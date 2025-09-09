10,538 शालाओं का युक्तियुक्तकरण पूर्ण, 16,165 शिक्षक और प्राचार्य हुए समायोजित
नए आंकड़ों के मुताबिक अब कोई भी स्कूल शिक्षक के बिना नहीं है. एकल शिक्षकीय विद्यालयों की संख्या घटी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 9, 2025 at 7:02 PM IST
रायपुर: स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी युक्तियुक्तकरण निर्देशों के प्रावधानों के तहत राज्य में व्यापक युक्तियुक्तकरण की कार्रवाई की गई है. इस बड़े कदम के फलस्वरूप 16,165 शिक्षकों और प्राचार्यों का समायोजन किया गया है. जिसके बाद अब प्रदेश का कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं रहा है. जहां पहले 5,936 विद्यालय एकल-शिक्षकीय थे, वहीं युक्तियुक्तकरण के बाद केवल 1,207 प्राथमिक शालाएं शिक्षकों की गैरमौजूदगी के कारण एकल-शिक्षकीय रह गई.
10,538 शालाओं का युक्तियुक्तकरण पूर्ण: स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन विषयवार किया गया है. यदि किसी संस्था में किसी एक विषय का शिक्षक अतिशेष पाया गया, पर उसी संस्था में सेटअप के आधार पर किसी अन्य विषय का पद रिक्त था, तो ऐसे अतिशेष शिक्षक का युक्तियुक्तकरण करते हुए आवश्यकता के आधार पर रिक्त विषय के पद पर उस विषय के शिक्षक की पदस्थापना की गई.
16,165 शिक्षक और प्राचार्य हुए समायोजित: युक्तियुक्तकरण निर्देशों के अंतर्गत, शालाओं में पदस्थापना तिथि के आधार पर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया गया. इस दौरान विषय, विकलांगता तथा प्रोबेशन पीरियड जैसे कारणों का भी विशेष ध्यान रखा गया. इसके अलावा, अतिशेष शिक्षकों की गणना उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज मूल विषय के आधार पर की गई है.
शिक्षा व्यवस्था सुधारना है उद्देश्य: जिन शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के पश्चात कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, उनके वेतन आहरण की कार्रवाई पूर्व पदस्थ संस्था से प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाणपत्र के आधार पर की जा रही है. इसी तरह, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन (जिनमें न्यायालयीन प्रकरण भी सम्मिलित हैं) पर शासन गंभीरता से परीक्षण कर रहा है. इन प्रकरणों की जांच संभागीय आयुक्त की समिति, संचालनालय स्तरीय समिति एवं शासन स्तरीय समिति में की जा रही है और शीघ्र ही इनका निराकरण कर लिया जाएगा.
युक्तियुक्तकरण का अर्थ: स्कूलों और शिक्षकों की व्यवस्था को इस तरह से सुधारना कि सभी स्कूलों में छात्र और शिक्षकों का अनुपात संतुलित हो और कोई भी स्कूल बिना शिक्षक के न हो. 16 जून 2025 से युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया शुरु हुई थी. प्रक्रिया का कई विरोध शिक्षका का एक धड़ा करता रहा. शिक्षकों का दूसरा धड़ा इसके पक्ष में खड़ा रहा. शासन ने कहा कि इस प्रक्रिया से शिक्षा में गुणात्मक सुधार आएगा. जबकि विरोध में खड़े शिक्षकों का कहना था कि नियमों की अनदेखी कर इस तरह के फैसले सरकार ले रही है.