आपत्तिजनक सामान सप्लाई

दुकानदार प्रहलाद राठौड़ से पूछताछ करने पर पता चला कि यह सामग्री एमपी के आलोट स्थित किराना व्यापारी से प्राप्त हुई थी, जिसकी जानकारी उसे नहीं थी. इसके बाद राजस्थान पुलिस ने आलोट स्थित किराना व्यापारी दिलीप कामलिया के घर और दुकान पर दबिश दी है. दबिश देने आलोट पहुंचे राजस्थान पुलिस के एसआई पुरीलाल वर्मा ने बताया "व्यापारी के यहां बिस्किट के पैकेट के साथ गुब्बारे अटैच थे, जिन पर पाकिस्तानी झंडा अंकित था."

Biscuits balloons Pakistani flag
पाकिस्तान में बने गुब्बारे जब्त (ETV BHARAT)

दोनों दुकानदारों की गिरफ्तारी के बाद होगा खुलासा

Biscuits balloons Pakistani flag
पाकिस्तानी झंडे के साइन वाले गुब्बारे (ETV BHARAT)

राजस्थान पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से किराना व्यापारी दिलीप कमरिया के घर व उसके काका के लड़के नरेंद्र कमरिया की बस स्टैंड स्थित दुकान पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिले. दुकान पर ताला मिलने पर पुलिस ने परिजनों से देर रात तक पूछताछ की. पुलिस का कहना है "आलोट के दोनों व्यापारियों से पूछताछ के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा कि आखिर आतंक परस्त दुश्मन देश पाकिस्तान का झंडा और उसकी जश्ने आजादी के नारे लिखे गुब्बारे यहां पहुंचे कैसे."

