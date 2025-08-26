ETV Bharat / state

जैसलमेर में मिला जुरासिक काल के दुर्लभ डायनासोर प्रजाति का जीवाश्म - DINOSAUR FOSSIL

जैसलमेर में करोड़ों साल पुराने डायनासोर के प्रजाति का जीवाश्म मिला है.

जैसलमेर में डायनासोर जीवाश्म
जैसलमेर में डायनासोर जीवाश्म (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2025 at 9:57 AM IST

2 Min Read

जैसलमेर : जिले की पंचायत समिति फतेहगढ़ के ग्राम मेघा में एक अत्यंत दुर्लभ वर्टिब्रेट स्केलेटन (कशेरुकी जीवाश्म) प्राप्त हुआ है. इसकी जांच रविवार को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के भू-विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं जीवाश्म वैज्ञानिक प्रो. वीरेंद्र सिंह परिहार की ओर से भूवैज्ञानिक डॉ. नारायण दास इणखिया की सक्रिय भागीदारी एवं उपस्थिति में की गई.

प्रो. परिहार ने विस्तृत अध्ययन के बाद बताया कि यह फाइटासौर (Phytosaur) नामक डायनासोर प्रजाति का जीवाश्म है, जो जुरासिक काल में पाया जाता था. यह प्राणी मूलतः मगरमच्छ के आकार का था, जिसकी अनुमानित लंबाई लगभग तीन मीटर थी. ये जीव मुख्यतः घने जंगलों में रहते थे और मीठे जल स्रोतों के आसपास विचरण करते थे.

पढ़ें. जैसलमेर में भू वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता, करीब 16 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म खोजे

डॉ. नारायण दास इणखिया ने बताया कि यह खोज जैसलमेर ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. मेघा गांव में मिला जीवाश्म करीब दो मीटर लंबा है, जिसमें सिर, रीढ़ की हड्डी एवं पंजे जीवाश्म रूप में स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं. भारत में गोंडवाना क्षेत्र के बाद केवल जैसलमेर में ही इस प्रकार का जीवाश्म रिपोर्ट हुआ है, जिससे जैसलमेर की जीवाश्मीय विविधता और महत्व एक बार फिर सामने आया है.

जांच करते भू-विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं जीवाश्म वैज्ञानिक (ETV Bharat Jaisalmer)

जैसलमेर जिले के मेघा गांव में मिले दुर्लभ डायनासोर प्रजाति के जीवाश्म के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है. जिला कलेक्टर प्रताप सिंह व फतेहगढ़ उपखण्ड अधिकारी लगातार निगरानी रखते हुए आवश्यक निर्देश जारी कर रहे हैं. शीघ्र ही इस ऐतिहासिक जीवाश्म को सुरक्षित संरक्षित कर आमजन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा. यह खोज पूरा-जीव विज्ञान एवं भू-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को नई दिशा देने के साथ-साथ जैसलमेर को वैश्विक फॉसिल मानचित्र पर और सशक्त रूप से स्थापित करेगी.

दुर्लभ डायनासोर प्रजाति का जीवाश्म
दुर्लभ डायनासोर प्रजाति का जीवाश्म (ETV Bharat Jaisalmer)

जैसलमेर : जिले की पंचायत समिति फतेहगढ़ के ग्राम मेघा में एक अत्यंत दुर्लभ वर्टिब्रेट स्केलेटन (कशेरुकी जीवाश्म) प्राप्त हुआ है. इसकी जांच रविवार को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के भू-विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं जीवाश्म वैज्ञानिक प्रो. वीरेंद्र सिंह परिहार की ओर से भूवैज्ञानिक डॉ. नारायण दास इणखिया की सक्रिय भागीदारी एवं उपस्थिति में की गई.

प्रो. परिहार ने विस्तृत अध्ययन के बाद बताया कि यह फाइटासौर (Phytosaur) नामक डायनासोर प्रजाति का जीवाश्म है, जो जुरासिक काल में पाया जाता था. यह प्राणी मूलतः मगरमच्छ के आकार का था, जिसकी अनुमानित लंबाई लगभग तीन मीटर थी. ये जीव मुख्यतः घने जंगलों में रहते थे और मीठे जल स्रोतों के आसपास विचरण करते थे.

पढ़ें. जैसलमेर में भू वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता, करीब 16 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म खोजे

डॉ. नारायण दास इणखिया ने बताया कि यह खोज जैसलमेर ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. मेघा गांव में मिला जीवाश्म करीब दो मीटर लंबा है, जिसमें सिर, रीढ़ की हड्डी एवं पंजे जीवाश्म रूप में स्पष्ट रूप से संरक्षित हैं. भारत में गोंडवाना क्षेत्र के बाद केवल जैसलमेर में ही इस प्रकार का जीवाश्म रिपोर्ट हुआ है, जिससे जैसलमेर की जीवाश्मीय विविधता और महत्व एक बार फिर सामने आया है.

जांच करते भू-विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष एवं जीवाश्म वैज्ञानिक (ETV Bharat Jaisalmer)

जैसलमेर जिले के मेघा गांव में मिले दुर्लभ डायनासोर प्रजाति के जीवाश्म के संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है. जिला कलेक्टर प्रताप सिंह व फतेहगढ़ उपखण्ड अधिकारी लगातार निगरानी रखते हुए आवश्यक निर्देश जारी कर रहे हैं. शीघ्र ही इस ऐतिहासिक जीवाश्म को सुरक्षित संरक्षित कर आमजन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा. यह खोज पूरा-जीव विज्ञान एवं भू-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को नई दिशा देने के साथ-साथ जैसलमेर को वैश्विक फॉसिल मानचित्र पर और सशक्त रूप से स्थापित करेगी.

दुर्लभ डायनासोर प्रजाति का जीवाश्म
दुर्लभ डायनासोर प्रजाति का जीवाश्म (ETV Bharat Jaisalmer)

For All Latest Updates

TAGGED:

FOSSIL OF DINOSAUR SPECIESजैसलमेर में डायनासोरDINOSAUR IN JAISALMERJURASSIC ERA DISCOVERYDINOSAUR FOSSIL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

AAP नेता सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर ED की छापेमारी, अस्पताल निर्माण घोटाले में कार्रवाई

वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी की एंट्री, सुपौल से होगी यात्रा शुरू, जानें पूरा शेड्यूल

YouTube पर आरोप: बिना बताए AI से बदले गए Shorts वीडियो के विजुअल इफेक्ट्स!

सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज, कॉलेजियम की सिफारिश, 2031 में CJI बनेंगे जस्टिस पंचोली

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.