दिल्ली में 'पुरी' जैसा नजारा, उड़ीसा के कारीगरों के बनाए रथ पर सवार होंगे 'भगवान जगन्नाथ' - RATHYATRA 2025

दिल्ली में रथयात्रा की 'धूम' ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 27, 2025 at 10:19 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 10:31 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: देशभर में शुक्रवार से भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा आरंभ हो गई है. इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के झिलमिल क्षेत्र में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से भी रथयात्रा निकाली जाएगी, जिसकी सभी तैयारी पूरी हो चुकी है. यहां पुरी के कारीगरों द्वारा तैयार किया जा रहा भगवान जगन्नाथ का रथ आकर्षण का केंद्र बनेगा. इस यात्रा का साक्षी बनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है. इस बारे में मंदिर समिति के अध्यक्ष सुकांत कुमार बिस्वाल ने बताया, इस मंदिर का निर्माण सन् 1975 में कराया गया था और 1978 से ही यहां रथयात्रा का आयोजन किया जा रहा है. वहीं 2018 में, मंदिर की पहली मंजिल पर भगवान जगन्नाथ के भव्य दरबार का भी निर्माण हुआ, जो कि पहले ग्राउंड फ्लोर पर हुआ करता था. श्री जगन्नाथ सेवा संस्था मंदिर और भक्तों की सेवा में समर्पित हैं. अब तक यहां कई केंद्रीय मंत्री भी आकर शीश नवा चुके हैं. वहीं बीते अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी यहां दर्शन किए थे. पुरी के कारीगरों ने तैयार किया भगवान जगन्नाथ का रथ (ETV Bharat) दो चरण में होती है रथयात्रा: उन्होंने कहा, भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के आयोजन का उद्देश्य है कि जो लोग किसी कारणवश मंदिर नहीं आ पाते, उन्हें भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं. इस बार यहां रथयात्रा का पहला चरण 27 जून को मंदिर से आरंभ होकर विवेक विहार महिला कॉलेज होते हुए झिलमिल बी ब्लॉक मार्केट तक जाएगा. वहीं यात्रा का दूसरा चरण 9 दिन बाद, 5 जुलाई को आयोजित किया जाएगा, जब भगवान अपने मंदिर में वापस लौटेंगे.

