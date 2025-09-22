ETV Bharat / state

राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव अकेले लड़ सकती है RLD

राष्ट्रीय लोकदल के प्रशिक्षण शिविर में 422 लोगों को सदस्यता दिलाई गई. पार्टी ने शहरी निकाय और पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का संकेत दिया.

RLD leaders during a press conference
प्रेस वार्ता करते आरएलडी नेता (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 5:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: एनडीए में शामिल राष्ट्रीय लोकदल (RLD ) राजस्थान में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव अपने दम पर अकेले लड़ेगी. पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी ने सोमवार को इसके संकेत दिए. त्यागी ने उम्मीद जताई कि आरएलडी राजस्थान में तीसरे विकल्प के तौर पर मजबूत उभरेगी.

त्यागी ने कांस्टीट्यूशन क्लब में मीडिया से कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में हम भाजपा से गठबंधन कर चुनाव नहीं लड़ेंगे. हम उत्तर प्रदेश में भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं. हम एनडीए और उत्तर प्रदेश सरकार में हिस्सा हैं, लेकिन 'मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी पार्टी कभी गठबंधन कर निकाय और पंचायत चुनाव नहीं लड़ती है. मैं वर्ष 1977 में चौधरी चरण सिंह से लेकर आज तक इसी पार्टी में रहा हूं. तब से देखता आ रहा हूं'. बाकी निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी करेंगे.

त्रिलोक त्यागी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय लोक दल (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष अवाना बोले, आगामी तीन माह में तीन बड़ी रैली, राजस्थान में तीसरा विकल्प बनेगा लोकदल

लोकदल का पुराना स्वरूप लौटेगा: त्रिलोक त्यागी ने कहा कि हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं. हम पहले भी राजस्थान में मजबूत रहे हैं. दौलतराम सारण, नाथूराम मिर्धा चौधरी चरण सिंह की पार्टी के राजस्थान में अध्यक्ष रहे हैं और बहुत सारे नेता हैं, जो हमारी पार्टी में रहे. वर्ष 1985 से 90 तक हमारे 50 से 55 विधायक राजस्थान में थे. सरकार में 9 से 10 कैबिनेट मंत्री थे. हम धरातल पर पूरी मेहनत कर रहे हैं. उम्मीद है कि जो स्वरूप हमारी पार्टी का पहला था, वही स्वरूप फिर होगा. हम राजस्थान में तीसरे विकल्प के तौर पर मजबूत होंगे.

लघु उद्योगों पर ध्यान देने की जरूरत: त्यागी ने कहा कि देश में आज भी वही सवाल हैं, जो चौधरी चरण सिंह के समय थे कि लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए. उनको मजबूत करने की जरूरत है. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. कपड़ा, जूता, माचिस, मोमबत्ती, कॉपी, किताब जैसे लघु उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए. यह अमेरिका नहीं है, जहां दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं. अमेरिका में आदमी कम और काम ज्यादा है. उनकी आबादी हमसे पांच गुना कम और जमीन 5 गुना ज्यादा है. हम उसकी नकल कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है. अगर लघु उद्योग बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा. त्यागी ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी खत्म करने का एक ही तरीका है कि लघु उद्योग मजबूत किए जाएं. बड़े उद्योग लगाने से एक बटन दबता है और हजारों का रोजगार छिन जाता है. जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेंगे. किसी का एनकाउंटर करना उसका हल नहीं है. गोली मारने से काम नहीं चलेगा. रोजगार दोगे तो वो अपराध का रास्ता छोड़ देगा.

पढ़ें:जयंत चौधरी बोले-राजस्थान की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल की संभावनाएं मजबूत, नया अध्याय लिखना है

अन्य राज्यों से राजस्थान शांत: त्यागी ने कहा कि अन्य राज्यों से राजस्थान में अपराध कम है. यहां के लोग अच्छे हैं. ईमानदार हैं. दूसरे राज्यों में अपराध ज्यादा बढ़ रहे हैं. वहां के लोग ज्यादा परेशान हैं.

पढ़ाया अनुशासन का पाठ: इससे पहले कांस्टीट्यूशन क्लब में कार्यशाला हुई. इसमें पार्टी के प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया. राष्ट्रीय संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जाटव, राष्ट्रीय महामंत्री सगीर अहमद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया. इस मौके पर 422 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई.

For All Latest Updates

TAGGED:

GENERAL SECRETARY TRILOK TYAGIRLD IS INCLUDED IN NDAकेंद्रीय मंत्री जयंत चौधरीSMALL INDUSTRIES NEED ATTENTIONRASHTRIYA LOK DAL IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सुबह के समय क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, किन लोगों को ज्यादा खतरा? जानें क्या कहते हैं विशेषज्ञ

सरकार 11वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कौशल आधारित शिक्षा शुरू करने की योजना बना रही: प्रधान

कम उम्र के लोग भी हो रहे अल्जाइमर का शिकार, अब बुढ़ापे ही नहीं जवानी में भी घेर रही ये बीमारी

Explainer: टैरिफ, वीजा, चाबहार बंदरगाह... अब क्या होगा ट्रंप का अगला कदम? जानें अमेरिकी एक्शन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.