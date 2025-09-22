ETV Bharat / state

कानपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट के भीतर चूहे से हड़कंप, 3 घंटे देरी से रवाना हुआ विमान

विमान में एयरपोर्ट स्टाफ ने चलाया सर्च अभियान, फ्लाइट से चूहे को बाहर निकालने के बाद विमान उड़ा.

फ्लाइट में चूहा
फ्लाइट में चूहा (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 11:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कानपुर से दिल्ली जा रही एक फ्लाइट में रविवार को चूहा दिखने के बाद हड़कंप मच गया. इसके बाद फ्लाइट को चकेरी एयरपोर्ट पर रोका गया और सर्चिंग शुरू की गई. करीब 3 घंटे तक फ्लाइट की तलाशी चलती रही. इस दौरान कई यात्री वापस लौट गए. विमान ने शाम 6:04 बजे फिर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी.

3 घंटे के बाद चूहे को निकाला बाहर: जानकारी के अनुसार कानपुर एयरपोर्ट पर दिल्ली के लिए जाने वाली फ्लाइट रविवार दोपहर 2:10 बजे आई. यहां से दोपहर 2:55 बजे दिल्ली के लिए विमान को उड़ान भरनी थी. फ्लाइट जब उड़ान भरने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी. इस दौरान क्रू मेंबर की नजर केबिन में घूमते चूहे पर पड़ गई. इसके बाद पूरी फ्लाइट में हड़कंप मच गया. फ्लाइट को सभी 144 यात्रियों की सुरक्षा को देखते रोका गया. पूरे विमान में एयरपोर्ट स्टाफ ने सर्च अभियान चलाया. करीब 3 घंटे तक फ्लाइट में चूहे की तलाश की गई, फिर चूहे को बाहर निकाला गया.

यात्रियों को भेजा गया एयरपोर्ट लाउंज: यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें एयरपोर्ट लाउंज में भेजा गया. देरी होने के चलते कुछ यात्रियों ने जहां टिकट कैंसल करा दी. कुछ ने अपनी नाराजगी भी जताई. यात्रियों ने कहा कि स्टाफ को यह सब पहले ही देख लेना चाहिए था.

क्या बोले एयरपोर्ट निदेशकः इस बारे में एयरपोर्ट निदेशक संजय कुमार ने कहा कि सूचना मिलने ही स्टाफ ने मौके पर पहुंच कर फ्लाइट को अच्छे से चेक किया. इसके बाद चूहे को बाहर निकाला गया. फ्लाइट ने कानपुर एयरपोर्ट से शाम 6:04 बजे उड़ान भरी है. फ्लाइट में चूहा कैसे आया इसकी जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें: अबू धाबी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, कोचीन एयरपोर्ट पर वापस लौटी

यह भी पढ़ें: 'फ्लाइट में बम है, सब मारे जाएंगे'; अफवाह फैलाने वाले कनाडाई नागरिक पर कसेगा कानूनी शिकंजा, गृह मंत्रालय से मांगी गई अनुमति

For All Latest Updates

TAGGED:

कानपुर एयरपोर्टINDIGO FLIGHTKANPUR AIRPORTKANPUR TO DELHI FLIGHTRAT IN FLIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.