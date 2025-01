ETV Bharat / state

दशकों से बंद रास्तों पर लौट रही रौनक, जयपुर जिला प्रशासन ने अब तक खुलवाए 464 रस्ते - OPEN THE WAY CAMPAIGN

रास्ता खोलो अभियान ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Jan 19, 2025, 7:36 AM IST

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत जयपुर जिले में जारी रास्ता खोलो अभियान आमजन के लिए राहत का दूसरा नाम बनता जा रहा है. जयपुर जिला प्रशासन के अभियान के चलते जिले के ग्रामीण इलाकों में न केवल दशकों से बंद रास्तों पर रौनक लौट रही है, बल्कि रास्तों से जुड़े विवादों में भी कमी दर्ज की गई है. पिछले दो महीनों में जयपुर जिला प्रशासन ने आपसी सहमति और समझाइश से 464 रास्ते खुलवाने में कामयाबी हासिल की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अभियान की नोडल अधिकारी सुमन पंवार ने बताया कि अभियान के तहत विगत एक सप्ताह में जयपुर जिले के समस्त तहसीलों में बरसों से बंद 25 रास्ते खुलवाए गए. जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी रास्ता खोलो अभियान के सफल क्रियान्वयन एवं अधिक से अधिक आमजन को लाभांवित करने के लिए स्वयं अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. यही कारण है कि अभियान के तहत जिला प्रशासन ने समझाइश एवं सहमति से महज दो महीनों में गांवों, खेतों और ढाणियों के बरसों से बंद पड़े 464 रास्ते खुलवाने में कामयाबी हासिल की है. पढ़ें. रास्ता खोलो अभियान जारी, जयपुर जिला प्रशासन ने 44 दिन में खुलवाए 274 रास्ते

उन्होंने बताया कि रास्ता खोलो अभियान के तहत 15 नवंबर 2024 से 18 जनवरी तक जयपुर तहसील में 4 रास्ते, कालवाड़ तहसील में 8 रास्ते, आमेर तहसील में 27 रास्ते, जमवारामगढ़ तहसील में 14 रास्ते, आंधी तहसील में 24 रास्ते, बस्सी तहसील में 16 रास्ते, तूंगा तहसील में 11 रास्ते खुलवाए गए. वहीं, शाहपुरा तहसील में 26 रास्ते, जोबनेर तहसील में 28 रास्ते, किशनगढ़-रेनवाल तहसील में 22 रास्ते, फुलेरा तहसील में 24 रास्ते, रामपुरा-डाबड़ी तहसील में 16 रास्ते, जालसू तहसील में 15 रास्ते, चौमूं तहसील में 30 रास्ते, सांगानेर तहसील में 14 रास्ते खुलवाए गए. सुमन पंवार ने बताया कि चाकसू तहसील में 23 रास्ते, कोटखावदा तहसील में 15 रास्ते, माधोराजपुरा तहसील में 26 रास्ते, दूदू तहसील में 24 रास्ते, मौजमाबाद तहसील में 27 रास्ते एवं फागी तहसील में 45 रास्ते खुलवाए गए. उन्होंने बताया कि अधिकारियों को रास्ता खोलो अभियान के तहत बंद रास्ते खुलवाए जाने के बाद खोले गए रास्तों पर ग्रेवेल, सी.सी. रोड बनवाने का काम जल्द अमल में लाने के निर्देश दिए हैं. इन निर्देशों की अनुपालना में अधिकांश स्थानों पर ग्रेवल रोड बनाने की कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है.