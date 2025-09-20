राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष अवाना बोले, आगामी तीन माह में तीन बड़ी रैली, राजस्थान में तीसरा विकल्प बनेगा लोकदल
राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी 5 अक्टूबर को भरतपुर के बयाना में प्रदेश स्तरीय रैली को संबोधित करेंगे.
Published : September 20, 2025 at 8:01 PM IST
जयपुर: केंद्र में एनडीए गठबंधन की सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने राजस्थान में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं. आगामी निकाय पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी जहां अपना संगठन जमीनी स्तर तक मजबूत कर रही है. वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना का दावा है कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकदल तीसरा विकल्प बनेगा और आगामी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 3 महीने के अंदर तीन अलग-अलग प्रदेश स्तरीय रैलियां आयोजित होंगी, जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर को भरतपुर के बयाना से हो रही है.
अवाना ने शनिवार को पत्रकारों से बाचतीत में कहा कि 5 अक्टूबर को भरतपुर के बयाना में प्रदेश स्तरीय रैली होगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी सहित कई अन्य नेता शामिल होंगे. इसके बाद नवंबर माह में एक प्रदेश स्तरीय रैली भीलवाड़ा में आयोजित होगी. वहीं 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भी हम राजस्थान में बड़ी रैली करेंगे. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसकी स्वीकृति दे दी है.
1980 का दशक एक बार फिर दोहराएगा: अवाना ने दावा किया कि राजस्थान में इस बार राष्ट्रीय लोकदल तीसरा विकल्प बनेगी. वर्ष 1980 में जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल का वजूद था, तब हमारे 50 से 55 विधायक थे और 7 से 8 मंत्री थे, वही इतिहास एक बार फिर दोहराएगा. अवाना ने कहा कि दूसरे दलों के नेता भी हमारे संपर्क में हैं, हालांकि इसका खुलासा अभी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं और संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं. उन्होंने कहा कि हमने संगठन में लोगों को जोड़ने के लिए जिलेवार प्रभारी लगाए थे और वे पार्टी के प्रति समर्पित लोगों के नाम लेकर आ रहे हैं. अवाना ने कहा कि सोमवार को भी कांस्टीट्यूशन क्लब में पार्टी की संगठनात्मक मुद्दों को लेकर बैठक होगी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी और प्रदेश प्रभारी मलूक नागर भी संबोधित करेंगे और पार्टी की गतिविधियों को लेकर फीडबैक लेंगे.