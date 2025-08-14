ETV Bharat / state

विजय शाह को ध्वजारोहण करने से रोकेगी महिला कांग्रेस? दे डाली चेतावनी - PROTEST AGAINST VIJAY SHAH

रतलाम में मंत्री विजय शाह करेंगे ध्वजारोहण, विरोध में सड़क पर उतरी महिला कांग्रेस

Flag hoisting by Vijay Shah congress protests
रतलाम में मंत्री विजय शाह करेंगे ध्वजारोहण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 14, 2025 at 11:58 AM IST

2 Min Read

रतलाम: स्वतंत्रता दिवस पर रतलाम में प्रभारी मंत्री विजय शाह द्वारा ध्वजारोहण किए जाने का विरोध शुरू हो गया है. कांग्रेस की महिला विंग ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए काली पट्टी और कल गुब्बारों के साथ प्रदर्शन किया है. महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी कि देश की सेना और महिलाओं का अपमान करने वाले मंत्री विजय शाह को रतलाम में ध्वजारोहण नहीं करने देंगे.

लंब समय से आलोचना झेल रहे हैं विजय शाह

गौरतलब है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान पर मंत्री विजय शाह लंबे समय से विरोध और आलोचना झेल रहे हैं. वहीं, दो दिन पूर्व मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार रतलाम जिले में प्रभारी मंत्री विजय शाह ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे. इसी वजह से सोशल मीडिया से सड़क तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है.

protest against vijay shah in ratlam
विजय शाह को ध्वाजरोहण से रोकेगी महिला कांग्रेस? (Etv Bharat)

विजय शाह को ध्वाजरोहण से रोकेगी महिला कांग्रेस?

रतलाम में महिला कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व काले गुब्बारे और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है. महिला कांग्रेस नेता यास्मीन शैरानी ने कहा, '' मंत्री विजय शाह ने देश की बेटी और सेना की कर्नल का अपमान किया था. ऐसे में उन्हें राष्ट्रभक्ति के पावन अवसर पर ध्वजारोहण करने का अधिकार नहीं है. खाकी और बेटियों का अपमान करने वाले परेड में सलामी लें यह मंजूर नहीं है.'' महिला कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि मंत्री को रतलाम में ध्वजारोहण नहीं करने देंगे.

यह भी पढ़ें- विधानसभा में मंत्री विजय शाह को देख बरपा हंगामा, अंदर से बाहर तक नारेबाजी

मंत्री विजय शाह का सोशल मीडिया पर भी लगातार विरोध जारी है. इसी बीच जिला और शहर कांग्रेस ने भी आज विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन देने की तैयारी की है. वहीं, पुलिस व प्रशासन स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह व परेड की तैयारी में जुटा हुआ है.

