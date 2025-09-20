ETV Bharat / state

राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष अवाना बोले, आगामी तीन माह में तीन बड़ी रैली, राजस्थान में तीसरा विकल्प बनेगा लोकदल

राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी ( ETV Bharat Jaipur )

Published : September 20, 2025

जयपुर: केंद्र में एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने राजस्थान में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं. आगामी निकाय पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी जहां अपना संगठन जमीनी स्तर तक मजबूत कर रही है. वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना का दावा है कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल तीसरा विकल्प बनेगा और आगामी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 3 महीने के अंदर तीन अलग-अलग प्रदेश स्तरीय रैलियां आयोजित होंगी, जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर को भरतपुर के बयाना से हो रही है. अवाना ने शनिवार को पत्रकारों से बाचतीत में कहा कि 5 अक्टूबर को भरतपुर के बयाना में प्रदेश स्तरीय रैली होगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी सहित कई अन्य नेता शामिल होंगे. इसके बाद नवंबर माह में एक प्रदेश स्तरीय रैली भीलवाड़ा में आयोजित होगी. वहीं 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भी हम राजस्थान में बड़ी रैली करेंगे. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसकी स्वीकृति दे दी है.