नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा-एनसीआर में सक्रिय चूहा गैंग के दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. यह बदमाश घरों की रेकी करने के बाद बंद मकानों में चोरी किया करते थे. इनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी किए हुए कैमरे, घड़ियां, तांबे के और सोने के सामान, सोने और डायमंड की ज्वेलरी, कई मूर्तियां बरामद की. वहीं, मुठभेड़ में घायल चोरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इसलिए नाम है चूहा गैंग: डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि अपने छोटे कद का होने के कारण आरोपी मशील छोटे स्थान से बड़े आसानी से घरों मे घुस जाया करता था. इसलिए वारदात को अंजाम देने के समय वह लीड किया करता था. मशील ने बताया गया कि उसकी जुबैर से मुलाकात जेल में ही हुई थी. दोनों साथ मिलकर नोएडा, दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में बंद घरों पर ताला लगा देखकर उसकी रेकी कर चोरी करते थे. चोरी से जो सामान हाथ लगता था उसे चलते-फिरते कबाड़ियों को बेच देते थे. फिर उस पैसे से मौज मस्ती व महंगे शौक पूरा करते थे.

चोरी करने वाली 'चूहा गैंग' का पर्दाफाश (ETV Bharat)

बंद घरों की करते थे रैकी: डीसीपी का कहना है कि पूछताछ के दौरान उसके साथी, जुबैर ने बताया कि पहले वह एसी ठीक करने का काम करता था. फिर, कोरोना में लॉकडाउन के बाद वह टैक्सी कार चलाने लगा. फिर टैक्सी चलाने के दौरान ही बंद घरों की रैकी कर कीमती सामान की चोरी करने लगा. टैक्सी नम्बर कार होने के कारण कोई उन पर शक नही करता था. उसी टैक्सी में ही चोरी किया हुआ सामान लेकर चले जाते थे.

गिरफ्तार कर भेजा गया जेल: डीसीपी ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर दो कैमरे, घड़ियां तमाम ज्वेलरी, तांबे और सोने के सामान, डायमंड की ज्वेलरी सहित मूर्तियां बरामद हुई है. इनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार, कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ी को भी बरामद किया है. ये गैंग सक्रिय रूप से लगातार इस क्षेत्र में वारदात कर रहा था, और चोरी, लूट की वारदात कर रहा था. दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है.

