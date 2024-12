ETV Bharat / state

रास्ता खोलो अभियान जारी, जयपुर जिला प्रशासन ने 44 दिन में खुलवाए 274 रास्ते - OPEN THE WAY CAMPAIGN

जयपुर : जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर चालू हुआ रास्ता खोलो अभियान लगातार जारी है और ग्रामीणों को राहत देने का काम कर रहा है. जिला प्रशासन ने समझाइश एवं सहमति से पिछले 44 दिनों में गांवों, खेतों और ढाणियों के बरसों से बंद पड़े 274 रास्ते खुलवाए हैं. बरसों पुराने रास्ते खुलवाए जाने पर ग्रामीणों ने जयपुर जिला प्रशासन का आभार भी जताया है. अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अभियान की नोडल अधिकारी सुमन पंवार ने बताया कि अभियान के तहत एक सप्ताह में जयपुर जिले के समस्त तहसीलों में बरसों से बंद 25 रास्ते और खुलवाए हैं. जयपुर तहसील में 4 रास्ते, कालवाड़ तहसील में 8 रास्ते, आमेर तहसील में 21 रास्ते, जमवारामगढ़ तहसील में 11 रास्ते, आंधी तहसील में 21 रास्ते, बस्सी तहसील में 13 रास्ते, तूंगा तहसील में 9 रास्ते खुलवाए गए हैं. वहीं, शाहपुरा तहसील में 19 रास्ते, जोबनेर तहसील में 22 रास्ते, किशनगढ़-रेनवाल तहसील में 18 रास्ते, फुलेरा तहसील में 18 रास्ते, रामपुरा-डाबड़ी तहसील में 12 रास्ते, जालसू तहसील में 12 रास्ते, चौमूं तहसील में 24 रास्ते और सांगानेर तहसील में 14 रास्ते खुलवाए गए. इसके अलावा चाकसू तहसील में 15 रास्ते, कोटखावदा तहसील में 13 रास्ते एवं माधोराजपुरा तहसील में अब तक 20 रास्ते खुलवाए गए हैं.