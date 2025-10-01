ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में राशनकार्ड से हटाए गए कई नाम, 1 लाख 93 हजार से ज्यादा राशन कार्ड निरस्त

छत्तीसगढ़ में राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन कराया गया है.

Ration Card News
छत्तीसगढ़ में राशनकार्ड (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 7:51 PM IST

3 Min Read
रायपुर: राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में खाद्य विभाग के द्वारा राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन कराया गया है. पूरे प्रदेश में 82 लाख 63 हजार राशन कार्ड जारी किए गए हैं. जिसमें सदस्यों की संख्या 2 करोड़ 73 लाख 61 हजार 287 सदस्य हैं. खाद्य विभाग द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन के दौरान पूरे प्रदेश के 1 लाख 93 हजार 67 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए गए हैं.

भौतिक सत्यापन के बाद राशन कार्ड निरस्त: खाद्य विभाग के द्वारा राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन के दौरान राशन कार्ड में कई ऐसे सदस्यों के नाम सामने आए हैं जिनकी या तो मौत हो गई है या फिर जो पलायन कर गए हैं. रायपुर जिले में 6 लाख 96 हजार राशन कार्ड जारी किए गए हैं. भौतिक सत्यापन के दौरान इसमें रायपुर जिले के 17351 सदस्यों के नाम कार्ड से निरस्त किए गए. पलायन करने वाले लोग अगर वापस आकर कार्ड में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो फिर से खाद्य विभाग के द्वारा नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

Ration Card News
राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर जिले के फूड कंट्रोलर भूपेंद्र मिश्रा ने बताया "रायपुर जिले में राशन कार्डों के सत्यापन का कार्य किया गया है. रायपुर जिले में 6 लाख 96 हजार राशन कार्ड जारी किए गए हैं. भौतिक सत्यापन के दौरान डोर टू डोर जाकर जनपद स्तर पर जनपद के कर्मचारी और नगरी निकाय स्तर पर जोन के कर्मचारियों के द्वारा सत्यापन किया गया है. इस दौरान जिनकी मौत हो गई है और जो लोग पलायन कर चुके हैं, उनके राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं. जिले में ऐसे लोगों की संख्या 17 हजार 351 है, जिनके राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं."

Ration Card News
रायपुर में 17351 सदस्यों के नाम कार्ड से निरस्त (ETV Bharat Chhattisgarh)

खाद्य विभाग का कहना है कि जो लोग पलायन किए हैं, वापस आते हैं तो उनके नाम राशन कार्ड में जोड़ दिए जाएंगे. खाद्य विभाग के नियम के मुताबिक हर साल राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन करना जरूरी होता है.

छत्तीसगढ़ में लगभग 2 लाख राशन कार्ड निरस्त: पूरे प्रदेश में 82 लाख 63 हजार राशन कार्ड जारी किए गए हैं. जिसमें सदस्यों की संख्या 2 करोड़ 73 लाख 61 हजार 287 सदस्य हैं. खाद्य विभाग द्वारा कराए गए भौतिक सत्यापन के दौरान पूरे प्रदेश के 1 लाख 93 हजार 67 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए गए हैं.

प्रदेश के 10 जिलों में राशन कार्ड से निरस्त किए गए सदस्यों की संख्या

  • रायपुर जिले के 17351 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए गए.
  • बिलासपुर जिले में 17067 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए गए
  • दुर्ग जिले से 15711 राशन कार्ड से सदस्यों के नाम निरस्त किए गए
  • कोरबा जिले से 10221 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए गए
  • जशपुर जिले से 9681 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए गए
  • सरगुजा जिले से 8859 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए गए
  • महासमुंद जिले से 8437 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए गए
  • बलौदा बाजार जिले से 8335 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए गए
  • सक्ति जिले से 7669 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए गए
  • राजनादगांव जिले से 6879 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए गए
TAGGED:

राशनकार्ड छत्तीसगढ़राशनकार्ड न्यूजRATION CARD LISTRATION CARD NEWS

