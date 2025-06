ETV Bharat / state

कटघोरा वनमंडल में दिखा दुर्लभ जंगली जानवर, वन विभाग ने शुरू की मॉनिटरिंग - RARE WILD CAT CHHATTISGARH

कोरबा में दुर्लभ जानवर ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : June 24, 2025 at 11:03 AM IST | Updated : June 24, 2025 at 11:18 AM IST 2 Min Read

कोरबा: कटघोरा वनमंडल के क्षेत्र में आने वाले कोयलांचल क्षेत्र चाकाबुड़ा में तेंदुआ जैसी दिखने वाली एक जंगली बिल्ली को देखा गया है. सोमवार को कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया. तस्वीर कैमरा में कैद होने के बाद इसकी सूचना जैसे ही वन विभाग तक पहुंची. वनकर्मी मौके पर पहुंचे और लोगों को सचेत किया. जहां इस जंगली बिल्ली को देखा गया था. वहां से लोगों को दूर रहने की अपील की गई है. वन विभाग पूरे क्षेत्र में ड्रोन कैमरा से निगरानी कर रहा है. वन विभाग की ओर से ऐसी जानकारी दी गई है कि यह तेंदुआ नहीं है. बल्कि तेंदुआ जैसी दिखने वाली एक दुर्लभ प्रजाति की जंगली बिल्ली है. वन विभाग की टीम कर रही मॉनिटरिंग : सूचना पाकर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. डिप्टी रेंजर के नेतृत्व में टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से क्षेत्र की निगरानी शुरू की. जानवर की पहचान अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार यह विलुप्त प्रजाति की जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस) का बच्चा हो सकता है. जिसका वीडियो स्थानीय कंपनी के कर्मचारियों द्वारा बनाया गया बताया जा रहा है.

