शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यक्रम, इन्फ्लुएंसर्स को वर्कशॉप में बताया गया लक्ष्य, जानिए आरएसएस का इतिहास

शताब्दी वर्ष में होगी विशेष तैयारी : वहीं सोशल मीडिया के प्रांत कंट्रोलिंग सदस्य ऋषभ ने संघ के शताब्दी वर्ष की तैयारियों के बारे में बताया. 2 अक्टूबर विजयदशमी के अवसर पर नगर और खंड स्तर पर विशेष आयोजन किए जाएंगे. इसी तरह हिंदू सम्मेलन मंडल और बस्ती स्तर पर आयोजित होगा.जिला स्तर पर प्रबुद्धजन संगोष्ठी और युवाओं को जोड़ने वाले कार्यक्रम भी आयोजित करने की योजना है.

आरएसएस के उद्देश्य के बारे में दी गई जानकारी : कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के विभाग सह कार्यवाह एवं संभाग प्रभारी दिलेश्वर उमरे ने आरएसएस की स्थापना, उसके उद्देश्य और संगठन के विस्तार के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने युवाओं को संघ के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने में सोशल मीडिया की भूमिका पर चर्चा की और बताया कि किस तरह से आरएसएस के कार्य करने का तरीका है.

दुर्ग : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला दुर्ग ने शंकराचार्य विश्वविद्यालय के सभागार में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स संवाद कार्यशाला का आयोजन किया . इस कार्यशाला में जिलेभर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आमंत्रित किया गया था. जिसमें बड़ी संख्या में आरएसएस से जुड़े युवा उपस्थित हुए. कार्यशाला में सोशल मीडिया के महत्व और उसके प्रभावी उपयोग पर जानकारी दी गई.

शताब्दी वर्ष के अंतर्गत सात बिंदुओं पर विशेष कार्य किया जाएगा, जिसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाएगा. पांच परिवर्तनों में प्रमुख बिंदु के रूप में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया गया है. युवाओं से अपील की गई कि वे सोशल मीडिया पर लोगों को जागरूक करें और स्वदेशी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाएं - ऋषभ, सोशल मीडिया प्रभारी RSS



शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरएसएस का इतिहास : आरएसएस यानी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. ये एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है.जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी. इसकी स्थापना महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी.जो हिंदू राष्ट्रवादी विचारक विनायक दामोदर सावरकर के विचारों से प्रभावित थे. आपको बता दें कि हेडगेवार पहले कांग्रेस में थे.लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी.इसके बाज संघ की स्थापना की.संघ को दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक संगठन कहा जाता है.ऐसा अनुमान है कि देश में लगभग एक करोड़ से ज्यादा स्वंयसेवक हैं.संघ खुद को गैर राजनीतिक संगठन बताता रहा है.

आरएसएस का इतिहास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरएसएस के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य : आरएसएस का उद्देश्य हिंदू संस्कृति, हिंदू एकता और आत्मनिर्भरता के मूल्यों को बढ़ावा देना है. राष्ट्र सेवा और भारतीय परंपराओं और विरासत के संरक्षण जैसे विषयों पर आरएसएस हमेशा से ही जोर देता आ रहा है. भले ही संघ खुद के राजनीति से अलग मानता हो लेकिन संघ से निकले अनेक नेता राजनीति में सक्रिय हैं. इनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के नाम शामिल हैं.संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने अपनी किताब में लिखा है कि संघ समाज पर शासन करने वाली एक अलग शक्ति नहीं बनना चाहता. संघ का मुख्य उद्देश्य समाज को मजबूत करना है.

