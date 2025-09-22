मध्य प्रदेश का इकलौता मंदिर, यहां ब्रह्म मुहुर्त से शुरू होता गरबा खेल, 400 वर्ष पुराना है टेंपल
रतलाम में नवरात्रि के मौके पर सजा मां कालिका का दरबार, सुबह 4 बजे से मंदिर में हुई गरबा की शुरुआत, भक्तों का लगा तांता.
रतलाम: शारदीय नवरात्रि महापर्व की सोमवार से शुरुआत हो चुकी है. सुबह 3 बजे से ही रतलाम के प्रसिद्ध मां कालिका माता मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है. इस मंदिर में सबसे पहले घट स्थापना और गरबा की शुरुआत होती है. खास बात यह है कि यहां रात्रि में नहीं, बल्कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गरबा की शुरुआत होती है. 400 साल पुराने इस मंदिर में हर साल नवरात्रि में विशेष आयोजन होते हैं.
यहां सुबह 4 बजे गरबा के साथ मां कालिका की आराधना की शुरुआत हुई. जहां बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने पहुंच कर पूजा-अर्चना की और गरबा उत्सव की शुरुआत की है. नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ होने से पहले ही मंदिर समिति द्वारा गरबा पंडाल और मंदिर को रंग-बिरंगी लाइटों सजाकर तैयार कर लिया जाता है.
मां कालिका का किया गया श्रृंगार
नवरात्रि के पहले दिन माता का विशेष श्रृंगार किया गया है. रतलाम के प्रसिद्ध मां कालिका माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. यहां मां कालिका के साथ मां चामुंडा और मां अन्नपूर्णा भी विराजमान हैं. इसीलिए इस मंदिर को आस्था की त्रिवेणी भी कहा जाता है. यहां की परंपरा है कि सबसे पहले यहीं घट स्थापना होती है और गरबा की शुरुआत होती है. इसके बाद ही अन्य मंदिरों और गरबा पंडालों में घट स्थापना और गरबा आयोजन शुरू होता है. मां कालिका का यह मंदिर रतलाम शहर की स्थापना से भी पूर्व का है. स्थानीय पुजारी परिवार के अनुसार 400 वर्ष पुराना यह मंदिर है.
ब्रह्म मुहूर्त में होता है गरबा
मंदिर के पुजारी पंडित हेमंत शर्मा ने बताया कि "यहां सबसे पहले घट स्थापना की परंपरा है. वहीं, सुबह 3 से 4 बजे के मध्य महिलाओं और युवतियों के द्वारा माता के प्रांगण में ही गरबा किया जाता है. यहां 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में ही गरबा आयोजन होता है. इन आराधिकाओं की मान्यता है कि, माता के दरबार में गरबा करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है."