आरएसएस के 100 वर्ष: दिल्ली में भव्य विजयदशमी उत्सव, स्वयंसेवकों का पुष्पवर्षा से स्वागत
आज से 100 साल पहले विजयादशमी के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना समाज सेवा के उद्देश्य से हुई थी.
Published : October 2, 2025 at 2:02 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने इस बार विजयदशमी को विशेष महत्व के साथ मनाया, क्योंकि यह संघ का शताब्दी वर्ष भी है. राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ कार्यक्रम आयोजित हुए. स्वयंसेवक पारंपरिक गणवेश में सड़कों पर संचलन करते हुए निकले, जिनका जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया. पुलिस सुरक्षा के बीच हुए इस आयोजन में संघ की अनुशासन, संस्कृति और सामाजिक संदेश का प्रदर्शन देखने को मिला.
पार्षद भरत गौतम ने कहा कि वे स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं, जो इस शताब्दी वर्ष के संचालन का हिस्सा बने. उन्होंने कहा, “किसी भी आपदा या मुसीबत के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा समाज के साथ खड़ा रहा है और आगे भी रहेगा.”
संघ में समाज विकास का काम: वरिष्ठ स्वयंसेवक रामजीलाल, जो 1968 से संघ से जुड़े हुए हैं, ने बताया कि वे पिछले 57 वर्षों से निरंतर शाखा में जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि संघ व्यक्ति निर्माण और समाज विकास का काम करता है. शताब्दी वर्ष में शामिल होकर मुझे गर्व है कि मैंने संघ के 50% से अधिक बड़े कार्यक्रमों को अपनी आंखों से देखा है.
संघ का समाज निर्माण में योगदान: यात्रा में शामिल स्वयंसेवक आलोक ने बताया कि संचलन के दौरान हर चौराहे पर परिवारों ने फूल लेकर स्वयंसेवकों का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि आज संघ की शाखाएं 58 देशों में संचालित हो रही हैं और समाज निर्माण में योगदान दे रही हैं. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया कि उन्होंने संघ से जुड़े डाक टिकट और ₹100 का स्मारक सिक्का जारी कर इस शताब्दी को ऐतिहासिक बना दिया.
परम पूज्य सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में राष्ट्र निर्माण में संघ के अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला है। उन्होंने भारतवर्ष के उस सामर्थ्य को भी रेखांकित किया है, जो देश को सशक्त बनाने के साथ-साथ संपूर्ण मानवता के लिए भी कल्याणकारी है। #RSS100Years https://t.co/gsB8Sy4LPl— Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2025
संघ की स्थापना समाज सेवा उद्देश्य: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर लिखा, आज से 100 साल पहले विजयादशमी के दिन ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से हुई थी. असंख्य स्वयंसेवकों ने इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है.”
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी X पर संघ के पंच परिवर्तन—स्वबोध, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण—को देश के लिए प्रेरणास्रोत बताया. इस प्रकार दिल्ली में आरएसएस का विजयदशमी उत्सव शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक भव्य और ऐतिहासिक आयोजन बन गया, जिसमें राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा की झलक साफ तौर पर नजर आई.
