रतलाम के दो मंदिरों में सजेगा कुबेर का खजाना, प्रसाद में मिलते हैं पैसे और गहने

धनतेरस पर रतलाम के दो मंदिरों में सजेगा कुबेर का खजाना, जनता के पैसों और गहनों से दमकेगा महालक्ष्मी और महालक्ष्मी नारायण मंदिर.

RATLAM KUBERA TREASURE TEMPLE
रतलाम के दो मंदिरों में सजेगा कुबेर का खजाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 8:36 PM IST

3 Min Read
रतलाम: प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में हर साल कुबेर का खजाना सजता है. इस वर्ष एक मंदिर में नहीं बल्कि 2 मंदिरों में कुबेर का खजाना सजने जा रहा है. माणकचौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर में तो नोटों और सोने के आभूषणों के श्रृंगार की तैयारी शुरू हो चुकी है. वहीं, कालिका माता क्षेत्र स्थित महालक्ष्मी नारायण मंदिर में भी भक्तों की मांग पर नोटों और सोने चांदी के आभूषणों से माता लक्ष्मी का श्रृंगार और सजावट की जाएगी.

तैयारी के साथ ही मां के मंदिर का वैभव अब दिखने लगा है. नोटों के वंदनवार से मंदिर सजाया जा रहा है और लोग नकदी रखने के लिए मंदिर में पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं.

रतलाम महालक्ष्मी नारायण मंदिर में भी सजेगा कुबेर का खजाना (ETV Bharat)

जनता की धन संपदा से होती है मंदिर की सजावट

रतलाम शहर में राजशाही के दौर से धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में धन दौलत से सजावट करने की परंपरा चली आ रही है. जिसके लिए रतलाम के माणक चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर की प्रसिद्धि पूरे देश भर में है. यहां जनता की धन संपदा से मंदिर कि सजावट की जाती है. इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग 5 दिनों तक महालक्ष्मी के मंदिरों में जुटते हैं. 5 दिनों के बाद यह नकदी और आभूषण उन्हीं भक्तों को प्रसाद के रुप में वापस दे दिए जाते है.

Ratlam Temple Decorated by Jewelry
हर साल धनतेरस पर पैसों और गहनों से सजता है मंदिर (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं का मानना है कि इससे उनके धन दौलत में इजाफा होता है. महालक्ष्मी मंदिर के अश्विनी पुजारी ने बताया कि "नोटों की लड़ियां और वंदन वर बनाने का कार्य शुरू हो चुका है. माता लक्ष्मी के दरबार में ग्यारस के दिन से कुबेर का खजाना सजना शुरू हो जाएगा."

Mahalaxmi Temple Kubera Treasure
महालक्ष्मी के मंदिर में कुबेर का खजाना (ETV Bharat)

महालक्ष्मी नारायण में भी सजेगा कुबेर का खजाना

माणक चौक के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर ही इस साल कालिका माता क्षेत्र स्थित महालक्ष्मी नारायण मंदिर में भी नोटों के वंदनवार और जनता के धन दौलत से सजावट की जाएगी. इसके लिए 75 से अधिक लोगों ने बुकिंग करना भी शुरू कर दिया है. मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा ने बताया कि "माता के इस मंदिर में भी इस वर्ष से धन दौलत से सजावट का कार्य किया जाएगा.

Ratlam Mahalaxmi Narayan Treasure
भगवान विष्णु की गोद में विराजमान मां लक्ष्मी (ETV Bharat)

दीपक शर्मा ने बताया कि इस मंदिर में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की गोद में विराजमान है. वहीं, भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हैं. माता लक्ष्मी और नारायण के इस विशेष दर्शन का लाभ लेने दूर-दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. ईश्वर श्रद्धालुओं की आस्था थी कि वह माता लक्ष्मी के दरबार में अपनी धन दौलत सजावट के लिए न्योछावर करेंगे. जिसके लिए तैयारी की जा रही है.

MAHALAXMI TEMPLE KUBERA TREASURE
नोटों की लड़ियों से सजावट शुरू (ETV Bharat)

बहरहाल धनतेरस के दिन कुबेर के खजाने के लिए देशभर में मशहूर रतलाम के महालक्ष्मी मंदिर के अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी भक्तों को हीरे जवाहरात और धन-धान्य से भरे माता लक्ष्मी के दरबार के दर्शन लाभ मिल सकेंगे.

