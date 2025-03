ETV Bharat / state

झालावाड़ में पांच माह से राशन डीलर्स को भुगतान नहीं, कमीशन बढ़ाने का आदेश बेमानी - FOOD AND CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT

Ration dealers giving memorandum to the collector in Jhalawar ( ETV Bharat Jhalawar )