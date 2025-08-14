ETV Bharat / state

आरएएस भर्ती 2023 के साक्षात्कार 25 से, फर्जी प्रमाण पत्र सब्मिट करने पर आरपीएसी कर्मी पर जालसाजी का मामला दर्ज - RPSC

फर्जी प्रमाण पत्र जमा कराने को लेकर आरपीएससी कर्मचारी पर जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया है.

RPSC
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2025 at 11:19 PM IST

8 Min Read

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गुरुवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2023 साक्षात्कार के आठवें चरण एवं सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 के अंतर्गत गणित विषय के तृतीय चरण का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है. वहीं, स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने के चलते आरपीएससी के स्टेनोग्राफर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज करवाया गया है.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती, 2023 के तहत आठवें चरण के साक्षात्कार का आयोजन 25 अगस्त से 18 सितंबर, 2025 तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा. इस भर्ती के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन-पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें.

पढ़ें: आरएएस साक्षात्कार के लिए विशेष योग्यजन वर्ग में 13 अभ्यर्थी सफल घोषित, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर परीक्षा 20 अगस्त को - RAS EXAM 2023

सहायक आचार्य गणित के साक्षात्कार का तृतीय चरण: मेहता ने बताया कि सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा- 2023 के अन्तर्गत गणित विषय के पदों के लिए तृतीय चरण के साक्षात्कार का आयोजन 25 अगस्त से 16 सितंबर, 2025 तक किया जाएगा. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें. भर्तियों के तहत संबंधित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे.

स्टेनोग्राफर के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज: आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 4 जुलाई, 2018 को स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था. इसमें आरपीएससी के लिए पांच पद शामिल थे, जिनमें से एक पद ब्लाइंड/लो विजन श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आरक्षित था. आरोपी ने इस श्रेणी में 24 सितंबर, 2020 को आवेदन किया. परीक्षा में चयन होने पर अरुण शर्मा की ओर से विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ दिव्यांगजन विशिष्ट पहचान प्रमाण-पत्र बोर्ड को प्रस्तुत किया. इसमें लो विजन में स्थाई दिव्यांगता का 70 फीसदी दर्शाया गया था.

पढ़ें: फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी लगे पति-पत्नी और भाई-बहन, एसओजी ने शुरू की जांच - FAKE DISABILITY CERTIFICATE

2022 में संभाला था कार्यभार: उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल, 2022 को चयन बोर्ड की ओर से दस्तावेज सत्यापन के दौरान विकलांग प्रमाण-पत्र जमा न कराने पर आरोपी को प्रोविजनल किया गया था. इस पर आरोपी ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय का फर्जी स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र कर्मचारी चयन बोर्ड में जमा कराया. इसमें भी आरोपी की स्थाई विकलांगता का प्रतिशत 70 से अधिक दर्शाया गया. मेहता ने बताया कि 11 मई, 2022 को जारी अंतिम परिणाम में चयन बोर्ड ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत फर्जी प्रमाण पत्र पर भरोसा करते हुए ब्लाइंड/लो विजन श्रेणी में विचारित कर मेरिट क्रमांक 4168 पर चयन कर लिया गया. आरपीएससी ने 21 जून, 2022 को आरोपी की नियुक्ति का आदेश जारी किया और उन्होंने 24 जून, 2022 को स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यभार संभाल लिया.

पढ़ें: Rajasthan: फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर पेंशन प्राप्त करने वालों की खैर नहीं, जांच के आदेश - SOCIAL SECURITY PENSION SCHEMES

आयोग की जांच में हुआ खुलासा: उन्होंने बताया कि 6 जून, 2024 को आयोग को मिले कार्मिक विभाग के पत्र की अनुपालना में आयोग कार्यालय में विगत 5 वर्षों में सीधी भर्ती में नियुक्त कार्मिकों के दस्तावेजों की जांच की गई. इसके लिए आयोग ने 6 अगस्त, 2024 को एक आंतरिक समिति का गठन किया. समिति की ओर से दी गई रिपोर्ट के प्रस्तावानुसार आयोग ने 9 सितंबर, 2024 को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय को पत्र प्रेषित कर मेडिकल बोर्ड से आरोपी की दिव्यांगता की गंभीरता से जांच करने का अनुरोध किया था, लेकिन जांच में आरोपी ने सहयोग नहीं किया.

पढ़ें: Scam in JJM: PHED के एसीई ने फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर दर्ज करवाया मामला, यह है आरोप - फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर दर्ज करवाया मामला

आरोपी से मांगा स्पष्टीकरण: मेहता ने बताया कि आरोपी की निशक्तता जांच के लिए किए गए अनुरोध के क्रम में 4 मार्च, 2025 को अधीक्षक जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की ओर से अवगत कराया गया कि आरोपी मेडिकल जांच के लिए उपस्थित नहीं हुआ. चिकित्सक व कार्मिकों की ओर से दूरभाष पर आरोपी से संपर्क करने का प्रयास करने पर भी फोन अटेंड नहीं किया और न ही अपना फोटो और पहचान चिन्ह उपलब्ध करवाए. इस पर आयोग की ओर से आरोपी को विधि सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के संबंध में पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा. इसके साथ ही चिकित्सालय को आरोपी की जांच के लिए दोबारा मेडिकल बोर्ड का गठन करने के संबंध में निर्देशित किया गया.

जांच रिपोर्ट तारीख में हेरफेर: उन्होंने बताया कि अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर की ओर से एक मेडिकल बोर्ड का पुनर्गठन करवाया, जिसने शर्मा को 27 मार्च, 2025 को जांच के लिए बुलाया. शर्मा जांच के लिए उपस्थित हुए, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के नेत्र चिकित्सा विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट आयोग को भेजी. इस रिपोर्ट के साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर की विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल जांच रिपोर्ट भी संलग्न थी, जिसकी तारीख 28 सितंबर, 2024 थी. उसके बाद आयोग को संदेह हुआ कि 28 सितंबर, 2024 को शर्मा ने मुख्यालय छोड़ने की अनुमति जयपुर के बजाय डेगाना, नागौर के लिए ली थी. इस पर आयोग ने शर्मा से स्पष्टीकरण मांगा.

इन कारणों से हुआ संदेह: अपने जवाब में, शर्मा ने कहा कि वे जांच के लिए 30 सितंबर, 2024 को जयपुर गए थे और जांच स्लिप पर 28 सितंबर, 2024 की तारीख संभवतः गलत हो सकती है. इसके अलावा, जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अजमेर की 28 मार्च, 2025 की जांच रिपोर्ट में दिए गए कारणों से संदेह पैदा हुआ. रिपोर्ट के साथ संलग्न एसएमएस, जयपुर की जांच रिपोर्ट की तारीख 28 सितंबर, 2024 थी. जयपुर में एसएमएस अस्पताल में सहायक आचार्य डॉ किशोर कुमार ने भी 28 सितंबर, 2024 को जांच होने की पुष्टि की, जबकि आरोपी ने 30 सितंबर, 2024 को जांच कराने का दावा किया. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नेत्र चिकित्सा विभाग ने एसएमएस, जयपुर की ओर से 28 सितंबर, 2024 को की गई वीईपी जांच को विश्वसनीय नहीं बताया.

एसएमएस मेडिकल बोर्ड ने किया अयोग्य घोषित: उन्होंने बताया कि घटनाक्रम के आधार पर आयोग ने 23 अप्रैल, 2025 को पत्र प्रेषित कर जयपुर एसएमएस में अधीक्षक से आरोपी की निशक्तता की जांच गंभीरतापूर्वक करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने को कहा गया. जांच बाद मेडिकल बोर्ड ने 23 मई 2025 को अपनी रिपोर्ट में शर्मा की नेत्र दिव्यांगता 30 प्रतिशत से कम पाई और उन्हें पीएच श्रेणी के लिए अयोग्य घोषित किया.

भर्ती के समय दिया प्रमाण-पत्र भी निकला फर्जी: मेहता ने बताया कि जेएलएन मेडिकल कॉलेज ने 18 जुलाई, 2025 को एक जांच रिपोर्ट भेजी, जिसमें बताया गया कि उनके नेत्र रोग विभाग ने शर्मा को ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था. प्रमाण पत्र पर मौजूद हस्ताक्षर और मुहर भी विभाग के किसी डॉक्टर के नहीं थे. रिकॉर्ड के अनुसार, 19 जुलाई 2019 को अरुण शर्मा के नाम से कोई भी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था. जांच में यह भी सामने आया कि शर्मा ने 19 जुलाई 2019 को जारी हुए फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नागौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से 12 फरवरी, 2020 को एक ऑनलाइन विकलांगता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था.

पुष्टि होने पर दर्ज कराया प्रकरण: उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी जांच रिपोर्टों और दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अरुण शर्मा ने जानबूझकर फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से सरकारी नौकरी प्राप्त की है. इसके बाद, आरपीएससी ने शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से गुरुवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2023 साक्षात्कार के आठवें चरण एवं सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) भर्ती-2023 के अंतर्गत गणित विषय के तृतीय चरण का साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया गया है. वहीं, स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने के चलते आरपीएससी के स्टेनोग्राफर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज करवाया गया है.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती, 2023 के तहत आठवें चरण के साक्षात्कार का आयोजन 25 अगस्त से 18 सितंबर, 2025 तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा. इस भर्ती के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन-पत्र डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें.

पढ़ें: आरएएस साक्षात्कार के लिए विशेष योग्यजन वर्ग में 13 अभ्यर्थी सफल घोषित, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर परीक्षा 20 अगस्त को - RAS EXAM 2023

सहायक आचार्य गणित के साक्षात्कार का तृतीय चरण: मेहता ने बताया कि सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा- 2023 के अन्तर्गत गणित विषय के पदों के लिए तृतीय चरण के साक्षात्कार का आयोजन 25 अगस्त से 16 सितंबर, 2025 तक किया जाएगा. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए हैं, वे अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में मय समस्त प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियों सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें. भर्तियों के तहत संबंधित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे.

स्टेनोग्राफर के खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज: आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 4 जुलाई, 2018 को स्टेनोग्राफर संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था. इसमें आरपीएससी के लिए पांच पद शामिल थे, जिनमें से एक पद ब्लाइंड/लो विजन श्रेणी के दिव्यांगों के लिए आरक्षित था. आरोपी ने इस श्रेणी में 24 सितंबर, 2020 को आवेदन किया. परीक्षा में चयन होने पर अरुण शर्मा की ओर से विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ दिव्यांगजन विशिष्ट पहचान प्रमाण-पत्र बोर्ड को प्रस्तुत किया. इसमें लो विजन में स्थाई दिव्यांगता का 70 फीसदी दर्शाया गया था.

पढ़ें: फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी लगे पति-पत्नी और भाई-बहन, एसओजी ने शुरू की जांच - FAKE DISABILITY CERTIFICATE

2022 में संभाला था कार्यभार: उन्होंने बताया कि 4 अप्रैल, 2022 को चयन बोर्ड की ओर से दस्तावेज सत्यापन के दौरान विकलांग प्रमाण-पत्र जमा न कराने पर आरोपी को प्रोविजनल किया गया था. इस पर आरोपी ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय का फर्जी स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र कर्मचारी चयन बोर्ड में जमा कराया. इसमें भी आरोपी की स्थाई विकलांगता का प्रतिशत 70 से अधिक दर्शाया गया. मेहता ने बताया कि 11 मई, 2022 को जारी अंतिम परिणाम में चयन बोर्ड ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत फर्जी प्रमाण पत्र पर भरोसा करते हुए ब्लाइंड/लो विजन श्रेणी में विचारित कर मेरिट क्रमांक 4168 पर चयन कर लिया गया. आरपीएससी ने 21 जून, 2022 को आरोपी की नियुक्ति का आदेश जारी किया और उन्होंने 24 जून, 2022 को स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यभार संभाल लिया.

पढ़ें: Rajasthan: फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर पेंशन प्राप्त करने वालों की खैर नहीं, जांच के आदेश - SOCIAL SECURITY PENSION SCHEMES

आयोग की जांच में हुआ खुलासा: उन्होंने बताया कि 6 जून, 2024 को आयोग को मिले कार्मिक विभाग के पत्र की अनुपालना में आयोग कार्यालय में विगत 5 वर्षों में सीधी भर्ती में नियुक्त कार्मिकों के दस्तावेजों की जांच की गई. इसके लिए आयोग ने 6 अगस्त, 2024 को एक आंतरिक समिति का गठन किया. समिति की ओर से दी गई रिपोर्ट के प्रस्तावानुसार आयोग ने 9 सितंबर, 2024 को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय को पत्र प्रेषित कर मेडिकल बोर्ड से आरोपी की दिव्यांगता की गंभीरता से जांच करने का अनुरोध किया था, लेकिन जांच में आरोपी ने सहयोग नहीं किया.

पढ़ें: Scam in JJM: PHED के एसीई ने फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर दर्ज करवाया मामला, यह है आरोप - फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर दर्ज करवाया मामला

आरोपी से मांगा स्पष्टीकरण: मेहता ने बताया कि आरोपी की निशक्तता जांच के लिए किए गए अनुरोध के क्रम में 4 मार्च, 2025 को अधीक्षक जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की ओर से अवगत कराया गया कि आरोपी मेडिकल जांच के लिए उपस्थित नहीं हुआ. चिकित्सक व कार्मिकों की ओर से दूरभाष पर आरोपी से संपर्क करने का प्रयास करने पर भी फोन अटेंड नहीं किया और न ही अपना फोटो और पहचान चिन्ह उपलब्ध करवाए. इस पर आयोग की ओर से आरोपी को विधि सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के संबंध में पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा. इसके साथ ही चिकित्सालय को आरोपी की जांच के लिए दोबारा मेडिकल बोर्ड का गठन करने के संबंध में निर्देशित किया गया.

जांच रिपोर्ट तारीख में हेरफेर: उन्होंने बताया कि अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर की ओर से एक मेडिकल बोर्ड का पुनर्गठन करवाया, जिसने शर्मा को 27 मार्च, 2025 को जांच के लिए बुलाया. शर्मा जांच के लिए उपस्थित हुए, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर के नेत्र चिकित्सा विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट आयोग को भेजी. इस रिपोर्ट के साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर की विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल जांच रिपोर्ट भी संलग्न थी, जिसकी तारीख 28 सितंबर, 2024 थी. उसके बाद आयोग को संदेह हुआ कि 28 सितंबर, 2024 को शर्मा ने मुख्यालय छोड़ने की अनुमति जयपुर के बजाय डेगाना, नागौर के लिए ली थी. इस पर आयोग ने शर्मा से स्पष्टीकरण मांगा.

इन कारणों से हुआ संदेह: अपने जवाब में, शर्मा ने कहा कि वे जांच के लिए 30 सितंबर, 2024 को जयपुर गए थे और जांच स्लिप पर 28 सितंबर, 2024 की तारीख संभवतः गलत हो सकती है. इसके अलावा, जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, अजमेर की 28 मार्च, 2025 की जांच रिपोर्ट में दिए गए कारणों से संदेह पैदा हुआ. रिपोर्ट के साथ संलग्न एसएमएस, जयपुर की जांच रिपोर्ट की तारीख 28 सितंबर, 2024 थी. जयपुर में एसएमएस अस्पताल में सहायक आचार्य डॉ किशोर कुमार ने भी 28 सितंबर, 2024 को जांच होने की पुष्टि की, जबकि आरोपी ने 30 सितंबर, 2024 को जांच कराने का दावा किया. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नेत्र चिकित्सा विभाग ने एसएमएस, जयपुर की ओर से 28 सितंबर, 2024 को की गई वीईपी जांच को विश्वसनीय नहीं बताया.

एसएमएस मेडिकल बोर्ड ने किया अयोग्य घोषित: उन्होंने बताया कि घटनाक्रम के आधार पर आयोग ने 23 अप्रैल, 2025 को पत्र प्रेषित कर जयपुर एसएमएस में अधीक्षक से आरोपी की निशक्तता की जांच गंभीरतापूर्वक करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन करने को कहा गया. जांच बाद मेडिकल बोर्ड ने 23 मई 2025 को अपनी रिपोर्ट में शर्मा की नेत्र दिव्यांगता 30 प्रतिशत से कम पाई और उन्हें पीएच श्रेणी के लिए अयोग्य घोषित किया.

भर्ती के समय दिया प्रमाण-पत्र भी निकला फर्जी: मेहता ने बताया कि जेएलएन मेडिकल कॉलेज ने 18 जुलाई, 2025 को एक जांच रिपोर्ट भेजी, जिसमें बताया गया कि उनके नेत्र रोग विभाग ने शर्मा को ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया था. प्रमाण पत्र पर मौजूद हस्ताक्षर और मुहर भी विभाग के किसी डॉक्टर के नहीं थे. रिकॉर्ड के अनुसार, 19 जुलाई 2019 को अरुण शर्मा के नाम से कोई भी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था. जांच में यह भी सामने आया कि शर्मा ने 19 जुलाई 2019 को जारी हुए फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नागौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से 12 फरवरी, 2020 को एक ऑनलाइन विकलांगता प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया था.

पुष्टि होने पर दर्ज कराया प्रकरण: उन्होंने बताया कि आयोग ने सभी जांच रिपोर्टों और दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अरुण शर्मा ने जानबूझकर फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर धोखाधड़ी से सरकारी नौकरी प्राप्त की है. इसके बाद, आरपीएससी ने शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई. अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAS INTERVIEW 8TH PHASE FROM AUG 25CASE AGAINST RPSC STENOGRAPHERFAKE CERTIFICATE SUBMITTED IN JOBFAKE DISABILITY CERTIFICATERPSC

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

26 साल बाद खोया हुआ भाई परिवार से मिला, कारगिल युद्ध के दौरान घर छोड़ गया था राकेश

खाद्य और ईंधन कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति दर दो साल के न्यूनतम स्तर पर

79वां स्वतंत्रता दिवस : किसी भी घटना को रोकने लिए RPF ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की

ट्रंप ने बनाया अंतरिक्ष नियमों को आसान, क्या इससे खुश होंगे एलन मस्क

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.