ETV Bharat / state

नए वीडियो ने रतलाम में मिले गड़े खजाने की खोली पोल, सोने की चमक से चौंधिया जाए आंखे

रतलाम के आलोट में गड़े धन मिलने का एक और वीडियो आया सामने, पुराने मकान के निर्माण के समय मिला था खजाना.

RATLAM FOUND BURIED TREASURE
गड़े धन की खबर ने पकड़ी चर्चा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 8:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: आलोट में गड़े धन मिलने और मामला रफा दफा करने के मामले में एक और वीडियो सामने आया है. जिसमें मकान तोड़ने और खुदाई के दौरान मिले सोने के आभूषण और कुछ सिक्के दिखाई दे रहे हैं. मौके पर मौजूद लोग इस बरामद माल को थाना प्रभारी के पास ले जाने की बात करते हुए सुनाई दे रहे हैं. वीडियो के सामने आ जाने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि खुदाई के दौरान सोने के आभूषण और सिक्के मिले थे. हालांकि मात्रा कितनी है इसका खुलासा नहीं हुआ है. जबकि आलोट थाने से यह मामला फरियादी द्वारा शिकायत आवेदन वापस ले लेने से रफा दफा हो गया था.

गड़े धन की खबर ने पकड़ी चर्चा

मकान की खुदाई में मिले सोने के मामले में हुई बंदरबांट का मामला अब रतलाम जिले का हॉट मामला बन गया है. आलोट थाना पुलिस द्वारा सोने की बरामदगी करने का वीडियो सामने आने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है. रतलाम एसपी ने एसडीओपी आलोट से इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट तलब की है. रिपोर्ट आने के बाद ही अब इस गड़े धन के मामले का खुलासा हो सकेगा. अब दूसरा वीडियो सामने आने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि मकान की खुदाई के दौरान सोने के आभूषण और कुछ सिक्के मिले थे.

रतलाम के आलोट में गड़े धन मिलने का एक और वीडियो आया सामने (ETV Bharat)

रतलाम एसपी ने की थी धन मिलने की पुष्टि

रतलाम पुलिस अधीक्षक ने भी बताया था कि एसडीओपी आलोट से मिली जानकारी के अनुसार आलोट में एक मकान की खुदाई के दौरान कुछ सोना और आभूषण मिले थे, लेकिन अब एसडीओपी की रिपोर्ट से है यह तय हो सकेगा कि खुदाई में मिले सोने की बंदरबांट का खेल आखिर किसने किया है. एसडीओपी पल्लवी गौर ने बताया कि "पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार मामले की जांच विभिन्न पहलुओं पर की जा रही है."

क्या है पूरा है मामला?

कुछ दिन पहले आलोट के जगदेवगंज क्षेत्र में पवन कामलिया के पुराने मकान को तोड़कर नए निर्माण का कार्य चल रहा था. दीवार तोड़ते समय खुदाई में मजदूरों को सोने के सिक्के और आभूषणों से भरा डिब्बा मिला. जिस पर वहां मौजूद ठेकेदार गौरव प्रजापत ने वह डिब्बा खोटे सिक्के होने का बोलकर रख लिया, लेकिन दो-तीन दिनों के बाद मजदूरों को संदेह हुआ कि वह सिक्के और आभूषण असली सोने चांदी के थे.

मजदूरों ने पुलिस को दी थी धन मिलने की जानकारी

कुम्हारखेड़ा निवासी मजदूर रमेश प्रजापत ने बराबरी का हिस्सा न मिलने पर मकान मालिक पवन कामरिया को गड़ा धन मिलने की जानकारी दी. पवन कामरिया ने थाने में लिखित आवेदन दिया. जिस पर कार्रवाई करते हुए आलोट थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान दशहरा मैदान क्षेत्र में रहने वाले मजदूर ठेकेदार गौरव प्रजापत के घर पहुंचे.

सख्ती से पूछताछ में उसने घर के पीछे छिपाए गए जेवरात की बात स्वीकार कर ली. जिसके बाद पुलिस की उपस्थिति में सोने के कुछ जेवरात और सिक्के बरामद भी किए गए. पुलिस ने इस मामले में न तो शिकायत दर्ज की और न ही जब्त सामग्री के बारे में कोई जानकारी दर्ज की.

एसपी ने जांच रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

मीडिया द्वारा सवाल किए जाने पर उन्हें बताया गया कि आवेदक द्वारा अपना आवेदन वापस ले लिया गया है. आलोट थाना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल होने के बाद रतलाम एसपी अमित कुमार ने संज्ञान लेकर एसडीओपी आलोट को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

RATLAM BURIED TREASURE VIDEORATLAM FOUND BURIED GOLDRATLAM TREASURE FOUND CASERATLAM NEWSRATLAM FOUND BURIED TREASURE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, 25000 कन्या पूजन का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, मोहन यादव ने दिया गिफ्ट

छतरपुर में दिखा आस्था का समागम, चुनरी यात्रा में झूमती नजर आईं बीजेपी विधायक

देवी भूखी को रोज लगता था नरबलि का भोग! आज भी जारी है परंपरा, माता को चढ़ती है मदिरा

लता जी मेरे लिए मां के समान थीं, मोहन यादव से अवॉर्ड पाकर भावुक हुए सोनू निगम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.