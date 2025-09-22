ETV Bharat / state

कानपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट के भीतर चूहे से हड़कंप, 3 घंटे देरी से रवाना हुआ विमान

कानपुर: कानपुर से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट में रविवार को चूहा दिखने के बाद हड़कंप मच गया. इसके बाद फ्लाइट को चकेरी एयरपोर्ट पर रोका गया और सर्चिंग शुरू की गई. करीब 3 घंटे तक फ्लाइट की तलाशी चलती रही. इस दौरान कई यात्री वापस लौट गए. विमान ने शाम 6:04 बजे फिर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी.

3 घंटे के बाद चूहे को निकाला बाहर: जानकारी के अनुसार कानपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली के लिए जाने वाली फ्लाइट रविवार दोपहर 2:10 बजे आई. यहां से दोपहर 2:55 बजे दिल्ली के लिए विमान को उड़ान भरनी थी. फ्लाइट जब उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी. इस दौरान क्रू मेंबर की नजर केबिन में घूमते चूहे पर पड़ गई. इसके बाद पूरी फ्लाइट में हड़कंप मच गया. फ्लाइट को सभी 144 यात्रियों की सुरक्षा को देखते रोका गया. पूरे विमान में एयरपोर्ट स्टाफ ने सर्च अभियान चलाया. करीब 3 घंटे तक फ्लाइट में चूहे की तलाश की गई, फिर चूहे को बाहर निकाला गया.

यात्रियों को भेजा गया एयरपोर्ट लाउंज: यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें एयरपोर्ट लाउंज में भेजा गया. देरी होने के चलते कुछ यात्रियों ने जहां टिकट कैंसल करा दी. कुछ ने अपनी नाराजगी भी जताई. यात्रियों ने कहा कि स्टाफ को यह सब पहले ही देख लेना चाहिए था.