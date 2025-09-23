ETV Bharat / state

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में दिखी दुर्लभ 'मछुआ बिल्ली', जानिए खासियत

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ प्रजाति की बिल्ली देखने को मिली है. पढ़िए....

दुर्लभ मछुआ बिल्ली
दुर्लभ मछुआ बिल्ली (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 23, 2025 at 10:27 AM IST

Updated : September 23, 2025 at 10:56 AM IST

बूंदी: राजस्थान का बूंदी जिला इन दिनों वन्यजीव प्रेमियों और शोधकर्ताओं की खास दिलचस्पी का केंद्र बना हुआ है. वजह है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में दुर्लभ प्रजाति की मछुआ बिल्ली की मौजूदगी का दर्ज होना. मछुआ बिल्ली का रामगढ़ में दिखना महज एक जैविक घटना नहीं है, बल्कि यह उस दिशा की ओर संकेत है जहां बूंदी का इको-टूरिज्म एक नया मुकाम हासिल कर सकता है.

कैमरे में कैद हुई रोमांचक झलक : रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में टाइगर ट्रेकिंग में जुटे युवा फील्ड बायोलॉजिस्ट नयन उपाध्याय के कैमरा ट्रैप में हाल ही में यह अनोखा वन्यजीव सामने आया. यह दृश्य न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे वन विभाग के लिए रोमांचक था. रिजर्व के उपवन संरक्षक देवेन्द्र सिंह भाटी ने पुष्टि करते हुए बताया कि टाइगर हिल क्षेत्र के पास, जैत सागर झील की कंदराओं के समीप यह बिल्ली देखी गई है. अनुमान है कि यहां इसका स्थायी निवास है और संभवतः इसके और भी सदस्य इस क्षेत्र में मौजूद हैं.

भारत में 15 प्रजातियां, बूंदी में 7 का बसेरा : पूर्व मानद वन्यजीव प्रतिपालक विट्ठल सनाढ्य बताते हैं कि जंगली बिल्ली परिवार की कुल 15 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं. आमतौर पर लोगों की नजर सिर्फ बड़ी प्रजातियों जैसे बाघ, शेर और बघेरों पर रहती है, लेकिन वास्तव में छोटी बिल्लियां भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं. रामगढ़ विषधारी अब तक 7 प्रजातियों का घर साबित हो चुका है. इनमें मछुआ बिल्ली, एशियाई वाइल्ड कैट, सियागोश, रस्टी स्पॉटेड कैट और सामान्य वन बिलाव शामिल हैं. यह उपलब्धि राजस्थान के अन्य किसी रिजर्व के मुकाबले इसे जैवविविधता का अनोखा खजाना बनाती है.

पूर्व मानद वन्यजीव प्रतिपालक विट्ठल सनाढ्य (ETV Bharat Bundi)

मछुआ बिल्ली की खास पहचान :

  1. यह बिल्ली सामान्य घरेलू बिल्ली से लगभग दोगुनी आकार की होती है.
  2. वयस्क का वजन औसतन 7 से 12 किलोग्राम तक होता है.
  3. इसके भूरे फर पर काले धब्बे होते हैं, जिससे यह और भी आकर्षक दिखती है.
  4. यह मुख्य रूप से मछलियां खाती है, लेकिन मेंढक, केकड़े, झींगे, पक्षी और छोटे सांप भी इसके आहार में शामिल हैं.
  5. शिकार की इसकी शैली बेहद रोमांचक होती है.
  6. यह पानी के उथले हिस्से में धीरे-धीरे चलती है. पंजों से मछली को उचकाती है और फिर बिजली की तेजी से उसे पकड़ लेती है.
  7. इसकी औसत आयु जंगल में लगभग 12 साल मानी जाती है.
  8. यह प्रजाति IUCN की रेड लिस्ट में Vulnerable कैटेगरी में दर्ज है.
  9. यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में आती है.

राजस्थान में तीसरा घर बना रामगढ़ : अब तक राजस्थान में मछुआ बिल्ली की मौजूदगी केवल भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर टाइगर रिजर्व तक ही सीमित थी, लेकिन रामगढ़ विषधारी में इसके मिलने से यह राज्य का तीसरा सुरक्षित ठिकाना बन गया है. यह खोज न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से बल्कि संरक्षण और पर्यटन के लिहाज से भी अहम है.

विशेषज्ञों की नजर में महत्व : पूर्व मानद वन्यजीव प्रतिपालक विट्ठल सनाढ्य का कहना है कि रामगढ़ सदियों से बाघ और बघेरों की वजह से प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अब कैमरा ट्रैप में कैद हो रही छोटी और दुर्लभ प्रजातियां साबित कर रही हैं कि यह इलाका जैवविविधता के लिहाज से असाधारण है. वन विभाग भी मानता है कि यह खोज बूंदी के लिए सकारात्मक संदेश है. जहां बड़ी प्रजातियां संरक्षण के प्रतीक होती हैं, वहीं छोटी प्रजातियां पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

इको-टूरिज्म को नई उड़ान : सनाढ्य का कहना है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का महत्व अब केवल बाघ और तेंदुओं तक सीमित नहीं रहा. मछुआ बिल्ली जैसी दुर्लभ प्रजातियों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि यहां पर्यावरणीय परिस्थितियां बेहद अनुकूल हैं. यह रिजर्व आने वाले वर्षों में इको-टूरिज्म हब बन सकता है. जैत सागर झील, पहाड़ियां, वनों का घना विस्तार और अब दुर्लभ प्रजातियों की मौजूदगी, सभी मिलकर इसे पर्यटकों के लिए रोमांच और अध्ययन का आदर्श स्थल बना रहे हैं.

संरक्षण की चुनौतियां और उम्मीदें : उन्होंने कहा कि मछुआ का मिलना सुखद है, लेकिन इसके संरक्षण की राह आसान नहीं है. बढ़ते शहरीकरण, वनों पर दबाव और अवैध शिकार इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं. इन बिल्लियों की आकर्षक खाल शिकारियों की नजर में रहती है, जिससे इनकी संख्या लगातार घट रही है. फिर भी, टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने के बाद रामगढ़ में वन्यजीवों की सुरक्षा मजबूत हुई है. स्थानीय समुदायों को जागरूक करने, इको-टूरिज्म को नियंत्रित ढंग से बढ़ावा देने और वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन देने से यह क्षेत्र आने वाले समय में एक सुरक्षित वन्यजीव स्वर्ग बन सकता है.

