आलोट में मकान की खुदाई में मिला गढ़ा धन, बंटवारे के झगड़े में खुली पोल, सोने की बंदरबांट की जांच शुरू
रतलाम जिले के जगदेवगंज में पुराने मकान के निर्माण कार्य के दौरान डेढ़ किलो सोना मिलने की चर्चा तेज, थाना प्रभारी कितना मालामाल.
रतलाम : रतलाम जिले के आलोट में गड़ा धन मिलने और उसकी बंदरबांट का मामला इन दिनों सोशल मीडिया में छाया हुआ है. आलोट थाना पुलिस द्वारा सोने की बरामदगी करने का वीडियो सामने आने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है. जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैली कि आलोट में एक पुराने मकान की खुदाई खुदाई के दौरान डेढ़ किलो सोना मिला है, पूरे जिले में सनसनी फैल गई. वीडियो ये भी बताया कि इस धन को मजदूरों के साथ मिलकर ठेकेदार ने दबा लिया.
पुलिस के साथ ही ठेकेदार व मकान मालिक संदेह के दायरे में
चर्चा है कि मकान मालिक को जानकारी लगने पर आलोट पुलिस ने ठेकेदार के घर के पीछे से गड्ढे में छुपाया हुआ सोना जब्त कर लिया. पुलिस ने इस मामले को रफा-दफा कर दिया. पुलिस द्वारा खुदाई करवाने और कुछ सामग्री जब्त करने का वीडियो सामने आने के बाद आलोट थाना प्रभारी, मकान मालिक और कुछ अन्य लोग संदेह के घेरे में आ गए हैं. अब इस मामले में सूचना मिलने पर गड़े धन के मामले की जांच के निर्देश एसपी अमित कुमार ने दिए हैं.
मजदूरों व ठेकेदार के बीच अनबन के बाद केस खुला
कुछ दिन पूर्व आलोट के जगदेवगंज क्षेत्र में पवन कामलिया के पुराने मकान को तोड़कर निर्माण कार्य चल रहा था. बताया जाता है कि दीवार तोड़ते समय खुदाई में मजदूरों को सोने के सिक्के और आभूषणों से भरा डिब्बा मिला. जिस पर वहां मौजूद ठेकेदार गौरव प्रजापत ने वह डिब्बा खोटे सिक्के होने का बोलकर रख लिया. लेकिन दो-तीन दिन बाद मजदूरों को संदेह हुआ कि वे सिक्के और आभूषण असली सोने चांदी के हैं. कुम्हारखेड़ा निवासी मजदूर रमेश पिता संतोष प्रजापत ने बराबरी का हिस्सा न मिलने पर मकान मालिक पवन कामरिया को गढ़ा धन मिलने की जानकारी दे दी.
थाना प्रभारी की मौजूदगी में गड्ढे से निकाला गड़ा धन
इसके बाद पवन कामरिया ने थाने में लिखित आवेदन दिया. इस पर कार्रवाई करते हुए आलोट थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान दशहरा मैदान क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों के ठेकेदार गौरव प्रजापत के घर पहुंचे. सख्ती से पूछताछ में उसने घर के पीछे छिपाए गए जेवरात की बात स्वीकार कर ली. इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में सोने के कुछ जेवरात और सिक्के बरामद किए गए. हालांकि पुलिस ने इस मामले में ना तो शिकायत दर्ज की और ना ही जब्त सामग्री के बारे में कोई जानकारी दर्ज की.
रतलाम एसपी ने आलोट पुलिस थाने से मांगी रिपोर्ट
वहीं, इस ममले में थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान का कहना है "मकान मालिक ने आवेदन वापस ले लिया है." वहीं, इस दौरान पास के मकान की छत से किसी व्यक्ति ने पुलिस द्वारा की गई जब्ती की कार्रवाई का वीडियो बना लिया. यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस मामले में रतलाम एसपी अमित कुमार का कहना है "मामले की जांच के आदेश आलोट एसडीओपी को दिए हैं. पुराने मकान को तोड़ने के दौरान 200 से 300 ग्राम सोने के सिक्के और आभूषण बरामद हुए हैं. आलोट पुलिस थाना द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की गई है."
थाना प्रभारी की भूमिका पर उठ रहे हैं सवाल
इस मामले में सूत्र बताते हैं मजदूरों और ठेकेदार के बीच हिस्सेदारी को लेकर बात नहीं बन सकी. इसके बाद मामला आलोट थाना पुलिस के पास पहुंचा, जहां थाना प्रभारी ने लिखित आवेदन लेकर कार्रवाई की और गड़ा हुआ धन भी बरामद कर लिया. लेकिन फरियादी द्वारा आवेदन वापस लेने की दलील देकर एफआईआर दर्ज नहीं की गई. इस मामले में मकान मालिक पवन कमलिया, लेबर ठेकेदार गौरव प्रजापति और कुमारखेड़ा के मजदूर रमेश प्रजापत ने चुप्पी साध ली है. तीनों ही अपने घर से गायब हैं.