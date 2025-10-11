ETV Bharat / state

भावांतर का बायकॉट! महज 12 फीसदी पंजीयन, गुस्साए किसान बोले- सरकार ने जबरन थोपी योजना

येलो मोजेक से बर्बाद सोयाबीन फसल उत्पादक किसानों को नहीं भाई भावांतर योजना. एमएसपी के साथ ही तत्काल मुआवजा की मांग.

Ratlam Bhavantar yojna boycott
भावांतर का बॉयकॉट, रतलाम में महज 10 फीसदी पंजीयन (ETV BHARAT)
रतलाम : सरकार द्वारा शुरू की गई भावांतर योजना किसानों को बिल्कुल रास नहीं आ रही है. 3 अक्टूबर से भावांतर भुगतान योजना के लिए पंजीयन की शुरुआत हो चुकी है, जो 17 अक्टूबर तक चलेगी, लेकिन एक हफ्ता बीतने के बाद भी इस योजना के अंतर्गत रतलाम जिले में केवल 12 फीसदी यानि 18056 किसानों ने ही पंजीयन करवाया है, जबकि जिले में 1.5 लाख किसानों ने सोयाबीन की फसल बोई थी.

जब सोयाबीन हुआ ही नहीं तो कैसा भावांतर

भावांतर योजना का एक प्रकार से किसानों ने बायकॉट कर दिया है. रतलाम के अलावा मंदसौर और नीमच जिले का भी यही हाल है. यहां भी किसानों की रुचि भावांतर योजना में नहीं है. वहीं, सरकार इस योजना के पंजीयन कार्य और बाद में सोयाबीन खरीदी को लेकर जोर-शोर से जुटी है. किसानों का कहना है कि जब उत्पादन हुआ ही नहीं तो हम बेचेंगे क्या. किसानों ने कभी भी भावांतर योजना की मांग नहीं की. किसानों की यही मांग है कि नष्ट फसलों का तत्काल मुआवजा दिया जाए. इसके अलावा जो भी सोयाबीन हुआ है, उस पर एमएसपी दी जाए.

गुस्साए किसान बोले- सरकार ने जबरन थोपी भावांतर योजना (ETV BHARAT)

भावांतर योजना केवल व्यापारियों के हित में

ग्राम रूपा खेड़ा के किसान अरविंद पाटीदार ने बताया "पूरे पश्चिम मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है, यह बात सरकार को भी पता है. किसानों को 70 किलो से लेकर डेढ़ क्विंटल प्रति बीघा का सोयाबीन उत्पादन मिला है. ऐसी स्थिति में किसान समर्थन मूल्य पर सोयाबीन कैसे बेच सकेगा. सोयाबीन की गुणवत्ता भी खराब हुई है. थोड़ा बहुत हुए सोयाबीन को ओने पौने दाम पर किसान बेच भी चुका है. यह तो केवल व्यापारियों और बड़े किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना है."

Ratlam Bhavantar yojna boycott
रतलाम के साथ ही नीचम व मंदसौर में भी किसान नाराज (ETV BHARAT)

मुआवजा और फसल बीमा की राशि चाहिए

मथुरी के किसान समरथ पाटीदार ने बताया "लाखों की संख्या में सोयाबीन बोने वाले किसानों में से यदि कुछ हजार किसान पंजीयन करवा रहे हैं तो सरकार को समझना चाहिए कि किसानों के पास बेचने के लिए सोयाबीन है ही नहीं. किसानों ने कभी भी भावांतर योजना की मांग नहीं की. किसानों को उचित मुआवजा और फसल का बीमा मिलना चाहिए." वहीं, कृषि अधिकारी बिका वास्के ने बताया "रतलाम जिले में करीब डेढ़ लाख सोयाबीन उत्पादक किसान हैं, जिसमें से अब तक 18056 किसानों ने भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाया है."

Ratlam Bhavantar yojna boycott
जब सोयाबीन हुआ ही नहीं तो कैसा भावांतर (ETV BHARAT)

रतलाम के साथ ही नीचम व मंदसौर की स्थिति नाजुक

रतलाम जिले में 2 लाख 83 हजार किसान हैं, जिनमें से 18056 किसानों ने भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाया है. मंदसौर जिले में 2 लाख 35 हजार किसानों में से अब तक करीब 8000 किसानों ने ही पंजीयन करवाया है. नीमच जिले में 2 लाख 15 हजार किसानों में से अब तक करीब 7500 किसानों ने ही भावांतर योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाया है. यदि पश्चिम मध्य प्रदेश के जिलों के पंजीयन के आंकड़ों को देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि किसानों में मुआवजा वितरण और उसके बाद लागू की गई भावांतर योजना को लेकर असंतोष है.

