ETV Bharat / state

युक्तियुक्तकरण हिडन एंजेंडा, प्रमोशन भर्ती रोकने सहित शिक्षकों के पद समाप्त करना चाहती सरकार:वीरेंद्र दुबे - RATIONALIZATION HIDDEN AGENDA

प्रमोशन भर्ती रोकने की कोशिश ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 20, 2025 at 1:52 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 1:58 PM IST 13 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण को लेकर विवाद की स्थिति है. सरकार युक्तियुक्तकरण के तहत एकल शिक्षक शाला, शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षक नियुक्त करना चाह रही है, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के दावे कर रही है, वहीं शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं. ''युक्तियुक्तकरण हिडन एंजेंडा'': शिक्षक संघ का आरोप है कि सरकार एक हिडन एजेंडा के तहत कई पदों को समाप्त करना चाहती है. घोषणा पत्र में शिक्षकों की भर्ती के दावों से भी वह पीछे हट रही है. युक्तियुक्तकरण 2008 के सेटअप में भारी बदलाव किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने युक्तियुक्तकरण को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत में इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी. युक्तियुक्तकरण हिडन एंजेंडा (ETV Bharat) सवाल: सरकार शिक्षा की गुणवत्ता के लिए युक्तियुक्तकरण कर रही है. स्कूलों में शिक्षकों की कमी या शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहती है, इसका आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? जवाब: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पास शिक्षा विभाग है. उन्हें विभाग के अधिकारी गुमराह कर रहे हैं. सरकार से पूछना चाहता हूं कि युक्तियुक्तकरण के तहत प्राइमरी स्कूल में यदि देखा जाए, यदि कक्षा 1 से 5 तक 60 बच्चे हैं, पहले के सेटअप के अनुसार एक एचएम और दो शिक्षक थे. उसमें एक पद कम कर दिया गया है. अब एक एचएम और एक शिक्षक की नियुक्ति की जा रही है. उसमें से एक शिक्षक लगातार डाक और लिखा पढ़ी के काम करते हैं. यदि किसी कारणवश एक शिक्षक का स्वास्थ्य खराब हो गया या वह स्कूल नहीं आया, या फिर ऑफिस के काम से बाहर गए, ऐसी स्थिति में पूरा स्कूल शिक्षक विहीन हो जाता है. इससे कौन सी गुणवत्ता आएगी. 1 से 5 कक्षा तक सिर्फ दो लोग कैसे संभालेंगे? अन्य मिडिल स्कूल की बात की जाए तो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक 105 बच्चों में एक एचएम और चार शिक्षक थे. उसे अब एक एचएम और तीन शिक्षक कर दिया गया है. वहां भी एक पद को समाप्त कर दिया गया है. ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी? युक्तियुक्तकरण के नाम पर साल 2008 में जो सेटअप बनाया गया था, वह सोच विचार करके विशेषज्ञों ने बनाया. उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. उसके बाद भी यदि कोई शिक्षक अतिशेष है, तो निश्चित रूप से उसे युक्तियुक्तकरण किया जाना चाहिए. उसका कोई भी प्रदेश का शिक्षक संघ विरोध नहीं करेगा. शिक्षकों की संख्या कम कर शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ाई जा सकती. इससे शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा. जब स्कूलों में बच्चों को पर्याप्त शिक्षक नहीं मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि छात्रों और अभिभावकों का रूख निजी स्कूलों की ओर होगा. हमारा सरकार से अनुरोध है, कि साल 2008 के सेटअप को लागू किया जाए. उससे छेड़छाड़ न की जाए और इसी का हम विरोध कर रहे हैं. पूरी समस्या और मांगों को लेकर समस्त शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा. सवाल: सरकार युक्तियुक्तकरण करके छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है, लेकिन अलग अलग विषय के शिक्षक सभी स्कूलों में हों, इस बात का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसे किस रूप में देखते हैं? जवाब: साल 2008 के युक्तियुक्तकरण के सेटअप में विषय का ख्याल रखा गया था, लेकिन इसके बाद 2021-22 को विषय को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी जो युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है, उसमें भी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है. कहीं पर एक ही विषय के तीन शिक्षक है, उन्हें बाहर नहीं किया जा रहा है. अब वहीं पर विषय शिक्षकों की बात की जा रही है. ऐसे में सरकार को युक्तियुक्तकरण को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी करना चाहिए. साल 2024 में भी युक्तियुक्तकरण की बात की गई थी, लेकिन हमने विरोध किया. उस दौरान इसे रोक दिया गया था. लगभग 3000 प्राचार्य के पद पर 8 साल से प्रमोशन नहीं हुआ. उन्हें व्याख्याता से प्राचार्य बना दीजिए. 3000 पद बढ़ जाएगा. उसके बाद शिक्षक से व्याख्याता का प्रमोशन कर दें. इसके बाद पद निर्मित होंगे. ऐसी स्थिति में युक्तियुक्तकरण की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. पद पर्याप्त रहेंगे. यदि इसके बाद भी जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं होते हैं, तो आपने जन घोषणा पत्र में नई नियुक्ति की बात कही थी. वहां से भी शिक्षक ले सकते हैं. युक्तियुक्तकरण के नाम पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वह सही नहीं है. शिक्षा में सुधार के हम स्वयं पक्षधर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक का दर्द शिक्षक ही समझेगा. उसको दूसरा नहीं समझ सकता. हम सिर्फ सेटअप के छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हैं. सवाल: जिन एक ही परिसर में तीन स्कूल माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हो रहे थे, उन सभी को एक में मर्ज करने की कवायद की जा रही है. ऐसे में तीनों स्कूल का एक प्राचार्य होगा. बाकी के पद समाप्त हो जाएंगे. जवाब: सुनियोजित तरीके से पदों को समाप्त किया जा रहा है. जन घोषणा पत्र में 57000 शिक्षकों की भर्ती की बात की गई थी. तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी 32 से 35 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात कही थी. ऐसी स्थिति में जो बेरोजगार बीएड डीएड किए हुए युवा भर्ती की राह देख रहे हैं, उन्हें छोड़कर विभाग में पदों को कम किया जा रहा है. पदों को कम कर समायोजित किया जा रहा है. ऐसा लगता है कि सरकार अपने जन घोषणा पत्र को पूरा नहीं करना चाहती है. उसकी पूर्ति शिक्षक कम करके कर रही है. सभी स्कूलों का समायोजन होता है, तो उसमें सेटअप में भी समायोजन होगा, कई पद समाप्त होंगे. आज जो शिक्षक अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में यदि पद समाप्त हो गया, तो वह कहां जाएंगे.उनका प्रमोशन कभी नहीं होगा. बेरोजगार अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं. जब पद ही नहीं निकलेगा तो उनकी भर्ती कैसे होगी? मुझे लगता है कि मंत्रालय में बैठे अधिकारी मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं. इस वजह से प्रदेश में शिक्षा विभाग में अव्यवस्था जैसी स्थिति निर्मित हो गई है. इसकी वजह से शासकीय शिक्षा चौपट हो जाएगी और निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा. यही वजह है कि प्रदेश के 2 लाख शिक्षक खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं और मंत्रालय में इसे लेकर चर्चा की जाएगी. सवाल: क्या माना जाए कि सरकार शिक्षकों की भर्ती न करना पड़े, उस हिडन ऐजेंडे पर काम कर रही है, इस युक्तियुक्तकरण करने के तहत शिक्षक विहीन स्कूलों को शिक्षक दे दिए जाएं, जिससे वहां से शिक्षकों की मांग नहीं उठेगी और फिर शिक्षक कमी वाली बात सामने नहीं आएगी?

Last Updated : May 20, 2025 at 1:58 PM IST