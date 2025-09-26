रतन दुबे हत्याकांड में NIA ने माओवादी पिता पुत्र पर आरोपपत्र किया दायर
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नवंबर 2023 में साप्ताहिक बाजार के दौरान भाजपा नेता की हत्या नक्सलियों ने की थी.
नई दिल्ली\रायपुर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में साल 2023 में रतन दुबे हत्या मामले में नक्सल संगठन के दो सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है.
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दायर दूसरे पूरक आरोपपत्र में शिवानंद नाग और उनके पिता नारायण प्रसाद नाग पर आईपीसी अधिनियम और यूए(पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. दोनों को रतन दुबे की नृशंस हत्या से संबंधित आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से शामिल पाया गया.
एनआईए की जांच के अनुसार, नाग भाकपा (माओवादी) का सक्रिय कार्यकर्ता था और रतन दुबे के साथ उनकी पुरानी राजनीतिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता थी.
साप्ताहिक बाजार में हुई थी रतन दुबे की हत्या: नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के झाराघाटी क्षेत्र के कौशलनार गांव में एक भीड़ भरे साप्ताहिक बाजार में भाजपा नेता रतन दुबे की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी. जिस समय ये घटना हुई उस समय भाजपा नेता विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे. इसी दौरान नक्सलियों ने स्थानीय भाजपा नेता रतन दुबे की कुल्हाड़ियों से काटकर हत्या कर दी थी. लक्षित हत्या का उद्देश्य चुनाव में बाधा डालना और स्थानीय लोगों को आतंकित करना था.
एनआईए ने अपनी जांच के दौरान, सीपीआई (माओवादी) के अधीन कार्यरत पूर्वी बस्तर संभाग की बयानार एरिया कमेटी और बारसूर एरिया कमेटी के सदस्यों के साथ-साथ उनके सक्रिय कार्यकर्ताओं (ओजीडब्ल्यू) की भूमिका और संलिप्तता स्थापित की. फरवरी 2024 में जांच का जिम्मा संभालने वाली एजेंसी ने पिछले साल जून में एक आरोपी धन सिंह कोर्राम के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. इसके बाद दो अन्य आरोपियों - सैनुराम कोर्राम और लालूराम कोर्राम को गिरफ्तार किया गया. दिसंबर 2024 में उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया. मामले में जांच जारी है.