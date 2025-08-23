धमतरी : छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी ब्लाक अंतर्गत शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय के क्लासरूम में सांप देखा गया.सांप क्लासरूम के दरवाजे के ऊपर था. क्लासरूम में मौजूद विद्यार्थियों ने ही इसका वीडियो बनाया और इसे रेस्क्यू कर बाहर जंगल मे छोड़ दिया. बताया जा रहा है कि जो सांप क्लास रूम में निकला वो दुर्लभ फॉरेस्टन कैट स्नेक था. इस प्रजाति के सांप को पहली बार देखकर कॉलेज के छात्र भी अचंभित रह गए. हालांकि समय रहते इसे बाहर निकालकर जंगल में छोड़ा गया.





बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्र ने देखा सांप : दरअसल जिले के नगरी क्षेत्र वनांचल में आता है यहां स्थित शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय में सांप मिलने से हड़कंप मच गया. बीएससी फर्स्ट ईयर के क्लास क्रमांक 22 के दरवाजे के ऊपर खिड़की में एक 3 फीट लंबा फॉरेस्टन कैट स्नेक लटका हुआ मिला. घटना शनिवार को दोपहर के समय की है. जब कुछ छात्र कक्षा से बाहर निकल रहे थे, तब उन्हें सरसराहट की आवाज सुनाई दी. ऊपर देखने पर छात्रों को सांप दिखाई दिया.

कॉलेज में दिखा दुर्लभ फॉरेस्टन कैट स्नेक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वनांचल क्षेत्र में है कॉलेज : छात्रों ने तुरंत कॉलेज के प्रोफेसर को इसकी सूचना दी. कुछ छात्रों ने सूझबूझ दिखाते हुए सांप को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल दिया. इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली. सांप को देखने के लिए कॉलेज में छात्रों की भीड़ लग गई थी. बता दें कि महाविद्यालय जंगल से घिरा हुआ है और नगरी के छिपली गांव में स्थित है. यहां आसपास के क्षेत्रों से छात्र पढ़ने आते हैं. छात्रों की मांग है कि कॉलेज परिसर में सांप-प्रतिरोधक दवाओं का छिड़काव किया जाए. इससे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी.

क्लास रुम में आया दुर्लभ फॉरेस्टन कैट स्नेक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दुर्लभ प्रजाति का सांप है फॉरेस्टन कैट स्नेक : फॉरेस्टन कैट स्नेक भारतीय जंगलों में पाया जाने वाला एक मध्यम रूप से विषैला सांप है. इसे अक्सर इसके बिल्ली जैसे चेहरे के कारण यह नाम दिया गया है. जिसके कारण इसकी आंखें बड़ी दिखती हैं और इससे इसकी पहचान होती है. यह एक हल्का जहरीला सांप है, लेकिन अगर यह किसी बच्चे को डस लें और समय पर उपचार न मिले तो मौत भी हो सकती है. यह खतरा महसूस होने पर डंसने की कोशिश कर सकता है. यह प्रजाति प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण एशिया के जंगलों में पाई जाती है.

