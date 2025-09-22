ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश का इकलौता मंदिर, यहां ब्रह्म मुहुर्त से शुरू होता गरबा खेल, 400 वर्ष पुराना है टेंपल

सजा मां कालिका का दरबार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 22, 2025 at 12:31 PM IST | Updated : September 22, 2025 at 1:31 PM IST 2 Min Read

रतलाम: शारदीय नवरात्रि महापर्व की सोमवार से शुरुआत हो चुकी है. सुबह 3 बजे से ही रतलाम के प्रसिद्ध मां कालिका माता मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है. इस मंदिर में सबसे पहले घट स्थापना और गरबा की शुरुआत होती है. खास बात यह है कि यहां रात्रि में नहीं, बल्कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गरबा की शुरुआत होती है. 400 साल पुराने इस मंदिर में हर साल नवरात्रि में विशेष आयोजन होते हैं. यहां सुबह 4 बजे गरबा के साथ मां कालिका की आराधना की शुरुआत हुई. जहां बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने पहुंच कर पूजा-अर्चना की और गरबा उत्सव की शुरुआत की है. नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ होने से पहले ही मंदिर समिति द्वारा गरबा पंडाल और मंदिर को रंग-बिरंगी लाइटों सजाकर तैयार कर लिया जाता है.

