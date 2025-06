ETV Bharat / state

युक्तियुक्तकरण विसंगतिपूर्ण इसे निरस्त किया जाए, 2008 सेटअप रहे लागू: शालेय शिक्षक संघ - RATIONALIZATION IS INCONSISTENT

Published : June 8, 2025

रायपुर: वर्तमान में चल रही युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का शिक्षकों का एक धड़ा विरोध कर रहा है. दूसरा धड़ा काउंसलिंग में शामिल हो रहा है. किसी भी शिक्षक संगठन द्वारा राज्य के एकल शिक्षकीय और शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाली कार्रवाई का विरोध नहीं किया जा रहा है. लेकिन शिक्षक संघ विरोध युक्तियुक्तकरण के निर्देशों और प्रक्रिया में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं. युक्तियुक्तकरण का विरोध: शिक्षक संघ का कहना है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों के हितों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोका जाए. शिक्षक संघ की चिंताएं और समस्याएं सरकार और जनता तक पहुंचाई जा रही हैं, ताकि सरकार जल्द संज्ञान ले और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत कर समस्या का समाधान निकाले. अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो 10 जून को जिला स्तरीय पोल खोल रैली और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जायेगा. 13 जून को संभागीय पोल खोल रैली और जेडी को ज्ञापन सौंपेंगे. 16 जून से शाला प्रवेशोत्सव का बहिष्कार किया जाएगा. युक्तियुक्तकरण विसंगतिपूर्ण (Etv Bharat)

