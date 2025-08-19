ETV Bharat / state

युक्तियुक्तकरण बना मजाक, पीएम श्री स्कूल टुण्ड्रा में पावरफुल शिक्षक,जहां से ट्रांसफर वहीं वापस पदस्थापना - RATIONALIZATION BECAME JOKE

बलौदाबाजार में युक्तियुक्तकरण को मजाक बनाने का मामला सामने आया है.

Rationalization became joke
युक्तियुक्तकरण बना मजाक, पीएम श्री स्कूल टुण्ड्रा में पावरफुल शिक्षक
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2025 at 6:55 PM IST

बलौदाबाजार : शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. छत्तीसगढ़ सरकार स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर युक्तियुक्तकरण नीति लाई थी.लेकिन अब ये सिस्टम अफसर और शिक्षकों के लिए मनमानी और सांठगांठ का माध्यम बन चुका है. पीएम श्री स्कूल टुण्ड्रा बलौदाबाजार में ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जहां तैनात शिक्षक वागेंद्र देवांगन का नाम युक्तियुक्तकरण की सूची में डालकर उन्हें प्राथमिक शाला कंजिया पथरा, ब्लॉक सिमगा भेजा गया था. लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही शिक्षक फिर से पुराने स्कूल टुण्ड्रा में ही तैनात कर दिए गए. ग्रामीण और जानकार इस पोस्टिंग को नियम विपरीत बता रहे हैं.



अभ्यावेदन से शुरू हुआ खेल : युक्तियुक्तकरण लिस्ट के अनुसार वागेंद्र देवांगन को टुण्ड्रा स्कूल से रिलीव कर सिमगा भेजा गया था. लेकिन उन्होंने नए स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं ली. इसके बजाय उन्होंने उच्च अधिकारियों को अभ्यावेदन देकर पुनर्विचार की मांग कर दी. यहीं से खेल शुरू हुआ.अधिकारियों की कथित सांठगांठ से देवांगन की पोस्टिंग उसी स्कूल में वापस कर दी गई, जहां से उन्हें अतिशेष बताकर निकाला गया था.

Rationalization became joke
शिक्षक वागेंद्र देवांगन पर लगे हैं आरोप

शिक्षक एक माह से लापता, विभाग मौन : सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि पुनः पदस्थ होने के बाद भी देवांगन करीब एक महीने से स्कूल से नदारद बताए जा रहे हैं. विद्यालय में उनकी उपस्थिति ना होने के बावजूद विभागीय स्तर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. शिक्षक वागेंद्र देवांगन का विवादों से पुराना नाता है. ग्रामीणों की शिकायतों के बाद उन्हें पहले भी लगभग चार माह तक विकासखंड कार्यालय कसडोल में अटैच रखा गया था.अब एक बार फिर उन्हीं पर पदस्थापना में नियम तोड़ने और अधिकारियों से मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं.

कार्रवाई करने का आश्वासन : जब ये सवाल जिम्मेदारों से पूछा गया तो उन्होंने जांच कराने के बाद एक्शन लेने की बात कही है. जिलाशिक्षाधिकारी ने कहा कि युक्तियुक्तकरण के तहत जिनका स्थानांतरण अन्य शालाओं में किया गया हैं, अभी तक रिलीव होने के बाद ज्वाइन नहीं किए हैं. उस पर मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी से जांच करवाता हूं. पुष्टि होने पर अवश्य कार्यवाही होगी. वेतन रोकने और अनुशानात्मक कार्यवाही भी होगी

शिक्षक पर कार्रवाई करने का आश्वासन

आपके माध्यम से ये बात मेरे संज्ञान में आई हैं. इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं. मैं इसका परीक्षण करवा लेता हूं. शिक्षक वागेंद्र देवांगन का नाम युक्तियुक्तकरण में नाम आया हैं उसे प्राथमिक शाला कंजिया पथरा, ब्लॉक सिमगा भेजा गया था. लेकिन जैसा आप बता रहे हैं रिलीव होने के बाद भी सिमगा ब्लॉक में ज्वाइन नहीं किए हैं. कसडोल BEO से सम्बंधित हैं मैं कसडोल BEO से परीक्षण कराकर के त्वरित कार्यवाही कराने का आश्वासन देता हूं.वेतन रोकने और अनुशानात्मक कार्यवाही भी होगी -राकेश शर्मा, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी

क्या हैं पीएम श्री स्कूल की व्यवस्था : पीएम श्री स्कूल टुण्ड्रा में वर्तमान में सिर्फ 46 विद्यार्थी हैं. यहां पहले से ही दो शिक्षक हैं. इसके बावजूद तीसरे शिक्षक को उसी स्कूल में पदस्थ करना युक्तियुक्तकरण के नियमों का उल्लंघन है.अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जहां पहले से पर्याप्त शिक्षक हैं, वहां फिर से उसी शिक्षक को क्यों भेजा गया?.

Rationalization became joke
शिक्षक वागेंद्र देवांगन पर लगे हैं आरोप

शिक्षक पर कार्रवाई करने का आश्वासन

