भुंतर हवाई अड्डा से सैंज घाटी के लिए रवाना हुआ सेना का हेलीकॉप्टर ( ETV Bharat )

डेढ़ माह पहले आई बाढ़ के चलते दोनों गांव का संपर्क कट गया था और लोगों को राशन सहित अन्य दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था. कुल्लू प्रशासन के अनुसार शुक्रवार सुबह सैंज घाटी के शाकटी गांव के लिए राशन की 13 बैग और मरोड़ गांव में 6 बैग राशन सेना के M17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयर ड्रॉप किया गया.

कुल्लू: हिमाचल में बरसात के मौसम में तबाही मची हुई है. किल्लू जिले में मानसून का कहर जारी है. लंबे समय के बाद कुल्लू जिले में शुक्रवार (5 सितंबर) को विभिन्न इलाकों में मौसम साफ रहा. ऐसे में राहत कार्यों में भी तेजी लाई गई है. इसी कड़ी में कुल्लू के उपमंडल बंजार की सैंज घाटी के शाकटी और मरोड़ गांव के लिए सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन भेजा गया है. ताकि वहां लोगों को खाने-पीने की दिक्कत का सामना न करना पड़े.

भुंतर हवाई अड्डे से सैंज घाटी के लिए सेना का हेलीकॉप्टर रवाना (ETV Bharat)

हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा जाएगा राशन: DC

डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश ने बताया कि, "जिला कुल्लू में बंद पड़ी सड़कों को खोलने का कार्य लगातार जारी है और शाम तक अधिकतर सड़कों को खोल दिया जाएगा. ऐसे में बाकी जिन भी जगह पर सड़क की सुविधा नहीं है. वहां पर सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से राशन भेजा जाएगा, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. खराब मौसम के बीच भी लगातार प्रशासन की टीम राहत कार्यों को पूरा कर रही है."

मौसम साफ होने पर शुरू होगी वाहनों का आवाजाही

इससे पहले भी प्रशासन के द्वारा कई इलाकों में पैदल राशन पहुंचाया गया और कई जगह पर घोड़ा खच्चर की भी मदद ली गई है. अब घाटी में मौसम साफ होने की स्थिति के बाद बड़े वाहनों की आवाजाही को भी शुरू किया जाएगा. ताकि बंजार और सैंज के विभिन्न इलाकों में राशन पहुंच सके, क्योंकि राशन नहीं होने से क्षेत्र के लोगों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

शाकटी और मरोड़ गांव के लिए राशन भेजने की तैयारी. (ETV Bharat)

मानसून सीजन में कुल्लू जिले में भारी तबाही

इस साल मानसून सीजन में तबाही मची हुई है. 20 जून से 4 सितंबर तक बारिश के आंकड़ों के अनुसार कुल्लू जिले में 1007.4 मिलीमीटर बारिश हुई है. यह सामान्य से 117 फीसदी अधिक बारिश है. इस साल मानसून सीजन में प्रदेश में 4 सितंबर तक 355 लोगों की मौत हुई है, जबकि 49 लोग अभी भी लापता हैं. कुल्लू जिले में 31 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग जख्मी हुए हैं. जबकि जिले में 11 लोग अभी भी लापता है. बरसात के मौसम में 416 लोग जख्मी हुए हैं. मानसून सीजन में प्रदेश में सरकारी और निजी संपत्ति को 3787.17 करोड़ का नुकसान हुआ है

