ETV Bharat

इतने हजार APL परिवारों के राशन कार्ड होंगे ब्लॉक, डिपुओं में NFSA बेनिफिशरी को भी नहीं मिलेगा राशन - APL RATION CARD

KYC न होने पर राशन कार्ड होगा बंद ( ETV Bharat )

Published : July 17, 2025 at 10:53 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 11:19 AM IST

शिमला: भारत सरकार की ओर से संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर कराई जा रही है. इस व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और वास्तविक में जरूरतमंद लोगों तक इस सुविधा का लाभ मिले, इसके लिए भारत सरकार समय-समय पर तकनीकी सुधार भी कर रही है. इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान को सत्यापित किया जा रहा है, जिससे फर्जी राशन कार्डों की आशंका को समाप्त किया जा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को ही मिल सके. इसी के तहत हिमाचल में भी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी की जा रही है, लेकिन कई बार अवसर देने पर भी हजारों उपभोक्ताओं ने ई केवाईसी नहीं कराई है. ऐसे में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन कार्डों को फिर से ब्लॉक करने के आदेश जारी कर दिए हैं. एक सदस्य की ई केवाईसी न होने पर राशनकार्ड ही होगा ब्लॉक हिमाचल 14 जुलाई 2025 तक के आंकड़े के मुताबिक कुल APL राशनकार्ड धारकों की संख्या 11,98,130 है.वहीं कुल बेनिफिशरी की संख्या 40,47,391 है, जिसमें अभी तक 1,57351 सदस्यों ने ई केवाईसी नहीं कराई है, लेकिन सरकार ने पांच साल से कम आयु के सदस्यों को ई केवाईसी में छूट दी है. प्रदेश में पांच साल से कम आयु के बेनिफिशरी की संख्या 1,29,547 हैं. वहीं, पांच साल से अधिक आयु के बेनिफिशरी की संख्या 27,804 है, जिनके लिए ई केवाईसी कराना अनिवार्य है. प्रदेश में APL राशनकार्ड में दर्ज इन सदस्य की ई केवाईसी न होने पर अब राशनकार्ड को ही ब्लॉक किया जाएगा. यानी 27,804 कार्ड धारकों को अब डिपुओं में सस्ते राशन की सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा. APL परिवारों को कार्ड के हिसाब से सस्ता राशन दिया जाता है. इसलिए विभाग ने एक भी सदस्य की ई केवाईसी न होने पर राशन कार्ड को ही ब्लॉक करने का निर्णय लिया है. 27,804 राशन कार्ड होंगे ब्लॉक

हिमाचल में लंबे समय से ई-केवाईसी करने के लिए प्रक्रिया चली है, लेकिन इसके बाद बहुत से उपभोक्ता ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं. ऐसे में विभाग सख्ती दिखाते हुए 3 जनवरी से ई-केवाईसी न करने पर राशनकार्डों को ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और लाखों उपभोक्ताओं ने ई केवाईसी कराई, जिसके बाद विभाग ने ऐसे सभी राशनकार्डों को अनब्लॉक कर दिया था. इसके बाद फिर हजारों उपभोक्ताओं ने लापरवाही बरते हुए ई केवाईसी नहीं कराई. ऐसे में अब विभाग ने प्रदेश में ई केवाईसी न करने पर 27,804 APL राशन कार्डों को फिर से ब्लॉक करने का निर्णय लिया है. इस तरह से इन परिवारों को अब डिपुओं में सस्ता राशन नहीं मिलेगा. वहीं NFSA के तहत भी ई केवाईसी न कराने पर 4401 बेनिफिशरी को डिपुओं में सस्ता राशन नहीं दिया जाएगा. इसको लेकर सभी जिला खाद्य नियंत्रकों को आदेश हो गए हैं. NFSA में सिर्फ बेनिफिशरी को नहीं मिलेगा राशन प्रदेश में 14 जुलाई 2025 तक के आंकड़े के मुताबिक NFSA में राशनकार्ड धारकों की संख्या 7,46,034 है. वहीं, इस वर्ग के कुल बेनिफिशरी की संख्या 28,28651 है. इसमें अभी तक 66,563 बेनिफिशरी ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, लेकिन सरकार ने पांच साल से कम आयु के बेनिफिशरी को ई केवाईसी कराने को लेकर छूट दी है.प्रदेश में NFSA के तहत ऐसे बेनिफिशरी की संख्या 62,162 है. वहीं, राशन कार्ड में दर्ज पांच साल से अधिक की आयु के बेनिफिशरी की संख्या 4401 है, जिनके लिए ई केवाईसी कराना अनिवार्य है, लेकिन इसके बाद भी ई केवाईसी न कराने पर NFSA के तहत 4401 बेनिफिशरी को सस्ता राशन नहीं दिया जाएगा. NFSA में प्रति बेनिफिशरी के हिसाब से सस्ता राशन दिया जाता है.इसलिए बेनिफिशरी का राशन कार्ड ब्लॉक नहीं किया जाएगा. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम का कहना है कि 'APL परिवारों में जिन बेनिफिशरी की ई केवाईसी नहीं हुई है.ऐसे सदस्यों के राशनकार्ड को ही ब्लॉक किया जा रहा है.वहीं NFSA के तहत राशनकार्ड में दर्ज बेनिफिशरी को ई केवाईसी न कराने पर सस्ते राशन की सुविधा नहीं मिलेगी. इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.' ये भी पढ़ें: वन भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एक समान एक्शन हो, हाईकोर्ट का आदेश दखल देने वालों से सख्ती से निपटा जाए

July 17, 2025 at 11:19 AM IST