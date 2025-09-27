ETV Bharat / state

रतलाम में खौफनाक घटना, डायन बता जेठानी ने बेटे संग की देवरानी की हत्या

रतलाम में 48 साल की महिला को रिश्तेदार ने डायन बताकर मौत के घाट उतारा,पुलिस ने आरोपी जेठानी और उसके 2 बेटे को किया गिरफ्तार.

woman killed suspicion witches
डायन होने के शक में महिला की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 9:09 PM IST

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में एक खौफनाक घटना सामने आई है. यहां एक 48 वर्षीय महिला की डायन होने के संदेह में हत्या कर दी गई. आरोप है कि परिवार के ही लोगों ने महिला की धारदार हथियार से हत्या कर शव को घर की छत से नीचे फेंक दिया. पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

डायन होने के शक में महिला की हत्या

पूरा मामला रावटी थाना क्षेत्र के भीमपुरा गांव का है. यहां नानी बाई भूरिया (48) की दो दिन पहले घर के सामने लाश मिली थी. घटना की रात वह छत पर अपने पोता और पोती के साथ सो रही थी. पुलिस के अनुसार मृतका की जेठानी धन्ना बाई अपने दो बेटे शंकर और बापू संग मौके पर पहुंची और धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. जिसके बाद उसके शव को तीनों ने मिलकर छत से नीचे फेंक दिया.

रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने दी जानकारी (ETV Bharat)

परिवार में लगातार हो रही थी मौत

पुलिस पूछताछ में आरोपी धन्ना बाई ने बताया कि "कुछ साल पहले उसके पति की मौत हो गई, जिसके बाद उसके बेटे शंकर की दो पत्नियों की भी मौत हो गई. इसके कुछ ही दिन के बाद उसके डेढ़ माह के पोते की भी मौत हो गई थी. जिसके बाद उसे संदेह हुआ कि मृतका नानी बाई उनके परिवार पर टोना-टोटका कर रही है. इसलिए उसके परिवार में लगातार एक के बाद एक मौतें हो रही हैं. इसके बाद तीनों मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाने लगे."

ratlam woman killed
रतलाम में डायन होने के शक में महिला की हत्या (ETV Bharat)

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि "मृतिका पोता और पोती के साथ छत पर सो रही थी. इस दौरान उसकी हत्या हो गई, लेकिन घर में कोई भी लूट या चोरी जैसी वारदात नहीं हुई. इसपर पुलिस को शक हुआ कि किसी परिचित द्वारा ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है. पुलिस के फोरेंसिक एक्सपर्ट और आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की बारीकी से जांच शुरू की गई. जांच में पाया गया कि उसकी हत्या धन्ना बाई और उसके लड़कों ने की है."

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने क्षेत्र में फैले अंधविश्वास को लेकर ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि "जादू-टोना या डायन प्रथा के अंधविश्वास को नहीं माने, अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी जानकारी पुलिस से साझा करें."

