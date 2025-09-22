ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश का इकलौता मंदिर, यहां ब्रह्म मुहुर्त से शुरू होता गरबा खेल, 400 वर्ष पुराना है टेंपल

रतलाम में नवरात्रि के मौके पर सजा मां कालिका का दरबार, सुबह 4 बजे से मंदिर में हुई गरबा की शुरुआत, भक्तों का लगा तांता.

RATLAM KALIKA TEMPLE GARBA
सजा मां कालिका का दरबार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 12:31 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 1:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: शारदीय नवरात्रि महापर्व की सोमवार से शुरुआत हो चुकी है. सुबह 3 बजे से ही रतलाम के प्रसिद्ध मां कालिका माता मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है. इस मंदिर में सबसे पहले घट स्थापना और गरबा की शुरुआत होती है. खास बात यह है कि यहां रात्रि में नहीं, बल्कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गरबा की शुरुआत होती है. 400 साल पुराने इस मंदिर में हर साल नवरात्रि में विशेष आयोजन होते हैं.

यहां सुबह 4 बजे गरबा के साथ मां कालिका की आराधना की शुरुआत हुई. जहां बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने पहुंच कर पूजा-अर्चना की और गरबा उत्सव की शुरुआत की है. नवरात्रि का महापर्व प्रारंभ होने से पहले ही मंदिर समिति द्वारा गरबा पंडाल और मंदिर को रंग-बिरंगी लाइटों सजाकर तैयार कर लिया जाता है.

रतलाम में नवरात्रि उत्सव की धूम (ETV Bharat)

मां कालिका का किया गया श्रृंगार

नवरात्रि के पहले दिन माता का विशेष श्रृंगार किया गया है. रतलाम के प्रसिद्ध मां कालिका माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. यहां मां कालिका के साथ मां चामुंडा और मां अन्नपूर्णा भी विराजमान हैं. इसीलिए इस मंदिर को आस्था की त्रिवेणी भी कहा जाता है. यहां की परंपरा है कि सबसे पहले यहीं घट स्थापना होती है और गरबा की शुरुआत होती है. इसके बाद ही अन्य मंदिरों और गरबा पंडालों में घट स्थापना और गरबा आयोजन शुरू होता है. मां कालिका का यह मंदिर रतलाम शहर की स्थापना से भी पूर्व का है. स्थानीय पुजारी परिवार के अनुसार 400 वर्ष पुराना यह मंदिर है.

RATLAM GARBA PERFORMED MORNING
मंदिर में लड़कियों ने ब्रह्म मुहूर्त में गरबा खेलने की शुरुआत की (ETV Bharat)

ब्रह्म मुहूर्त में होता है गरबा

मंदिर के पुजारी पंडित हेमंत शर्मा ने बताया कि "यहां सबसे पहले घट स्थापना की परंपरा है. वहीं, सुबह 3 से 4 बजे के मध्य महिलाओं और युवतियों के द्वारा माता के प्रांगण में ही गरबा किया जाता है. यहां 9 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में ही गरबा आयोजन होता है. इन आराधिकाओं की मान्यता है कि, माता के दरबार में गरबा करने से सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है."

Last Updated : September 22, 2025 at 1:31 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RATLAM GARBA PERFORMED MORNINGRATLAM NAVRATRI GARBAANCIENT KALIKA MANDIR RATLAMSHARDIYA NAVRATRI 2025RATLAM KALIKA TEMPLE GARBA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

4 जंगलों का लिंकअप! नौरादेही से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व तक, बाघों के लिए बनेगा सुरक्षित कॉरिडोर

बाघों के गढ़ बांघवगढ़ में फिर बाघ की मौत, टाइगर्स की मूवमेंट पर नजर रखने जंगल ट्रैप कैमरों से लैस

उमरिया में सड़क पर हाथियों की फौज, झुंड ने रोकी वाहनों की रफ्तार, ताकते रह गए राहगीर

इतिहास में अमर हुआ रतलाम का पहला देहदान, गार्ड ऑफ ऑनर से सुशीला को दी अंतिम विदाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.